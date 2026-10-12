Itt tart ma Magyarország – Havasi Bertalan megvonta a féléves kormányzás mérlegét

Szembeállította a Tisza Párt kampányígéreteit a kormány eddigi intézkedéseivel Havasi Bertalan. A Fidesz sajtófőnöke az Origóhoz eljuttatott közleményében felhívta a figyelmet arra, hogy adócsökkentés helyett adóemelés jött, hagyták elszállni a benzinárakat, a „jogállam” helyreállítása helyett az Alaptörvény-módosításokkal szerinte önkényuralmat építenek, nő a munkanélküliség és Magyarország újragyarmatosítása zajlik.

Havasi Bertalan szembeállította a Tisza Párt kampányígéreteit a kormány eddigi intézkedéseivel, amelynek egyik legfontosabb pontja az adóemelések (Forrás: Facebook)

„Hol tart Magyarország?” – tette fel a kérdést, majd öt pontban foglalta össze, szerinte hazánk milyen útra lépett a kormányváltás óta:

A Tisza-kormány adót és benzinárat emelt, a választáson ígért adócsökkentésekből semmi nem lett. Önkényuralom van: fenyegetésekkel, erőszakkal próbálják az ellenzéket betiltani, egypártrendszert építenek. A magyar kis- és középvállalkozásoknak napról napra nehezebb, nő a munkanélküliség. A kormány mindenhol a külföldi cégeket hozza helyzetbe, Magyarország újragyarmatosítása zajlik. A magyarok adóterheit növelik, a külföldiek pedig kimaradnak az adóemelésekből.

Legutóbb a katások csalódhattak

Emlékezetes, legutóbb múlt hét kedden tett nagy bejelentést Magyar Péter miniszterelnök, amikor Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A kormányszóvivői sajtótájákoztatón bejelentetták a katás adózás átalakítását: akik teljes állásban dolgoznak ezen vállalkozási formában, dupla, 100 ezer forintos kata-adót kell fizetniük. Több szakértő is figyelmeztetett, ezzel a döntéssel tovább nő a munkanélküliség és drágulnak olyan szolgáltatások, mint a fodrász, szabó, műkörmös, masszőr, személyi edző, kutyakozmetikus, vagy a taxi.