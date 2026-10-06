Megvan az időpont: ekkor választják meg az Alkotmánybíróság új elnökét

Az Alkotmánybíróság új elnökéről november elején születhet döntés, miután a testület kedden meghirdette az elnöki tisztségre vonatkozó pályázatot. A pályázati dokumentumokat október 26-án, hétfőn 16 óráig lehet benyújtani.

Alkotmánybíróság: november elején választhatják meg az új elnököt Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

Az új elnök megbízatása az Alaptörvény alapján három évre szól. A pályázati felhívás az elnök főbb feladatait, valamint a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat is meghatározza.

A pályázatok elbírálására nyolc nap áll rendelkezésre, így az Alkotmánybíróság teljes ülése várhatóan november 2-án választja meg az új vezetőt. A döntés titkos szavazással születik, és az elnöki tisztség betöltéséhez a testület tagjainak több mint felének támogatása szükséges.

Az Alkotmánybíróság elnöki tisztsége ismét a testület hatáskörébe került

Az elnökválasztás szabályait az Alaptörvény 17. módosítása, valamint az Országgyűlés által szeptember közepén elfogadott törvénymódosítás rendezte. A módosítás ismét az Alkotmánybíróság tagjainak hatáskörébe utalta az elnök megválasztását.

Az Alkotmánybíróság korábbi elnökének, Polt Péternek a megbízatása szeptember 1-jén szűnt meg. Az Alaptörvény módosítása szerint az alkotmánybírói megbízatás a hetvenedik életév betöltésével megszűnik, Polt Péter pedig ezt a korhatárt már korábban elérte. Polt Péter ezt követően bejelentette, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul mandátumának megszüntetése miatt.

Az elnöki jogköröket jelenleg Czine Ágnes elnökhelyettes gyakorolja, aki szeptember 1-jétől tölti be ezt a szerepet. Az ő tizenkét éves alkotmánybírói megbízatása november közepén jár le.

Szeptember közepén az Országgyűlés öt új alkotmánybírót is megválasztott. A Tisza Párt frakciója Chronowski Nórát, Kovács András Györgyöt, Ligeti Miklóst, Orosz Árpád Gábort és Szomora Zsoltot jelölte a testületbe. Mind az öt jelölt 137 igen és 6 nem szavazatot kapott a titkos voksoláson.

A Fidesz-frakció nem vett részt az új alkotmánybírák megválasztásában.