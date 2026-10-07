Adóemelés, kata-szigorítás – sorra maradnak el a Tisza-kormány választási ígéretei

Egyre több ponton tér el a Tisza kormányzati politikája attól, amit a választási kampányban ígért. Az adóemelés egyik leglátványosabb példája a kata szabályainak átalakítása, amelynek keretében a katások havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedik, miközben új teherként jelenik meg az egymilliárd forint feletti vagyon adója, a profi sportolók kedvezményes ekho-jának értékhatárát pedig jelentősen csökkentenék.
Adóemelés és elmaradt vállalások jellemzik a kormány programját
A Tisza választási programja még egyértelműen azt rögzítette, hogy
a TISZA semmilyen munkabért terhelő adót nem emel,”
hanem éppen ellenkezőleg, több ponton csökkentené a dolgozók terheit. A minimálbér SZJA-kulcsát 15-ről 9 százalékra vitték volna le, a mediánbér, vagyis a középbér alatt keresőknek pedig további adójóváírást ígértek.
Ehhez képest Magyar Péterék most olyan változásokat jelentettek be, amelyek bizonyos adózói körök terheit növelik. A legnagyobb visszhangot a kata átalakítása váltotta ki: a főállású katások havi tételes adója 50 ezerről 100 ezer forintra nőne, bizonyos feltételek mellett pedig 75 ezer forintos kedvezményes összeg lenne elérhető. A Fidesz ezt az intézkedést már szeptemberben is támadta, Bóka János pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza korábban a kata visszaállítását ígérte, nem pedig a havi adó megemelését.
Januártól érkezik a vagyonadó és az ekho is változik
A vagyonadó már szerepelt a Tisza választási programjában, a mostani bejelentés ugyanakkor konkretizálta a szabályokat: 2027-től az egymilliárd forint feletti vagyonra 1 százalékos adót vetnének ki, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.
A tervek szerint az adó alapjába többek között az ingatlanok, befektetések, társasági részesedések és külföldön tartott vagyonelemek is beletartoznának, miközben a hitelek levonhatók lennének.
Újabb változás érinti a profi sportolókat is. A kedvezményes ekho értékhatárát az eddigi 500 millió forintról 60 millióra csökkentenék, vagyis a hivatásos sportolók számára jelentősen szűkülne az alacsonyabb közteherrel adóztatható jövedelem lehetősége.
Több adócsökkentési ígéretből sem lett semmi
A választási kampányban adóemelés tervét is cáfolták Magyar Péterék, programjukban pedig több konkrét adócsökkentés is szerepelt. A Tisza a gyógyszerek áfáját - akkor még - 27-ről 0 százalékra, a tűzifa áfáját 27-ről 5 százalékra, az egészséges élelmiszerek áfáját pedig 5 százalékra csökkentette volna.
A gyógyszerek kapcsán kizárólag a vényköteles készítmények esetében történt adócsökkentés, azonban ezeknek az áfája alapból is csak 5 százalék volt, így a betegek szinte semmit nem spórolhatnak ezzel az intézkedéssel. Az egészséges élelmiszerek áfája az ígéretekkel szemben nem csökkent.
Júliusban a Tisza első nagyobb adócsomagjában már megjelentek olyan intézkedések is, amelyek egyes vállalkozások terheit növelik.
A levegőterhelési díjat megduplázták, vagyis a környezetet terhelő vállalatoknak a korábbi, 2003 óta változatlan mértékű díj kétszeresét kell megfizetniük.
A kormány ezt azzal indokolta, hogy a kibocsátóknak továbbra is hozzá kell járulniuk az általuk okozott környezeti terhekhez, miközben a szén-dioxid-kvótaadó és az ahhoz kapcsolódó tranzakciós díj kivezetése miatt más szabályozás alól mentesülnek.
Emellett több adókedvezményt is megszüntettek vagy szűkítettek.
Megszűnik például a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak, vagyis a kekváknak adott támogatásokhoz kapcsolódó adóalap-kedvezmény, valamint a műemléki projektekhez kapcsolódó kedvezmény is.
A kormány emellett a globális nagyvállalatok és más kiemelt gazdasági szereplők egyes társaságiadó-kedvezményeit is szűkítette.
