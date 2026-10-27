„47 évesen két kiskorú gyermeket nevelek, és nekem sem jár majd az szja-mentesség” – csalódott a tiszás képviselő

„Már a Tisza saját országgyűlési képviselője is csalódott Magyar Péter döntése miatt: Ruzsa Diána sem kapja meg a kétgyermekes anyák szja-mentességét!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző.

Ruzsa Diána, a Tisza Párt 47 éves, kétgyermekes képviselője elismerte, ő sem kapja meg a kétgyermekes anyák szja-mentességét (Forrás: Deák Dániel/Facebook)

Anyák szja-mentességének megvonása: meglepően őszintén reagált a tiszás képviselő

A csalódott tiszás kommentelők elárasztották Ruzsa Diána, a Tisza Párt pécsi országgyűlési képviselőjének Facebook-oldalát, miután kiderült, hogy a Tisza-kormány nem folytatja az Orbán-kormány programját és nem terjeszti ki az szja-mentességet a 40 év feletti, kétgyermekes édesanyákra. A hozzászólásokra maga a tiszás képviselő is reagált, méghozzá meglepő őszinteséggel:

„Értem, ha vannak csalódottak. Én is ebbe a csoportba tartozom: 47 évesen két kiskorú gyermeket nevelek, és nekem sem jár majd az szja-mentesség.”

– reagált meglepő őszinteséggel a kommentekre a képviselő.

Deák Dániel rámutatott: már a kormánypárt saját képviselője is nyilvánosan elismerte, hogy személyesen is hátrányosan érinti a saját kormányának döntése. Az elemző emlékeztetett: az Orbán-kormány még 2025-ben törvénybe foglalta, hogy a kétgyermekes édesanyák négy lépcsőben, életkortól függetlenül szja-mentességet kapnak. A 40 év alattiaknál ez már 2026 januárjában életbe lépett, 2027 januárjától pedig az 50 év alatti édesanyák következtek volna.

Magyar Péter kormánya azonban a 2027-es költségvetés bemutatásakor bejelentette, hogy nem hajtja végre a kedvezmény kiterjesztését. A döntés különösen érzékenyen érinti azokat a 40 és 50 év közötti, kétgyermekes édesanyákat, akik a már elfogadott törvény alapján jövő januártól számítottak a jelentős adókedvezményre.