A Várból is kitilthatják az Airbnb-t, a többség nem kér a turistáknak szóló lakáskiadásból

Szavazást tartott a rövid távú lakáskiadásról az I. kerület, a résztvevőik 58,6 százaléka a teljes tiltást támogatta – jelentette be Böröcz László. Budavár polgármestere új videójában kifejtette: a többiek 18 százaléka engedélyhez kötné a lakáskiadást, viszont 23,4 százalék egyáltalán nem korlátozná az Airbnb-t. A kerületen belül a tiltást támogatók legnagyobb aránya a Budai Várban él, több mint 66 százalék.

Leszámolna az Airbnb-vel az I. kerület (Forrás: Facebook)

Fontosnak nevezte azonban, hogy a szavazás végeredménye nem jelent automatikus tiltást. A legszorosabb eredmény Vízivárosban alakult ki, itt 54,9 százalék tiltaná be az Airbnb-t, és 45,1 százalék mondaná, hogy nem kell a teljes tiltás.

A kerületek véleményét megismertük, most pedig a mi feladatunk következik, a helyi szabályozás előkészítése

– hangsúlyozta Böröcz László.

Közölte, hogy hatásvizsgálatot is fognak készíteni, és megvizsgálják a szabályozási módok lehetséges

jogi,

társadalmi,

gazdasági,

turisztikai

következményeit is. A cél egy olyan szabályozás előkészítése, amely figyelembe veszi a kerületiek véleményét, és biztosítja az itt élők nyugalmát. Ugyanakkor szakmailag megalapozott, betartható és hosszú távon Budavár érdekeit szolgálja.

A polgármester közölte: a szabályozásról szóló rendelettervezetet év végéig terjesztik a testület elé, a folyamatról pedig tájékoztatást ígért.

A legtöbben a Várban tiltanák be az Airbnb-t

A budavári önkormányzat arról tájékoztatta az Origót, hogy a 21 450, szavazásra jogosult állandó I. kerületi lakos közül 4503-an vettek részt a felmérésben, ez 21 százalékos részvétel. A teljes tiltást 2637-en támogatták. A tiltást elutasító 1866 szavazó közül 814-en (az összes szavazó 18 százaléka) helyi feltételekhez kötné a rövid távú lakáskiadást, 1052-en (23,4 százalék) pedig korlátozás nélkül engednék.

A tiltás támogatottsága városrészenként is eltért:

Budai Vár: 66 százalék,

Gellérthegy: 65,6 százalék,

Tabán: 60,1 százalék,

Krisztinaváros: 58,9 százalék,

Víziváros: 54,9 százalék.

A legszorosabb eredmény a Vízivárosban született, ott a szavazók 45,1 százaléka szerint nincs szükség teljes tiltásra.