Magyar Péterék meghúzták az adóprést

Ruszin Zsolt és a FairConto részletes elemzése szerint a Tisza-kormány 2027-re tervezett adózással kapcsolatos intézkedései között olyan változtatások is szerepelnek, amelyeket a Tisza választási programja nem nevesített. Sőt, az is kiderült, hogy eddig mindössze három adócsökkentést jelentett be a kormány, miközben tizennyolc esetben a közterhek növeléséről döntött.

Eddig csak néhány esetben mérsékelt adót a Tisza-kormány Fotó: Hatlaczki Balázs

A Reakció összefoglalója szerint a Ruszin Zsolt által felsorolt intézkedések közül több nem szerepelt a Tisza Adócsökkentés+ programjában, amely alapvetően az adóterhek mérséklését ígérte.

Sok területen jelentősen nő az adóteher

A bejelentett, illetve előkészített, egyes személyek és vállalkozások, szervezetek közteherviselését érintő változtatások a következők:

Társasági adó: a jelenlegi 9 százalék helyett 11 százalékos adóterhelést irányoznának elő az évi 180 milliárd forint feletti árbevételű vállalatoknál. A pontos jogi konstrukció még nem ismert, ezért nem tisztázott, hogy az új teher önálló adókulccsal vagy más megoldással valósulna meg. Innovációs járulék: növelnék a befizetéseket, de nem közölték, hogy a jelenlegi 0,3 százalékos kulcs, az adóalap vagy a fizetésre kötelezettek köre változna-e. A társasági adó és az innovációs járulék módosításából együtt 260 milliárd forintos többletbevételt várnak. Kiskereskedelmi különadó: az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételrész adókulcsa 0,15-ről 0,45 százalékra, vagyis a háromszorosára emelkedne. Az egymilliárd forint alatti árbevétel továbbra is adómentes maradna. Cégautóadó: a második céges személygépkocsitól megszüntetnék a gépjárműadó beszámításának lehetőségét a cégautóadóba. Emellett emelkedne a nagy teljesítményű céges autók adóterhelése is. Reklámadó: a jelenleg nulla százalékos adómértéket 3,75 százalékra emelnék. A kormány több mint 14 milliárd forintos új bevétellel számol, de az intézkedés nem kizárólag a Google-t és a Metát érintheti, hanem a magyar médiavállalkozásokat is. Energiaágazati közterhek: további 100 milliárd forint befizetését várják az energiaszektortól. Nem ismert, mely meglévő adókat emelnék, vagy vezetnének-e be új fizetési kötelezettséget. Bányajáradék: 37 milliárd forinttal növelnék az ásványi nyersanyagok és más érintett természeti erőforrások kitermeléséből származó állami bevételeket. A járadék új mértékét nem ismertették. Dohánytermékek jövedéki adója: a már elfogadott, november 1-jén hatályba lépő módosítás alapján a cigaretta tételes adója ezer darabonként 33 690-ről 36 720 forintra, a minimumadó 47 140-ről 59 800 forintra nő. A hevített dohánytermékek adója szálanként 40-ről 50 forintra emelkedik. Égetett szeszes italok jövedéki adója: 2027-re további emelést jelentettek be, de konkrét adókulcsot és hatálybalépési időpontot még nem közöltek. Környezetvédelmi közterhek: a környezetszennyező tevékenységek után magasabb befizetéseket írnának elő. Nem ismert, hogy pontosan mely környezetvédelmi díjakat, adókat vagy járulékokat módosítanák. Banki különterhek: a pénzintézetektől nagyobb költségvetési hozzájárulást várnak. Az új adómérték, az érintett adónem és a többletbevétel összege még nem ismert. Biztosítói különterhek: a biztosítási szektortól is magasabb befizetést kérnének, de a részletszabályokat nem jelentették be. Vagyonadó: az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre évi 1 százalékos, a 100 milliárd forint feletti részre pedig 1,5 százalékos adót terveznek. Az egymilliárdos küszöb feletti vagyonadó szerepelt a választási programban, a magasabb felső kulcs viszont a FairConto szerint új elem. A kormány évi 200 milliárd forintos bevételt vár. Az anyák szja-mentességének korlátozása: a jelenlegi jogosultsági feltételekkel járó adómentességnél havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárt vezetnének be. Az e fölötti, korábban adómentes jövedelemrész után 15 százalékos szja keletkezhet. A kétgyermekes anyák kedvezményének szűkítése: a kormány nem terjesztené ki 2027-ben az szja-mentességet a 40–49 éves kétgyermekes anyákra, noha a korábban elfogadott törvény ezt már előírta. Ez nem az általános adókulcs emelése, hanem egy törvénybe iktatott jövőbeli kedvezmény visszavonása lenne. A hivatásos sportolók EKHO-kedvezménye: az évi 500 millió forintos kedvezményes bevételi határt 60 millió forintra csökkentenék. A határ feletti jövedelemre a kedvezményes EKHO helyett az általános közteherviselési szabályok vonatkozhatnának. A Brent–Urals kőolajár-különbözet különadója: a korábban adómentes sáv szűkült. A hordónként 2 és 5 dollár közötti különbözetet 50 százalékos, az 5 dollár feletti részt 95 százalékos különadó terheli. Ez a változás már korábban elfogadott szabályozáson alapul. KATA: a jelenleg havi 50 ezer forintot fizető kisadózóknál 2027-ben 75 ezer, 2028-tól 100 ezer forintra emelkedne a tételes adó, ami előbb 50, majd 100 százalékos növekedés. Az új belépők számára külön szabályokat, 22 millió forintos éves bevételi határt és a vállalkozásoknak történő számlázás visszaállítását is tervezik. A cégeknek történő számlázás után 15 százalékos adókötelezettséget vezetnének be, amelybe a tételes adó beszámítható lenne.

Mindössze három esetben jelentett be adócsökkentést a kormány

A fenti tizennnyolc adómeleéssel szemben mindössze három esetben csökkentett vagy kíván csökkenteni egyértelműen adót a Magyar Péter vezette kormány, azonban ezekben az esetekben is csak a társadalom egy része számíthat előnyösebb közteherviselésre.