Megérkezett a 120 milliárdos állami támogatás Budapestre – de csak 30 milliárd maradt belőle

Megérkezett az egyszeri állami támogatás a fővárosi önkormányzathoz a kormány és a főváros között született megállapodásnak megfelelően - közölte a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója csütörtökön egy budapesti háttérbeszélgetésen.

Budapest állami támogatás: 120 milliárdból 30 milliárd jutott a fővárosnak Fotó: Havran Zoltán

Budapest állami támogatás: 120 milliárdból 30 milliárd jutott a fővárosnak

Kiss Ambrus azt mondta,

a támogatást átutalták, így jelenleg a fővárosi önkormányzatnak 30 milliárd forint áll rendelkezésére.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa október elsejei ülésén több megállapodás is született a kormány és a főváros között. Ezek között szerepelt Budapest egyszeri, 120 milliárd forintos állami támogatása. A fővárosnak erre az évre még szolidaritási hozzájárulás címén 90 milliárd forint befizetési kötelezettsége volt, így ezt az összeget levonták, nem utalták át az önkormányzatnak.