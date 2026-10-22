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állami támogatás

Megérkezett a 120 milliárdos állami támogatás Budapestre – de csak 30 milliárd maradt belőle

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Megérkezett a fővárosi önkormányzathoz a kormány által ígért egyszeri állami támogatás, ám a 120 milliárd forintos összegből mindössze 30 milliárdot utaltak át Budapestnek. A fennmaradó 90 milliárd forintot a főváros szolidaritási hozzájárulási kötelezettségébe számították be.
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állami támogatásBudapestFőpolgármesteri Hivatal Sajtóirodája

Megérkezett az egyszeri állami támogatás a fővárosi önkormányzathoz a kormány és a főváros között született megállapodásnak megfelelően - közölte a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója csütörtökön egy budapesti háttérbeszélgetésen.

Budapest állami támogatás: 120 milliárdból 30 milliárd jutott a fővárosnak
Budapest állami támogatás: 120 milliárdból 30 milliárd jutott a fővárosnak Fotó: Havran Zoltán

Budapest állami támogatás: 120 milliárdból 30 milliárd jutott a fővárosnak

Kiss Ambrus azt mondta, 

a támogatást átutalták, így jelenleg a fővárosi önkormányzatnak 30 milliárd forint áll rendelkezésére.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa október elsejei ülésén több megállapodás is született a kormány és a főváros között. Ezek között szerepelt Budapest egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatása. A fővárosnak erre az évre még szolidaritási hozzájárulás címén 90 milliárd forint befizetési kötelezettsége volt, így ezt az összeget levonták, nem utalták át az önkormányzatnak.

 

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