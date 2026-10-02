Újabb komoly jogi csata indul, három törvénymódosítást támadott meg a Fidesz-KDNP

Három újabb törvénymódosítás miatt fordult az Alkotmánybírósághoz a Fidesz-KDNP. A frakciószövetség utólagos normakontrollt kért az Otthon Start programot, az önkormányzati vezetők juttatásait, valamint a TEK és az Országgyűlési Őrség átalakítását érintő szabályok miatt.

A Fidesz-KDNP három ügyben kért utólagos normakontrollt az Alkotmánybíróságtól. Az Otthon Start, a polgármesterek és a TEK átalakítása is érintett (A képen a Parlament)

Fotó: Zoltán Havran / MW

Három ügyet vitt az Alkotmánybíróság elé a Fidesz-KDNP

Az egyik kifogásolt törvénymódosítás az Otthon Start programhoz kapcsolódó kiemelt beruházások építési engedélyezését érinti. A Fidesz-KDNP szerint a szabályozás hátrányosan érintheti azokat a fiatalokat és családokat, akik már kiválasztották leendő otthonukat, szerződést kötöttek vagy előleget fizettek.

A második indítvány a polgármesterek és a megyei közgyűlési elnökök illetményének, illetve költségtérítésének módosítását támadja. A frakciószövetség szerint a változás jogbiztonsági és egyenlőségi kérdéseket vet fel.

A harmadik ügy a rendészeti átalakításhoz kapcsolódik. A TEK október 1-jétől megszűnt önálló rendvédelmi szervként működni, és az ORFK irányítása alá került. Az Országgyűlési Őrség jelenlegi formája szintén megszűnt, feladatait több rendőrségi szervezet között osztották szét.

A Fidesz-KDNP szerint az Országgyűlési Őrség átalakítása az Országgyűlés intézményi önállóságát is érinti. Az Alkotmánybíróságtól ezért mindhárom ügyben a kifogásolt szabályok alkotmányosságának vizsgálatát kérik.