Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díja miatt

A Miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni – közölték a kormány honlapján.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mediaworks)

A közlemény szerint a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft-t.

Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül – tették hozzá.

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Hangsúlyozták, hogy az iratok átvizsgálásakor több szabálytalannak és hiányosnak tűnő elemet találtak: egy 2021 júliusi jegyzőkönyv például arra utal, hogy

a támogatott projekt megvalósítási időszakának első napján az Alapjogokért Központ három vezetője egyhangúlag havi bruttó 1 431 639 forint megbízási díjat állapított meg saját magának.

Ezt az összeget 2022-ben is „megerősítette magának” Szánthó Miklós, Kovács István Gergely és Törcsi Péter vezetői hármasa, majd 2023 júniusában havi bruttó 1 574 803 forintra emelte.

Ezeknél a döntéseknél külső jóváhagyásnak, felügyeletnek vagy ellenjegyzésnek nincs nyoma az iratokban – írták, hozzátéve, hogy az iratok között találtak olyan, 2023-ra vonatkozó Megállapodás című dokumentumot és hozzá tartozó teljesítési igazolást is, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szánthó Miklós írt alá.

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A támogatott tevékenységek teljesítéséről minden évben szakmai beszámolót kellett készítenie a kedvezményezettnek: ezeket általános kategóriamegjelöléssel, szűkszavúan intézte el a nonprofit kft.: konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak, a listán

sajtótájékoztatók,

rövid sajtópublikációk,

rádió- és televízióinterjúk,

valamint honlapbejegyzések szerepelnek.

A pénzügyi elszámolásról készített dokumentáció szerződéseket, számlákat, bérjegyzékeket, bankszámlakivonatokat, valamint sajtótájékoztatókról készült összefoglalókat és fotókat tartalmaz, tanulmányt, kutatási jelentést nem.