Szakértő az Origónak: komoly következménye lehet az adóemelésnek

A jelenlegi KATA havi 50 ezer forintos fix tételre épül, vagyis ugyanannyit fizet az is, akinek 500 ezer, és az is, akinek egymillió forint a havi bevétele. Pásztor Szabolcs szerint ezért az adóemelés nem egyszerűen egy újabb költség a vállalkozóknak: minél kisebb a bevétel, annál nagyobb arányt vihet el belőle a magasabb fix összeg. Ez különösen fontos lehet akkor, ha a tervezett új rendszerben ismét megjelenhetnek a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is.
Az adóemelés az alacsonyabb bevételűeket sújthatja jobban
A KATA egyik közgazdasági előnye kezdettől az volt, hogy alacsony és előre kiszámítható fix költség mellett tette lehetővé a legális vállalkozói működést. Az Oeconomus korábbi elemzése szerint az egyszerű rendszer és az alacsony közteher hozzájárult ahhoz, hogy több mikrovállalkozó és önfoglalkoztató a legális gazdaságban működjön.
Pásztor Szabolcs szerint éppen ezért a tételes adó jelentősebb megemelése megváltoztathatja azt az ösztönzőrendszert, amely a KATA egyik alapját jelentette. Ennek oka elsősorban az, hogy a KATA fix összegű adó. Ha például a havi tétel 50 ezerről 75 ezer forintra emelkedne, akkor 500 ezer forintos havi bevételnél az adó a bevétel 10 százaléka helyett 15 százalékát jelentené. Egymillió forintos havi bevételnél ugyanez 5 százalékról 7,5 százalékra nőne.
Ha pedig 100 ezer forintra emelkedne a havi tétel, akkor 500 ezer forintos havi bevételnél már önmagában a KATA a bevétel ötödét vinné el.
A különbség jól mutatja, hogy ugyanaz a fix adóemelés nem minden vállalkozót érint egyformán. Az alacsonyabb vagy ingadozó bevétellel működő vállalkozások számára arányaiban jóval nagyobb terhet jelenthet.
Ez azért is lényeges, mert a tervezett rendszerbe olyan vállalkozói csoportok is visszakerülhetnek, amelyeknél jellemző lehet a kisebb vagy változó bevétel, például a mellékállású vállalkozók, az egyetemisták és a nyugdíjasok.
Az adóemelés az árakban is megjelenhet
A magasabb KATA egy része megjelenhet a szolgáltatások árában, de Pásztor Szabolcs szerint nem feltétlenül lehet az egész többletet áthárítani a fogyasztókra. Egy vállalkozó ugyanis megpróbálhatja úgy alakítani az árait, hogy a magasabb havi adó mellett is megmaradjon a korábbi jövedelme. Ha például 25 ezer forinttal emelkedik a havi KATA, akkor 500 ezer forintos havi árbevételnél 5 százalékkal, egymillió forintos bevételnél pedig 2,5 százalékkal nagyobb bevételre lenne szükség ugyanazon jövedelmezőség fenntartásához, minden más változatlansága mellett.
A tényleges áremelés azonban attól függ, hogy az adott piacon mennyire erős a verseny.
Ha kevés a szolgáltató és erős a kereslet, nagyobb eséllyel lehet a többletköltséget a vevőkre hárítani. Erős árverseny esetén viszont a vállalkozó könnyen arra kényszerülhet, hogy a magasabb adót a saját jövedelméből gazdálkodja ki. Vagyis ugyanaz az adóemelés két irányba is hathat:
árnövekedést okozhat, de közben a vállalkozó jövedelmét is csökkentheti.
A kisvállalkozások működését is megnehezítheti
A probléma különösen az alacsony árbevételű, kis árréssel dolgozó vagy szezonálisan működő vállalkozásoknál jelentkezhet. A fix KATA ugyanis nem igazodik automatikusan ahhoz, hogy az adott hónapban mennyit keresett a vállalkozó. Ez egyfajta működési küszöböt hoz létre: minél magasabb a fix adó, annál nagyobb bevételt kell kitermelnie a vállalkozónak ahhoz, hogy megérje legálisan fenntartania a vállalkozását.
Pásztor Szabolcs szerint ezért a KATA esetében különösen fontos kérdés lesz, hogy mekkora összeggel emelik meg a tételes adót, és hogyan alakítják a rendszert az eltérő bevételű vállalkozói csoportok számára.
Visszatérhet a feketegazdaság?
Az adóemelés egyik kockázata az lehet, hogy bizonyos alacsony bevételű vállalkozóknál gyengül a legális működés ösztönzője.
