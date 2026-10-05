Kinevezték a Tisza-kormány új foglalkoztatáspolitikai államtitkárát

Dudás Katalin kinevezése a Magyar Közlöny hétfői számában is megjelent. Kátai-Németh Vilmos szerint az új államtitkár a munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a munkajogi jogalkotás területéről érkezett.

Államtitkárt neveztek ki a Tisza-kormány foglalkoztatáspolitikai területére

Fotó: Zoltán Havran / MW

Dudás korábban az első Orbán-kormány idején a Szociális és Családügyi Minisztérium Jogi Főosztályát vezette, majd a Gazdasági Minisztérium Munkajogi Kodifikációs Titkárságának vezetője lett. Később az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elnök-helyettese, majd elnöke volt. A 2010-es kormányváltás után ügyvédként dolgozott, emellett az ELTE jogi karán is oktatott.

Bemutatkozó videójában azt mondta, technokrata szemléletben gondolkodik, és a foglalkoztatáspolitikát, a munkaügyi jogalkotást, a munkavédelmet, valamint a közfoglalkoztatást egységes, szakmai alapokon működő rendszerként szeretné kezelni.

Az elmúlt hónapokban ellenzéki pártok rendszeresen bírálták a kormányt azért, mert nem nevezett ki foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárt.