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Budavári Önkormányzat

Újabb fővárosi kerület szigoríthat az Airbnb-szabályozáson

1 órája
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Szigorodhat a rövid távú lakáskiadás szabályozása az I. kerületben, a budai Várban teljes tiltás jöhet - közölte a Budavári Önkormányzat csütörtökön a Facebook-oldalán. Az Airbnb teljes tiltását a szavazók 58,6 százaléka támogatta, míg csak 23,4 százalék engedné korlátozás nélkül a lakáskiadást.
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Budavári Önkormányzatairbnb szabályozásI. kerület

Azt írták, a kerületiek véleménye alapján elkészült az új rendelettervezet, amelyet most társadalmi egyeztetésre bocsátanak. A szeptemberi lakossági szavazáson 4503 kerületi lakos vett részt, és a válaszadók 58,6 százaléka a rövid távú lakáskiadás (Airbnb) teljes tiltását támogatta. A budai Várban ez az arány 66 százalék volt.

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Akát teljesen megszűnhet az airbnb az I. kerületben - Fotó: Budavári Önkormányzat

A lakossági véleményeket figyelembe véve olyan változásokat javasolnak, amelyek szerint a budai Várban 2028. január elsejétől teljesen megszűnhet a rövid távú lakáskiadás. Továbbá a kerület többi részén a már működő társasházi szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával folytathatnák tevékenységüket 2028-tól; emellett szigorúbb ellenőrzést és jelentős bírságokat vezetnének be a szabályok megsértése esetén.

A rendelettervezethez a véleményeket és az észrevételeket tizenöt napig várja a kerületi önkormányzat, a végleges szabályozásról várhatóan novemberben dönt majd a képviselő-testület.

Meddig működhetnek az Airbnb-szállások?

A kerületi önkormányzat honlapján olvasható elképzelések szerint a világörökségi értékként is védett Várnegyedben a 2026. december 31-ig nyilvántartásba vett, már működő szálláshelyek 2027 végéig még folytathatnák tevékenységüket. 

Ez az egyéves átmeneti időszak lehetőséget adna a tulajdonosoknak a változásokra való felkészülésre.

Kiemelték: a szabályozás célja a budai Vár lakófunkciójának és az itt élők nyugalmának hosszú távú védelme.

A rendelettervezet szerint szigorúbb ellenőrzés és jelentős bírságok lehetnek a jövőben. Az előírások betartását a jegyző ellenőrizné; szabályszegés esetén bírságot szabhatna ki és elrendelhetné a szálláshely 45 napos ideiglenes bezárását. A tervezett bírság összege ellenőrzési alkalmanként magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében 200 ezer forint, jogi személyek és egyéb szervezetek esetében 2 millió forint lenne - olvasható a budavar.hu oldalon.

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