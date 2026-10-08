A Várból is kitilthatják az Airbnb-t, a többség nem kér a turistáknak szóló lakáskiadásból

Szavazást tartott a rövid távú lakáskiadásról az I. kerület, a résztvevőik 58,6 százaléka a teljes tiltást támogatta – jelentette be Böröcz László. Budavár polgármestere új videójában kifejtette: a többiek 18 százaléka engedélyhez kötné a lakáskiadást, viszont 23,4 százalék egyáltalán nem korlátozná az Airbnb-t. A kerületen belül a tiltást támogatók legnagyobb aránya a Budai Várban él, több mint 66 százalék.
Fontosnak nevezte azonban, hogy a szavazás végeredménye nem jelent automatikus tiltást. A legszorosabb eredmény Vízivárosban alakult ki, itt 54,9 százalék tiltaná be az Airbnb-t, és 45,1 százalék mondaná, hogy nem kell a teljes tiltás.
A kerületek véleményét megismertük, most pedig a mi feladatunk következik, a helyi szabályozás előkészítése
– hangsúlyozta Böröcz László.
Közölte, hogy hatásvizsgálatot is fognak készíteni, és megvizsgálják a szabályozási módok lehetséges
- jogi,
- társadalmi,
- gazdasági,
- turisztikai
következményeit is. A cél egy olyan szabályozás előkészítése, amely figyelembe veszi a kerületiek véleményét, és biztosítja az itt élők nyugalmát. Ugyanakkor szakmailag megalapozott, betartható és hosszú távon Budavár érdekeit szolgálja.
A polgármester közölte: a szabályozásról szóló rendelettervezetet év végéig terjesztik a testület elé, a folyamatról pedig tájékoztatást ígért.
A legtöbben a Várban tiltanák be az Airbnb-t
A budavári önkormányzat arról tájékoztatta az Origót, hogy a 21 450, szavazásra jogosult állandó I. kerületi lakos közül 4503-an vettek részt a felmérésben, ez 21 százalékos részvétel. A teljes tiltást 2637-en támogatták. A tiltást elutasító 1866 szavazó közül 814-en (az összes szavazó 18 százaléka) helyi feltételekhez kötné a rövid távú lakáskiadást, 1052-en (23,4 százalék) pedig korlátozás nélkül engednék.
A tiltás támogatottsága városrészenként is eltért:
- Budai Vár: 66 százalék,
- Gellérthegy: 65,6 százalék,
- Tabán: 60,1 százalék,
- Krisztinaváros: 58,9 százalék,
- Víziváros: 54,9 százalék.
A legszorosabb eredmény a Vízivárosban született, ott a szavazók 45,1 százaléka szerint nincs szükség teljes tiltásra.
Nem lenne példa nélküli a tiltás. Érdemes felidézni, Budapesten Terézváros volt az első kerület, ahol szavazás után betiltották az Airbnb-t. 2024 szeptemberében döntöttek a lakók: a 6083 résztvevő 54 százaléka támogatta a tiltást, a részvétel 20,5 százalékos volt. A tiltás idén január 1-jével lépett életbe.