Elmaradt a családi pótlék megígért duplázása
A választási program egyik kulcsfontosságú szociális vállalása a családi pótlék megduplázása volt. A Tisza emellett az anyasági támogatás, a GYES és a GYET megduplázását is ígérte. Ez a vállalás egyelőre elmaradt, Magyar Péter később pedig már arról beszélt, hogy 2027-ben jelentős emelést hajtanak végre, de
az azonnali, teljes duplázásra vonatkozó korábbi vállalás helyett már fokozatos emelésről beszélt.
Hasonló változás figyelhető meg az iskolakezdési támogatásnál is. A kampányban évi 100 ezer forintos támogatást ígértek mintegy 700 ezer rászoruló családnak, a megvalósult rendszer azonban szűkebb jogosulti kört érint, nagyjából 400 ezer gyermek részesülhetett benne. Ráadásul a pénzt az arra jogosultak két részletben kapják meg, a második részletet hónapokkal az iskolakezdés után, utalvány formájában.
A minimálbér megduplázása sincs napirenden
Magyar Péter korábban azt ígérte, hogy 2027-től megduplázzák a minimálbért, a kormányzati ciklus végére pedig elérnék az egymillió forintos minimálbért. Ez nem azonos a minimálbérre ígért 9 százalékos SZJA-val, hanem külön, konkrét bérpolitikai vállalás.
A teljes ciklus végére ígért egymilliós minimálbért még korai lenne elmaradt ígéretnek nevezni, a 2027-től ígért duplázás azonban már közelebbi és konkrétabb vállalás. A megvalósítás körül azért is vannak kérdések, mert a Tisza pénzügyminisztere, Kármán András arról beszélt, hogy
a bérek tartósan gyorsabban nőnek a termelékenységnél, ami korlátozza a további minimálbér-emelés lehetőségét.
A kormány előtt így egyszerre állnak a korábbi adócsökkentési és bérpolitikai ígéretek, miközben az új adócsomagban már több olyan intézkedés is megjelent, amely egyes csoportok terheit növeli.
A Fidesz szerint a Tisza adóemelési politikát folytat
A Fidesz szerint a Tisza adópolitikája egyértelmű figyelmeztetést jelent. Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, pártja semmilyen adóemelést vagy új adó bevezetését nem támogat, szerinte ugyanis az intézkedések kevesebb pénzt hagynak a családoknál, és a munkahelyeket, valamint a beruházásokat is veszélyeztethetik.
Palóc külön kiemelte a kata módosítását. Számítása szerint a főállású katások éves adóterhe 600 ezer forintról 1,2 millió forintra emelkedhet. Az ekho átalakítását szintén kifogásolta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a változás a sportolók mellett többek között a sajtóban dolgozókat is érintheti. A vagyonadó kapcsán a Fidesz azt hangsúlyozza, hogy egy új adó bevezetése tőkekivonást és ezen keresztül munkahelyek, illetve fizetések veszélybe kerülését okozhatja. Palóc André szerint a gazdaságpolitika egyik alapvető kérdése, hogy több vagy kevesebb pénzt hagy-e az embereknél a kormány,
a Fidesz pedig továbbra is az adóterhek csökkentését tartja követendő iránynak.
A politikus a Tisza gazdaságpolitikáját a korábbi Fidesz-kormányok beruházásaival is összevetette. Példaként a Mercedes, a BMW és a BYD beruházásait említette, szerinte ezek hatása is hozzájárul a jelenlegi ipari adatokhoz. A Fidesz álláspontja szerint ezért az adóemelések helyett olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely a munkahelyek megőrzését és új beruházások létrejöttét segíti.
Orbán Viktor szintén reagált a bejelentésekre: Palóc André videóját megosztva azt írta,
A Tisza az adóemelés kormánya”.
A következő időszak egyik legfontosabb kérdése ezért az lesz, hogy a kormány hogyan tudja összeegyeztetni a választási ígéreteit azokkal az intézkedésekkel, amelyek egyes vállalkozók, nagy vagyonnal rendelkezők és sportolók terheit már most növelnék.