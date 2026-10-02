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Alapjogokért Központ

Feljelentést tett a kormány az Alapjogokért Központ vezetőinek megbízási díja miatt

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Havi több mint másfél millió forintos megbízási díjat állapítottak meg maguknak az Alapjogokért Központ vezetői, a három év alatt pedig összesen 188,5 millió forintot fizettek ki nekik. Az Alapjogokért Központ támogatásának vizsgálata után a Miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, költségvetési csalás és a hűtlen kezelés gyanúja miatt.
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Alapjogokért KözpontTisza-kormányminiszterelnökség

A Miniszterelnökség feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mert az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft. támogatásának vizsgálata felveti a költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúját. Az eljárásban bruttó 188,5 millió forint közpénz elszámolását kell tisztázni – közölték a kormány honlapján.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mediaworks)
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: Mediaworks)

A közlemény szerint a Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 2021 és 2024 között háromszor részesítette állami támogatásban az Alapjogokért Központot működtető Jogállam és Igazság Nonprofit Kft-t.

Összesen 410 millió forintot ítéltek meg a Brüsszel a mi szemünkkel című projektre, illetve az utolsó évben a nonprofit cég szakmai programjaira és működésére, nyílt pályázati eljárás nélkül – tették hozzá.

Másfél millió forintos fizetés egy munkáért

Hangsúlyozták, hogy az iratok átvizsgálásakor több szabálytalannak és hiányosnak tűnő elemet találtak: egy 2021 júliusi jegyzőkönyv például arra utal, hogy 

a támogatott projekt megvalósítási időszakának első napján az Alapjogokért Központ három vezetője egyhangúlag havi bruttó 1 431 639 forint megbízási díjat állapított meg saját magának.

Ezt az összeget 2022-ben is „megerősítette magának” Szánthó Miklós, Kovács István Gergely és Törcsi Péter vezetői hármasa, majd 2023 júniusában havi bruttó 1 574 803 forintra emelte.

Ezeknél a döntéseknél külső jóváhagyásnak, felügyeletnek vagy ellenjegyzésnek nincs nyoma az iratokban – írták, hozzátéve, hogy az iratok között találtak olyan, 2023-ra vonatkozó Megállapodás című dokumentumot és hozzá tartozó teljesítési igazolást is, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szánthó Miklós írt alá.

Az Alapjogokért vezetői három év alatt csaknem 200 milliós fizetést vettek fel

A támogatott tevékenységek teljesítéséről minden évben szakmai beszámolót kellett készítenie a kedvezményezettnek: ezeket általános kategóriamegjelöléssel, szűkszavúan intézte el a nonprofit kft.: konkrét tanulmányokat vagy kutatási jelentést nem csatoltak, a listán 

  • sajtótájékoztatók, 
  • rövid sajtópublikációk, 
  • rádió- és televízióinterjúk, 
  • valamint honlapbejegyzések szerepelnek.

A pénzügyi elszámolásról készített dokumentáció szerződéseket, számlákat, bérjegyzékeket, bankszámlakivonatokat, valamint sajtótájékoztatókról készült összefoglalókat és fotókat tartalmaz, tanulmányt, kutatási jelentést nem.

Az érintetteknek kifizetett megbízási díjak a három év alatt 188,5 millió forintot tettek ki a támogatás 410 millió forintos keretéből; a megbízási díjak odaítélésének módja, a teljesítés és az elszámolás dokumentációjának hiányosságai miatt a Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést ismeretlen tettes ellen – áll a közleményben.

Más ügyben már nyomozni kezdett a rendőrség

Érdemes felidézni, egyszer már került a hatóságok célkeresztjébe a Szánthó Miklós vezette intézet: szeptember végén hűtlen kezelés gyanúja miatt tartott házkutatást a rendőrség az Alapjogokért Központ egyik háttércégénél, valamint egy, a kft.-vel kapcsolatban álló egykori külföldi tisztségviselő címén. Az Alapjogokért Központ közölte arra akkor közölte, megalakulása óta a jogszabályok betartásával végzi tevékenységét, és a hatóságokkal mindenben együttműködik. Később kiderült, a külföldi tisztségviselő a lengyel Marcin Romanowski, aki hazájában korábban az igazságügy miniszter helyettese volt, majd politikai menedékjogot kapott Magyarországon.

 

 

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