Az Állami Számvevőszék elnökének lemondását követeli Magyar Péter

Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökének lemondását követeli Magyar Péter. A politikus az ATV-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az április 12-i választáson kapott felhatalmazás alapján több állami intézmény vezetőjének leváltását is szükségesnek tartja.

Magyar Péter Windisch László, az Állami Számvevőszék elnökének lemondását követeli

Fotó: Havran Zoltán

Magyar Péter az interjúban kijelentette, hogy már a választások előtt kezdeményezték több, általa „Orbán-bábnak” nevezett állami vezető elmozdítását.

A politikus a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész, a Kúria elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke és az Állami Számvevőszék vezetőjének leváltását is megemlítette.

Magyar Péter szerint az Állami Számvevőszék nem látta el megfelelően a feladatát

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Állami Számvevőszéknek fontos szerepe van a közpénzek felhasználásának ellenőrzésében. Az intézmény az állami szervek gazdálkodása mellett a politikai pártok működését és kampányfinanszírozását is vizsgálja.

A politikus állítása szerint Windisch László elnöksége alatt az ÁSZ nem egyformán járt el a különböző politikai szereplőkkel szemben. Úgy fogalmazott, hogy az akkori ellenzéki pártokat rendszeresen bírságolták, miközben a Fidesz esetében nem találtak szabálytalanságokat.

Külön kitért a Megafon finanszírozására is. Felidézte, hogy az ÁSZ korábban nem állapított meg kapcsolatot a Megafon tevékenysége és a Fidesz kampánya között. Magyar Péter ugyanakkor azt állította, hogy a szervezet Mészáros Lőrinc általi finanszírozása rejtett pártfinanszírozásnak tekinthető.

Bírálta azt is, hogy szerinte az ÁSZ elnöke a felmerülő kérdésekre rendszeresen azzal válaszol, hogy az intézménynek még van ideje a vizsgálatok lefolytatására.

A Magyar Nemzeti Bank ügyét is szóba hozta Az interjúban Magyar Péter a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) kapcsolódó ügyeket is felhozta az ÁSZ működésének bírálatakor. A politikus állítása szerint az ellenőrző intézmény csak azután kezdett vizsgálódni, hogy a Matolcsy Györgyhöz kötődő körökben több százmilliárd forint tűnt el. Kifogásolta, hogy az ÁSZ ezt követően arra hivatkozott, hogy elsőként tett feljelentést az ügyben. Magyar Péter szerint az intézménynek korábban kellett volna fellépnie a feltételezett visszaélésekkel szemben.

Állítása szerint a korábbi köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke és a legfőbb ügyész már távozott a posztjáról, valamint a Gazdasági Versenyhivatal egyik elnökhelyettese is elhagyta tisztségét. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy a GVH-tól származó belső információk alapján Rigó Csaba elnök távozására is számít.