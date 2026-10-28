Nagy átverés készül – Kivezeti a családi adókedvezmény eddigi rendszerét a kormány

Miközben a kormány azt kommunikálja, hogy 2,5 millió dolgozó személyi jövedelemadója csökken és ennek hatásaként összesen 250 milliárd forinttal több elkölthető jövedelemmel számol, addig a valóságban az érintettek messze nem számíthatnak egységesen ugyanolyan kedvező hatásokra, mint amit a kommunikáció sugall. Ugyanis az intézkedés nem jelenti azt, hogy mindenki azonos összegű kedvezményben részesül közülük – hívta fel a kormány által az Országgyűlésnek benyújtott 2027-es adótörvénymódosítás kapcsán a Világgazdaság. A lap elemzése szerint a tényleges pénzügyi nyereség a keresettől és az egyéb adókedvezményektől is függ.

Az adójóváírás meghirdetett összege nem feltétlenül jelent ugyanekkora nettó jövedelemnövekedést a munkavállalóknak.

A legalább két gyereket nevelők jelentős része semmit nem kapnak

Az átverésnek tűnő dolog hátterében az áll, hogy a Tisza-kormány által januártól tervezett adójóváírás lényegében a kampányban ígért szja-csökkentést adja, amelyben az szja-kedvezmények összegszerű adókedvezményekként csökkentik a befizetendő adó összegét.

A Világgazdaság szerint a megoldás egyik kockázata, hogy azoknál, akik más adókedvezmények – például a családi kedvezmény vagy az anyák szja-mentessége – miatt már eleve nem, vagy csak részben fizetnek személyi jövedelemadót,

az új kedvezmény nem feltétlenül eredményez további pénzt a bankszámlán.

A két- és többgyermekes családok helyzete ezért eltérő lehet, s bár azt a jelenlegi ismeretek alapján nem lehet kijelenteni, hogy az e körbe tartozó édesanyák zöme teljesen kimaradna az intézkedésből, de az megalapozottnak tűnik, hogy az érintettek nem egyformán részesülnek az intézkedés hatásából, illetve az szja-mentességet élvezők valójában nem kapnak adójóváírást.

A kormányközeli HVG nem kertel: Családi helyett adókedvezmény lesz Jelenleg az szja-kedvezmények – mint a családi kedvezmény – adóalap-kedvezményként léteznek, a kedvezmény az adóalapot csökkenti, amiből aztán a befizetendő adót számítják. Például a családi kedvezmény mértéke egy gyermek esetében 133 340 forint, ekkora adóalap-csökkentés adja ki a havi 20 ezer forintos adómegtakarítást – hívta fel a figyelmet a HVG. A lap szerint a jelenlegi, a családi kedvezményekre épülő rendszernek januártól vége, az szja-kedvezmények tényleges összegszerű adókedvezményekként működnek majd, tehát a befizetendő adó összegét csökkentik. A különféle kedvezmények érvényesítésének sorrendje a jóváírás után: három vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 40 év alatti, két gyermeket nevelő anyák kedvezménye, 30 év alatti anyák kedvezménye, 25 év alatti fiatalok kedvezménye, személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, tevékenységi kedvezmény, családi kedvezmény.

A legnagyobb kockázat a béremeléseknél jelentkezik

A 2027-es minimálbérről szóló tárgyalásokon a munkáltatói oldal már az adójóváírás nettó keresetnövelő hatására hivatkozott a mérsékeltebb bruttó béremelés indoklásakor. Ha ez az érvelés érvényesül, a dolgozók az adócsökkentés egy részét a visszafogottabb béremelésen keresztül elveszíthetik. A kisebb bruttó bér ráadásul a későbbi béremelések kiindulópontját is alacsonyabban tarthatja.

Hasonló probléma lehet a köztisztviselőknél, rendőröknél, szociális dolgozóknál, ápolóknál az adójóváírást beleszámítják a béremelésbe, azaz ezzel csökkentett összegű béremelést kaphatnak.

A lap szerint tehát nem az a fő kérdés, hogy hány embert érint az adócsökkentés, hanem az is, hogy abból mennyi jelenik meg ténylegesen a háztartások elkölthető jövedelmében. Az adójóváírás ugyanis önmagában nem garantálja a magasabb nettó keresetet, és azt sem, hogy a munkáltatók az intézkedéstől függetlenül ugyanakkora bruttó béremelést hajtanak végre.