A logika egyszerű: ha valaki folyamatosan összeveti a vállalkozás fenntartásának költségét a bevételével, egy bizonyos szint fölött még megéri számára legálisan működni. Ha azonban a fix költség jelentősen megemelkedik, egyesek számára már kevésbé lehet vonzó a vállalkozói forma.
Ez a lakossági szolgáltatásoknál különösen érzékeny kérdés lehet. Az Oeconomus korábbi elemzése szerint a KATA egyik fontos előnye éppen az volt, hogy egyszerű és alacsony költségű legális alternatívát kínált, miközben a rendszerben a bújtatott foglalkoztatás is problémát jelentett. Pásztor Szabolcs szerint ezért kettős hatással kell számolni. A KATA szélesítése önmagában fehérítheti a gazdaságot, hiszen újabb vállalkozói csoportokat terelhet vissza az egyszerű adózási formába. A túl magas fix adó viszont éppen az alacsony bevételű vállalkozók egy részét terelheti ismét az informalitás felé.
Újra előkerülhet a bújtatott foglalkoztatás
A KATA kibővítésének másik fontos kérdése a cégeknek történő számlázás lehetősége. Ha ismét széles körben lehet majd B2B-kapcsolatokban KATA szerint működni, felmerülhet a bújtatott foglalkoztatás problémája is. Ez azt jelenti, hogy egy valódi munkaviszonyt formálisan vállalkozói jogviszonnyal helyettesítenek.
A munkát végző személy papíron vállalkozóként számláz a cégnek, miközben a tényleges munkavégzés számos szempontból egy alkalmazotti jogviszonyhoz hasonlít.
Az Oeconomus korábbi elemzése szerint a KATA egyik komoly problémája éppen ez volt: a rendszer kedvező adózása ösztönözhette a munkaviszony vállalkozói jogviszonnyal történő kiváltását. Így a KATA új rendszerének egyszerre kellene két, egymással ellentétes kockázatot kezelnie: ne legyen annyira drága, hogy az alacsony bevételű vállalkozókat az informalitás felé terelje, de ne legyen annyira kedvező a céges számlázás, hogy ismét tömegessé váljon a munkaviszonyok vállalkozói jogviszonnyal történő kiváltása.
Miért emelnék meg egyáltalán a KATA-t?
Az adóemelés mögött ugyanakkor gazdasági és társadalombiztosítási szempontok is állhatnak. A havi 50 ezer forintos tétel hosszú ideje változatlan, miközben az árszínvonal és a bérek emelkedtek. Legalább ilyen fontos a társadalombiztosítás kérdése. Az alacsony KATA-befizetéshez alacsonyabb ellátási alap kapcsolódik, ami a későbbi nyugdíj és más társadalombiztosítási ellátások szempontjából is jelentős.
Pásztor Szabolcs szerint ezért a legfontosabb kérdés nem pusztán az, hogy 50 ezerről mennyire emelkedik a havi összeg, hanem az is, hogy milyen többletjogosultságokat kapnak érte a vállalkozók. Ez különösen azért fontos, mert egy havi 75 vagy 100 ezer forintos fix összeg teljesen mást jelent egy havi 500 ezer forintos bevételt termelő vállalkozónak, mint annak, aki egymillió vagy másfél millió forintos havi árbevétellel dolgozik.
Az államnak sem mindegy, hányan maradnak KATA-sok
Az adóemelés első pillantásra természetesen nagyobb bevételt jelenthet a költségvetésnek. Ha például 100 ezer adózó havi 25 ezer forinttal többet fizetne, az változatlan létszám mellett évi 30 milliárd forint többletbevételt jelentene.
A tényleges hatás azonban ennél jóval összetettebb. Számít, hányan lépnek be az új rendszerbe, hányan hagyják el a KATA-t a magasabb teher miatt, és milyen adózási formából érkeznek az új katások.
A KATA kibővítése új adófizetőket hozhat, miközben a magasabb fix összeg miatt egyes vállalkozók más adózási formát választhatnak. Az is befolyásolja a költségvetési egyenleget, hogy a cégeknek történő számlázás újbóli engedélyezése milyen mértékben változtatja meg a vállalkozói és munkajövedelmek adózását. Pásztor Szabolcs szerint ezért nem lehet egyszerűen abból kiindulni, hogy a magasabb havi KATA automatikusan ugyanekkora költségvetési többletet eredményez. A vállalkozók ugyanis reagálnak az adóváltozásra.
A KATA átalakításának egyik legfontosabb kérdése így az lesz, hogy sikerül-e egyszerre megőrizni az egyszerű, kiszámítható adózás előnyeit, javítani a kisadózók társadalombiztosítási jogosultságait, miközben elkerülik azt is, hogy a magasabb fix teher az alacsony bevételű vállalkozókat a legális működés feladására ösztönözze.