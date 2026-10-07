Adóemelés, kata-szigorítás – sorra maradnak el a Tisza-kormány választási ígéretei

Egyre több ponton tér el a Tisza kormányzati politikája attól, amit a választási kampányban ígért. Az adóemelés egyik leglátványosabb példája a kata szabályainak átalakítása, amelynek keretében a katások havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra emelkedik, miközben új teherként jelenik meg az egymilliárd forint feletti vagyon adója, a profi sportolók kedvezményes ekho-jának értékhatárát pedig jelentősen csökkentenék.

A kampányidőszakban Magyar Péter azonnali adócsökkentést ígért, ehhez képest jelentős adóemelések és egyébb terhek vannak kilátásban (Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet)

Adóemelés és elmaradt vállalások jellemzik a kormány programját

A Tisza választási programja még egyértelműen azt rögzítette, hogy

a TISZA semmilyen munkabért terhelő adót nem emel,”

hanem éppen ellenkezőleg, több ponton csökkentené a dolgozók terheit. A minimálbér SZJA-kulcsát 15-ről 9 százalékra vitték volna le, a mediánbér, vagyis a középbér alatt keresőknek pedig további adójóváírást ígértek.

Ehhez képest Magyar Péterék most olyan változásokat jelentettek be, amelyek bizonyos adózói körök terheit növelik. A legnagyobb visszhangot a kata átalakítása váltotta ki: a főállású katások havi tételes adója 50 ezerről 100 ezer forintra nőne, bizonyos feltételek mellett pedig 75 ezer forintos kedvezményes összeg lenne elérhető. A Fidesz ezt az intézkedést már szeptemberben is támadta, Bóka János pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza korábban a kata visszaállítását ígérte, nem pedig a havi adó megemelését.

Januártól érkezik a vagyonadó és az ekho is változik

A vagyonadó már szerepelt a Tisza választási programjában, a mostani bejelentés ugyanakkor konkretizálta a szabályokat: 2027-től az egymilliárd forint feletti vagyonra 1 százalékos adót vetnének ki, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre pedig 1,5 százalékos kulcs vonatkozna.

A tervek szerint az adó alapjába többek között az ingatlanok, befektetések, társasági részesedések és külföldön tartott vagyonelemek is beletartoznának, miközben a hitelek levonhatók lennének.

Újabb változás érinti a profi sportolókat is. A kedvezményes ekho értékhatárát az eddigi 500 millió forintról 60 millióra csökkentenék, vagyis a hivatásos sportolók számára jelentősen szűkülne az alacsonyabb közteherrel adóztatható jövedelem lehetősége.