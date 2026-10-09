Még ősszel megkezdődhet az alkotmányozás, Magyar Péter a választási korhatárt is csökkentené

A Miniszterelnökség a 444 megkeresésére megerősítette, hogy a korábbi ígéreteknek megfelelően még idén ősszel elindul az alkotmányozási folyamat. A tárca közlése szerint a pontos feladatmegosztás kidolgozása még zajlik, az előkészítésben azonban több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő is részt vesz majd. A folyamat kereteit meghatározó javaslatot a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium közösen terjeszti az Országgyűlés elé.

A Miniszterelnökség közlése szerint az új alkotmány előkészítésében több állami, parlamenti, szakmai és társadalmi szereplő is részt vesz majd – Fotó: Ladóczki Balázs

Népszavazással zárulhat az alkotmányozás

A kormány tájékoztatása szerint az első szakasz az előkészítésről és az átfogó egyeztetésekről szól majd. A cél egy olyan alkotmány megalkotása, amely széles társadalmi támogatottságot élvez.

„A cél, hogy az új alkotmány ne egyetlen párté legyen, hanem az egész nemzeté” – közölte a Miniszterelnökség.

A tervek szerint a társadalmi részvételt többféle módon biztosítanák:

Személyes és online konzultációkat szerveznének az állampolgároknak.

Szakmai és tudományos szervezeteket is bevonnának az előkészítésbe.

Az ellenzéki pártoknak is lehetőséget adnának javaslataik ismertetésére.

Az elkészült alkotmányról végül népszavazás döntene.

Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy az alkotmányozást egy széles körű szakmai testület felügyelhetné, amelyben akár a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a Magyar Tudományos Akadémia és a jogi karok képviselői is helyet kaphatnának.

A miniszterelnök szeptember végére remélte a testület felállítását, ennek megvalósulásáról azonban a mostani tájékoztatás nem közölt részleteket.

Magyar Péter a 16 éveseknek is szavazati jogot adna

Az új alkotmány pontos tartalmáról egyelőre kevés információ áll rendelkezésre, Magyar Péter azonban már több lehetséges változtatást is felvetett.

A miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a választójogi szabályok is módosulhatnak, de erre csak az alkotmányozás lezárását követően kerülhet sor. Júliusban egy közösségi médiás bejegyzésében azt is jelezte, hogy támogatná a választási korhatár csökkentését.

„A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését” – fogalmazott Magyar Péter, akinek javaslatával Lannert Judit is egyetértett.

A miniszterelnök szerint az új alkotmány 2030-ig elkészülhet, ugyanakkor annak hatálybalépését nem tudja garantálni, mivel a végső döntést népszavazáson hoznák meg.

Az alkotmányozás így akár egy évnél is hosszabb folyamat lehet, amelynek során nemcsak az ország alkotmányos berendezkedéséről, hanem a választási rendszer jövőjéről is vita kezdődhet.

