Nagy átverés készül – Kivezeti a családi adókedvezmény eddigi rendszerét a kormány

Miközben a kormány azt kommunikálja, hogy 2,5 millió dolgozó személyi jövedelemadója csökken és ennek hatásaként összesen 250 milliárd forinttal több elkölthető jövedelemmel számol, addig a valóságban az érintettek messze nem számíthatnak egységesen ugyanolyan kedvező hatásokra, mint amit a kommunikáció sugall. Ugyanis az intézkedés nem jelenti azt, hogy mindenki azonos összegű kedvezményben részesül közülük – hívta fel a kormány által az Országgyűlésnek benyújtott 2027-es adótörvénymódosítás kapcsán a Világgazdaság. A lap elemzése szerint a tényleges pénzügyi nyereség a keresettől és az egyéb adókedvezményektől is függ.
Az adójóváírás meghirdetett összege nem feltétlenül jelent ugyanekkora nettó jövedelemnövekedést a munkavállalóknak.
A legalább két gyereket nevelők jelentős része semmit nem kapnak
Az átverésnek tűnő dolog hátterében az áll, hogy a Tisza-kormány által januártól tervezett adójóváírás lényegében a kampányban ígért szja-csökkentést adja, amelyben az szja-kedvezmények összegszerű adókedvezményekként csökkentik a befizetendő adó összegét.
A Világgazdaság szerint a megoldás egyik kockázata, hogy azoknál, akik más adókedvezmények – például a családi kedvezmény vagy az anyák szja-mentessége – miatt már eleve nem, vagy csak részben fizetnek személyi jövedelemadót,
az új kedvezmény nem feltétlenül eredményez további pénzt a bankszámlán.
A két- és többgyermekes családok helyzete ezért eltérő lehet, s bár azt a jelenlegi ismeretek alapján nem lehet kijelenteni, hogy az e körbe tartozó édesanyák zöme teljesen kimaradna az intézkedésből, de az megalapozottnak tűnik, hogy az érintettek nem egyformán részesülnek az intézkedés hatásából, illetve az szja-mentességet élvezők valójában nem kapnak adójóváírást.
A kormányközeli HVG nem kertel: Családi helyett adókedvezmény lesz
Jelenleg az szja-kedvezmények – mint a családi kedvezmény – adóalap-kedvezményként léteznek, a kedvezmény az adóalapot csökkenti, amiből aztán a befizetendő adót számítják. Például a családi kedvezmény mértéke egy gyermek esetében 133 340 forint, ekkora adóalap-csökkentés adja ki a havi 20 ezer forintos adómegtakarítást – hívta fel a figyelmet a HVG. A lap szerint a jelenlegi, a családi kedvezményekre épülő rendszernek januártól vége, az szja-kedvezmények tényleges összegszerű adókedvezményekként működnek majd, tehát a befizetendő adó összegét csökkentik.
A különféle kedvezmények érvényesítésének sorrendje a jóváírás után:
- három vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
- 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
- 30 év alatti anyák kedvezménye,
- 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
- személyi kedvezmény,
- első házasok kedvezménye,
- tevékenységi kedvezmény,
- családi kedvezmény.
A legnagyobb kockázat a béremeléseknél jelentkezik
A 2027-es minimálbérről szóló tárgyalásokon a munkáltatói oldal már az adójóváírás nettó keresetnövelő hatására hivatkozott a mérsékeltebb bruttó béremelés indoklásakor. Ha ez az érvelés érvényesül, a dolgozók az adócsökkentés egy részét a visszafogottabb béremelésen keresztül elveszíthetik. A kisebb bruttó bér ráadásul a későbbi béremelések kiindulópontját is alacsonyabban tarthatja.
Hasonló probléma lehet a köztisztviselőknél, rendőröknél, szociális dolgozóknál, ápolóknál az adójóváírást beleszámítják a béremelésbe, azaz ezzel csökkentett összegű béremelést kaphatnak.
A lap szerint tehát nem az a fő kérdés, hogy hány embert érint az adócsökkentés, hanem az is, hogy abból mennyi jelenik meg ténylegesen a háztartások elkölthető jövedelmében. Az adójóváírás ugyanis önmagában nem garantálja a magasabb nettó keresetet, és azt sem, hogy a munkáltatók az intézkedéstől függetlenül ugyanakkora bruttó béremelést hajtanak végre.
Az adóemelések árát végső soron a családok is megfizethetik!
Brutálisan megsarcolják a magyar vállalkozásokat. Munkahelyek kerülnek veszélybe, csökkennek a bérek, emelkednek a családok kiadásai. A Tisza-kormány adótervei összesen 18 adóemelést tartalmaznak.
– hívta fel a figyelmet a Fidesz az adóváltozások kapcsán kiadott közleményében.
A legnagyobb ellenzéki párt szerint a kormány átverte az embereket, jövőre ugyanis nem csökkenti az adókat, hanem 500 milliárd forinttal több adót akarnak beszedni azzal, hogy megterhelik a munkaadókat, a magyar vállalkozásokat:
- A Tisza-kormány a társasági adót 66 százalékkal megemeli a legnagyobb munkáltatók, a 180 milliárd forintos adóalappal rendelkező cégek esetében.
- A 9 százalékos adókulcsot 15 százalékos teher váltja.
- Közel a duplájára, 0,3 százalékról 0,5 százalékra emelik az innovációs járulékot.
- A kiskereskedelmi adót háromszorosára, 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelik abban a sávban, ahová a legtöbb magyar vállalat tartozik.
- A rehabilitációs hozzájáruláson is módosítanak, amivel 35 milliárd forinttal többet vesznek el a vállalkozásoktól.
Miközben a kormánypropaganda adócsökkentésről beszél, addig a fenti intézkedések összesen 665 milliárd forinttal javítaná az állam egyenlegét.
A Pénzügyminisztérium saját számai szerint a tervezett adóváltoztatások 929 milliárd forint többletbevételt hoznának, miközben az adócsökkentések 264 milliárd forintot jelentenének.
A vállalkozásokra kivetett többletterhek nem feltétlenül maradnak a vállalkozásoknál. Egy részük megjelenhet a fogyasztói árakban, más részük pedig visszafoghatja a béremeléseket és a beruházásokat, ami végső soron a családok kasszáját apasztja.