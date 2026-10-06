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A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem támogatja

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Orbán Viktor megszólalt a Tisza-kormány adóemeléseiről – „Elkezdődött”

adó

A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem támogatja

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Brutális adóemelési politikába kezdett a Tisza-kormány, amelynek következtében kevesebb pénz maradhat a magyar családoknál, és munkahelyek kerülhetnek veszélybe – jelentette ki Palóc André. A Fidesz politikusa szerint miközben a kabinet saját sikereként beszél a kedvező ipari adatokról, azok mögött valójában még az előző Orbán-kormányok idején elindított nagyberuházások állnak. Orbán Viktor is reagált a Tisza adóemelési bejelentéseire.
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A Fidesz semmilyen adóemelést és új adó bevezetését nem tudja támogatni, mert ezek következménye végső soron a családoknál maradó jövedelem csökkenése és a munkahelyek veszélyeztetése – közölte Palóc André. A képviselő rámutatott: a Fidesz–KDNP 16 évvel ezelőtt éppen azért kezdte el az adócsökkentések politikáját, mert ezzel lehetett ösztönözni a foglalkoztatást és több pénzt hagyni a dolgozóknál.

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Palóc André kijelentette: a Fidesz semmilyen adóemelést vagy új adó bevezetését nem támogatja (Forrás: Facebook)

 

Nem véletlenül mondjuk, hogy a Tisza az adóemelések kormánya

– jelentette ki Palóc André, aki szerint a kabinet a kormányülés után két napig nem ismertette terveit, majd egy jelentős adóemelési csomaggal állt elő.

Évi 600 ezer forinttal nőhet a katások terhe

Palóc André külön kitért a kata tervezett módosítására. Elmondása szerint a katás adózók éves terhe 600 ezer forintról 1,2 millió forintra emelkedne, vagyis az érintetteknek évente 600 ezer forinttal kellene többet befizetniük. Mint fogalmazott:

Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag éves szinten a katások zsebéből a Tisza 600 ezer forintot fog kivenni.

Hozzátette, hogy a változtatások szerinte nemcsak nagyobb terhet, hanem bonyolultabb adózást is jelentenének. Az ekhót érintő tervek kapcsán pedig azt sürgette, hogy a kormány hozza nyilvánosságra, milyen egyeztetéseket folytatott az érintett érdekképviseletekkel.

Palóc André arra hívta fel a figyelmet, hogy az ekho többek között sportolókat és a sajtóban dolgozókat is érint. Mint mondta, nem hallott arról, hogy a Tisza-kormány például újságírói vagy sportolói érdekképviseletekkel egyeztetett volna a változtatásokról.

A vagyonadóval kapcsolatban úgy vélekedett, egy újabb adó bevezetése tőkekivonást idézhet elő, ami közvetetten a munkahelyeket és a fizetéseket is veszélyeztetheti.

Szerinte az elmúlt 16 év azt bizonyította, hogy az adócsökkentések munkahelyteremtéssel járhatnak, míg a Tisza most ennek ellenkező irányába indult el.

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A Fidesz szerint az Orbán-kormányok beruházásai húzzák az ipart

Palóc André szerint a kedvező ipari adatok mögött elsősorban a korábbi Orbán-kormányok idején elindított nagyberuházások termőre fordulása áll.

Ezek közül kiemelte:

  • a Mercedes magyarországi beruházását,
  • a BMW gyárát, valamint
  • a BYD szegedi beruházását, amelynek teljes hatása még nem is jelenik meg az ipari adatokban.

A politikus szerint ezzel szemben a kormányváltás óta már gyárbezárások és veszélybe került munkahelyek jellemzik a folyamatokat. Mint mondta:

  • több mint 1700 család megélhetése került veszélybe,
  • bezárt a bonyhádi zománcgyár, valamint
  • a tószegi kerékpárgyár, amely több mint 450 embernek adott munkát.

Palóc André azt is bírálta, hogy a Tisza-kormány csak most nevezte ki foglalkoztatáspolitikai államtitkárát. Szerinte ez azt mutatja, hogy az elmúlt öt hónapban „fejetlenül működött a foglalkoztatáspolitika Magyarországon”.

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Palóc André felhozta Magyar Péter korábbi ígéreteit, amik pont az adók csökkentéséről szóltak (Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

A Fidesz az adórendszer egyszerűsítésére törekedett

Palóc André szerint a gazdaságpolitikai vita végső soron egy egyszerű kérdésre vezethető vissza: a kormány több vagy kevesebb pénzt akar-e hagyni az embereknél:

a Fidesz politikájának alapja az volt, hogy az emberek tudják a legjobban, mire szeretnék elkölteni a pénzüket, ezért az adórendszer egyszerűsítésére, az adóterhek csökkentésére és a munkahelyteremtésre törekedtek.

Ezzel szemben szerinte a Tisza-kormány „egyértelmű irányváltást” hajtott végre, és az adóemelések felé indult el. Palóc André úgy véli, ennek két közvetlen következménye lehet:

bizonytalanabbá válhatnak a munkahelyek, és kevesebb pénz maradhat a családoknál.

A politikus Magyar Péter korábbi ígéreteit is felidézte, és az üzemanyagárakat hozta fel példaként. Szerinte a miniszterelnök korábbi kijelentései és a későbbi kormányzati döntések között jelentős különbség alakult ki, ezért nem az ígéreteket, hanem a tényleges intézkedéseket kell figyelni.

Én a számokból tudok építkezni, nem abból, amit a miniszterelnök összevissza beszél

– jelentette ki. Palóc André leszögezte: a Fidesz sem új adók bevezetését, sem a meglévő adók emelését nem támogatja.

El a kezekkel a magyar munkahelyektől, és el a kezekkel a magyar családok fizetésétől!

– jelentette ki a képviselő.

Orbán Viktor: Elkezdődött

A Fidesz elnöke, Orbán Viktor is reagált a bejelentett változtatásokra. A volt miniszterelnök rövid Facebook-posztjában úgy fogalmazott:

Elkezdődött. Itt vannak az első adóemelések.

Kommentben pedig a Világgazdaság témával foglalkozó cikkét osztotta meg.

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