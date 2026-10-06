A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem támogatja

A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem tudja támogatni, mert ezek következménye végső soron a családoknál maradó jövedelem csökkenése és a munkahelyek veszélyeztetése – közölte Palóc André. A képviselő rámutatott: a Fidesz–KDNP 16 évvel ezelőtt éppen azért kezdte el az adócsökkentések politikáját, mert ezzel lehetett ösztönözni a foglalkoztatást és több pénzt hagyni a dolgozóknál.
Nem véletlenül mondjuk, hogy a Tisza az adóemelések kormánya
– jelentette ki Palóc André, aki szerint a kabinet a kormányülés után két napig nem ismertette terveit, majd egy jelentős adóemelési csomaggal állt elő.
Évi 600 ezer forinttal nőhet a katások terhe
Palóc André külön kitért a kata tervezett módosítására. Elmondása szerint a katás adózók éves terhe 600 ezer forintról 1,2 millió forintra emelkedne, vagyis az érintetteknek évente 600 ezer forinttal kellene többet befizetniük. Mint fogalmazott:
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag éves szinten a katások zsebéből a Tisza 600 ezer forintot fog kivenni.
Hozzátette, hogy a változtatások szerinte nemcsak nagyobb terhet, hanem bonyolultabb adózást is jelentenének. Az ekhót érintő tervek kapcsán pedig azt sürgette, hogy a kormány hozza nyilvánosságra, milyen egyeztetéseket folytatott az érintett érdekképviseletekkel.
Palóc André arra hívta fel a figyelmet, hogy az ekho többek között sportolókat és a sajtóban dolgozókat is érint. Mint mondta, nem hallott arról, hogy a Tisza-kormány például újságírói vagy sportolói érdekképviseletekkel egyeztetett volna a változtatásokról.
A vagyonadóval kapcsolatban úgy vélekedett, egy újabb adó bevezetése tőkekivonást idézhet elő, ami közvetetten a munkahelyeket és a fizetéseket is veszélyeztetheti.
Szerinte az elmúlt 16 év azt bizonyította, hogy az adócsökkentések munkahelyteremtéssel járhatnak, míg a Tisza most ennek ellenkező irányába indult el.
A Fidesz szerint az Orbán-kormányok beruházásai húzzák az ipart
Palóc André szerint a kedvező ipari adatok mögött elsősorban a korábbi Orbán-kormányok idején elindított nagyberuházások termőre fordulása áll.
Ezek közül kiemelte:
- a Mercedes magyarországi beruházását,
- a BMW gyárát, valamint
- a BYD szegedi beruházását, amelynek teljes hatása még nem is jelenik meg az ipari adatokban.
A politikus szerint ezzel szemben a kormányváltás óta már gyárbezárások és veszélybe került munkahelyek jellemzik a folyamatokat. Mint mondta:
- több mint 1700 család megélhetése került veszélybe,
- bezárt a bonyhádi zománcgyár, valamint
- a tószegi kerékpárgyár, amely több mint 450 embernek adott munkát.
Palóc André azt is bírálta, hogy a Tisza-kormány csak most nevezte ki foglalkoztatáspolitikai államtitkárát. Szerinte ez azt mutatja, hogy az elmúlt öt hónapban „fejetlenül működött a foglalkoztatáspolitika Magyarországon”.
A Fidesz az adórendszer egyszerűsítésére törekedett
Palóc André szerint a gazdaságpolitikai vita végső soron egy egyszerű kérdésre vezethető vissza: a kormány több vagy kevesebb pénzt akar-e hagyni az embereknél:
a Fidesz politikájának alapja az volt, hogy az emberek tudják a legjobban, mire szeretnék elkölteni a pénzüket, ezért az adórendszer egyszerűsítésére, az adóterhek csökkentésére és a munkahelyteremtésre törekedtek.
Ezzel szemben szerinte a Tisza-kormány „egyértelmű irányváltást” hajtott végre, és az adóemelések felé indult el. Palóc André úgy véli, ennek két közvetlen következménye lehet:
bizonytalanabbá válhatnak a munkahelyek, és kevesebb pénz maradhat a családoknál.
A politikus Magyar Péter korábbi ígéreteit is felidézte, és az üzemanyagárakat hozta fel példaként. Szerinte a miniszterelnök korábbi kijelentései és a későbbi kormányzati döntések között jelentős különbség alakult ki, ezért nem az ígéreteket, hanem a tényleges intézkedéseket kell figyelni.
Én a számokból tudok építkezni, nem abból, amit a miniszterelnök összevissza beszél
– jelentette ki. Palóc André leszögezte: a Fidesz sem új adók bevezetését, sem a meglévő adók emelését nem támogatja.
El a kezekkel a magyar munkahelyektől, és el a kezekkel a magyar családok fizetésétől!
– jelentette ki a képviselő.
Orbán Viktor: Elkezdődött
A Fidesz elnöke, Orbán Viktor is reagált a bejelentett változtatásokra. A volt miniszterelnök rövid Facebook-posztjában úgy fogalmazott:
Elkezdődött. Itt vannak az első adóemelések.
Kommentben pedig a Világgazdaság témával foglalkozó cikkét osztotta meg.