A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem támogatja

A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem tudja támogatni, mert ezek következménye végső soron a családoknál maradó jövedelem csökkenése és a munkahelyek veszélyeztetése – közölte Palóc André. A képviselő rámutatott: a Fidesz–KDNP 16 évvel ezelőtt éppen azért kezdte el az adócsökkentések politikáját, mert ezzel lehetett ösztönözni a foglalkoztatást és több pénzt hagyni a dolgozóknál.

Palóc André kijelentette: a Fidesz semmilyen adóemelést vagy új adó bevezetését nem támogatja (Forrás: Facebook)

Nem véletlenül mondjuk, hogy a Tisza az adóemelések kormánya

– jelentette ki Palóc André, aki szerint a kabinet a kormányülés után két napig nem ismertette terveit, majd egy jelentős adóemelési csomaggal állt elő.

Évi 600 ezer forinttal nőhet a katások terhe

Palóc André külön kitért a kata tervezett módosítására. Elmondása szerint a katás adózók éves terhe 600 ezer forintról 1,2 millió forintra emelkedne, vagyis az érintetteknek évente 600 ezer forinttal kellene többet befizetniük. Mint fogalmazott:

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag éves szinten a katások zsebéből a Tisza 600 ezer forintot fog kivenni.

Hozzátette, hogy a változtatások szerinte nemcsak nagyobb terhet, hanem bonyolultabb adózást is jelentenének. Az ekhót érintő tervek kapcsán pedig azt sürgette, hogy a kormány hozza nyilvánosságra, milyen egyeztetéseket folytatott az érintett érdekképviseletekkel.

Palóc André arra hívta fel a figyelmet, hogy az ekho többek között sportolókat és a sajtóban dolgozókat is érint. Mint mondta, nem hallott arról, hogy a Tisza-kormány például újságírói vagy sportolói érdekképviseletekkel egyeztetett volna a változtatásokról.

A vagyonadóval kapcsolatban úgy vélekedett, egy újabb adó bevezetése tőkekivonást idézhet elő, ami közvetetten a munkahelyeket és a fizetéseket is veszélyeztetheti.

Szerinte az elmúlt 16 év azt bizonyította, hogy az adócsökkentések munkahelyteremtéssel járhatnak, míg a Tisza most ennek ellenkező irányába indult el.