Szakértő az Origónak: komoly következménye lehet az adóemelésnek

A jelenlegi KATA havi 50 ezer forintos fix tételre épül, vagyis ugyanannyit fizet az is, akinek 500 ezer, és az is, akinek egymillió forint a havi bevétele. Pásztor Szabolcs szerint ezért az adóemelés nem egyszerűen egy újabb költség a vállalkozóknak: minél kisebb a bevétel, annál nagyobb arányt vihet el belőle a magasabb fix összeg. Ez különösen fontos lehet akkor, ha a tervezett új rendszerben ismét megjelenhetnek a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is.

Az adóemelés az alacsonyabb bevételű vállalkozókat terhelheti meg a leginkább (Fotó: Darnay Katalin)

Az adóemelés az alacsonyabb bevételűeket sújthatja jobban

A KATA egyik közgazdasági előnye kezdettől az volt, hogy alacsony és előre kiszámítható fix költség mellett tette lehetővé a legális vállalkozói működést. Az Oeconomus korábbi elemzése szerint az egyszerű rendszer és az alacsony közteher hozzájárult ahhoz, hogy több mikrovállalkozó és önfoglalkoztató a legális gazdaságban működjön.

Pásztor Szabolcs szerint éppen ezért a tételes adó jelentősebb megemelése megváltoztathatja azt az ösztönzőrendszert, amely a KATA egyik alapját jelentette. Ennek oka elsősorban az, hogy a KATA fix összegű adó. Ha például a havi tétel 50 ezerről 75 ezer forintra emelkedne, akkor 500 ezer forintos havi bevételnél az adó a bevétel 10 százaléka helyett 15 százalékát jelentené. Egymillió forintos havi bevételnél ugyanez 5 százalékról 7,5 százalékra nőne.

Ha pedig 100 ezer forintra emelkedne a havi tétel, akkor 500 ezer forintos havi bevételnél már önmagában a KATA a bevétel ötödét vinné el.

A különbség jól mutatja, hogy ugyanaz a fix adóemelés nem minden vállalkozót érint egyformán. Az alacsonyabb vagy ingadozó bevétellel működő vállalkozások számára arányaiban jóval nagyobb terhet jelenthet.

Ez azért is lényeges, mert a tervezett rendszerbe olyan vállalkozói csoportok is visszakerülhetnek, amelyeknél jellemző lehet a kisebb vagy változó bevétel, például a mellékállású vállalkozók, az egyetemisták és a nyugdíjasok.

Az adóemelés az árakban is megjelenhet

A magasabb KATA egy része megjelenhet a szolgáltatások árában, de Pásztor Szabolcs szerint nem feltétlenül lehet az egész többletet áthárítani a fogyasztókra. Egy vállalkozó ugyanis megpróbálhatja úgy alakítani az árait, hogy a magasabb havi adó mellett is megmaradjon a korábbi jövedelme. Ha például 25 ezer forinttal emelkedik a havi KATA, akkor 500 ezer forintos havi árbevételnél 5 százalékkal, egymillió forintos bevételnél pedig 2,5 százalékkal nagyobb bevételre lenne szükség ugyanazon jövedelmezőség fenntartásához, minden más változatlansága mellett.

A tényleges áremelés azonban attól függ, hogy az adott piacon mennyire erős a verseny.

Ha kevés a szolgáltató és erős a kereslet, nagyobb eséllyel lehet a többletköltséget a vevőkre hárítani. Erős árverseny esetén viszont a vállalkozó könnyen arra kényszerülhet, hogy a magasabb adót a saját jövedelméből gazdálkodja ki. Vagyis ugyanaz az adóemelés két irányba is hathat:

árnövekedést okozhat, de közben a vállalkozó jövedelmét is csökkentheti.

A kisvállalkozások működését is megnehezítheti

A probléma különösen az alacsony árbevételű, kis árréssel dolgozó vagy szezonálisan működő vállalkozásoknál jelentkezhet. A fix KATA ugyanis nem igazodik automatikusan ahhoz, hogy az adott hónapban mennyit keresett a vállalkozó. Ez egyfajta működési küszöböt hoz létre: minél magasabb a fix adó, annál nagyobb bevételt kell kitermelnie a vállalkozónak ahhoz, hogy megérje legálisan fenntartania a vállalkozását.