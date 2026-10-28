ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
pénzügyminisztérium

Nagy átverés készül – Kivezeti a családi adókedvezmény eddigi rendszerét a kormány

1 órája
Olvasási idő: 10 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szerdán a benyújtott törvényjavaslat részleteiből kiderült, hogy a családi adókedvezmények helyére lépő adójóváírás sokak számára csak átverés. A vállalkozások brutális megsarcolása pedig végül a családok pénztárcáján fog meglátszódni.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
pénzügyminisztériumországgyűlésszja mentesség

Miközben a kormány azt kommunikálja, hogy 2,5 millió dolgozó személyi jövedelemadója csökken és ennek hatásaként összesen 250 milliárd forinttal több elkölthető jövedelemmel számol, addig a valóságban az érintettek messze nem számíthatnak egységesen ugyanolyan kedvező hatásokra, mint amit a kommunikáció sugall. Ugyanis az intézkedés nem jelenti azt, hogy mindenki azonos összegű kedvezményben részesül közülük – hívta fel a kormány által az Országgyűlésnek benyújtott 2027-es adótörvénymódosítás kapcsán a Világgazdaság. A lap elemzése szerint a tényleges pénzügyi nyereség a keresettől és az egyéb adókedvezményektől is függ. 

Az adójóváírás meghirdetett összege nem feltétlenül jelent ugyanekkora nettó jövedelemnövekedést a munkavállalóknak.

A legalább két gyereket nevelők jelentős része semmit nem kapnak

Az átverésnek tűnő dolog hátterében az áll, hogy a Tisza-kormány által januártól tervezett adójóváírás lényegében a kampányban ígért szja-csökkentést adja, amelyben az szja-kedvezmények összegszerű adókedvezményekként csökkentik a befizetendő adó összegét.

A Világgazdaság szerint a megoldás egyik kockázata, hogy azoknál, akik más adókedvezmények – például a családi kedvezmény vagy az anyák szja-mentessége – miatt már eleve nem, vagy csak részben fizetnek személyi jövedelemadót, 

az új kedvezmény nem feltétlenül eredményez további pénzt a bankszámlán. 

A két- és többgyermekes családok helyzete ezért eltérő lehet, s bár azt a jelenlegi ismeretek alapján nem lehet kijelenteni, hogy az e körbe tartozó édesanyák zöme teljesen kimaradna az intézkedésből, de az megalapozottnak tűnik, hogy az érintettek nem egyformán részesülnek az intézkedés hatásából, illetve az szja-mentességet élvezők valójában nem kapnak adójóváírást.

A kormányközeli HVG nem kertel: Családi helyett adókedvezmény lesz

Jelenleg az szja-kedvezmények – mint a családi kedvezmény – adóalap-kedvezményként léteznek, a kedvezmény az adóalapot csökkenti, amiből aztán a befizetendő adót számítják. Például a családi kedvezmény mértéke egy gyermek esetében 133 340 forint, ekkora adóalap-csökkentés adja ki a havi 20 ezer forintos adómegtakarítást – hívta fel a figyelmet a HVG. A lap szerint a jelenlegi, a családi kedvezményekre épülő rendszernek januártól vége, az szja-kedvezmények tényleges összegszerű adókedvezményekként működnek majd, tehát a befizetendő adó összegét csökkentik.

A különféle kedvezmények érvényesítésének sorrendje a jóváírás után:

  1. három vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  2. 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
  3. 30 év alatti anyák kedvezménye,
  4. 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
  5. személyi kedvezmény,
  6. első házasok kedvezménye,
  7. tevékenységi kedvezmény,
  8. családi kedvezmény.

A legnagyobb kockázat a béremeléseknél jelentkezik

A 2027-es minimálbérről szóló tárgyalásokon a munkáltatói oldal már az adójóváírás nettó keresetnövelő hatására hivatkozott a mérsékeltebb bruttó béremelés indoklásakor. Ha ez az érvelés érvényesül, a dolgozók az adócsökkentés egy részét a visszafogottabb béremelésen keresztül elveszíthetik. A kisebb bruttó bér ráadásul a későbbi béremelések kiindulópontját is alacsonyabban tarthatja.

Hasonló probléma lehet a köztisztviselőknél, rendőröknél, szociális dolgozóknál, ápolóknál az adójóváírást beleszámítják a béremelésbe, azaz ezzel csökkentett összegű béremelést kaphatnak.

A lap szerint tehát nem az a fő kérdés, hogy hány embert érint az adócsökkentés, hanem az is, hogy abból mennyi jelenik meg ténylegesen a háztartások elkölthető jövedelmében. Az adójóváírás ugyanis önmagában nem garantálja a magasabb nettó keresetet, és azt sem, hogy a munkáltatók az intézkedéstől függetlenül ugyanakkora bruttó béremelést hajtanak végre. 

Az adóemelések árát végső soron a családok is megfizethetik!

Brutálisan megsarcolják a magyar vállalkozásokat. Munkahelyek kerülnek veszélybe, csökkennek a bérek, emelkednek a családok kiadásai. A Tisza-kormány adótervei összesen 18 adóemelést tartalmaznak.

– hívta fel a figyelmet a Fidesz az adóváltozások kapcsán kiadott közleményében. 

A legnagyobb ellenzéki párt szerint a kormány átverte az embereket, jövőre ugyanis nem csökkenti az adókat, hanem 500 milliárd forinttal több adót akarnak beszedni azzal, hogy megterhelik a munkaadókat, a magyar vállalkozásokat:

  • A Tisza-kormány a társasági adót 66 százalékkal megemeli a legnagyobb munkáltatók, a 180 milliárd forintos adóalappal rendelkező cégek esetében. 
  • A 9 százalékos adókulcsot 15 százalékos teher váltja.
  • Közel a duplájára, 0,3 százalékról 0,5 százalékra emelik az innovációs járulékot.
  • A kiskereskedelmi adót háromszorosára, 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelik abban a sávban, ahová a legtöbb magyar vállalat tartozik.
  • A rehabilitációs hozzájáruláson is módosítanak, amivel 35 milliárd forinttal többet vesznek el a vállalkozásoktól.

Miközben a kormánypropaganda adócsökkentésről beszél, addig a fenti intézkedések összesen 665 milliárd forinttal javítaná az állam egyenlegét. 

A Pénzügyminisztérium saját számai szerint a tervezett adóváltoztatások 929 milliárd forint többletbevételt hoznának, miközben az adócsökkentések 264 milliárd forintot jelentenének.

A vállalkozásokra kivetett többletterhek nem feltétlenül maradnak a vállalkozásoknál. Egy részük megjelenhet a fogyasztói árakban, más részük pedig visszafoghatja a béremeléseket és a beruházásokat, ami végső soron a családok kasszáját apasztja.

 

Szóljon hozzá!