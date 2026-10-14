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ukrán aranykonvoj

Már az amerikai Newsmax is beszámolt Orbán Viktor cáfolatáról az ukrán aranykonvoj ügyében

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Az Egyesült Államokban is visszhangot kapott az ukrán aranykonvoj ügye: a Newsmax külön cikkben számolt be Orbán Viktor álláspontjáról, aki tagadja, hogy személyesen rendelte volna el a több tízmilliárd forint értékű készpénzt és aranyat szállító járművek feltartóztatását. A volt miniszterelnök szerint a hatóságok önállóan jártak el az aranykonvoj elfogásakor, az ellene megfogalmazott vádakat pedig politikai indíttatásúnak tartja.
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Az amerikai Newsmax is foglalkozott az ukrán aranykonvoj ügyével, amely ismét a magyar politikai viták középpontjába került – számolt be a Tűzfalcsoport. A konzervatív hírcsatorna október 13-án megjelent írásában kiemelte, hogy Orbán Viktor visszautasította a személyes érintettségére vonatkozó állításokat, és politikai indíttatásúnak nevezte az ellene felhozott vádakat. Ugyanakkor a cikk megjelenése önmagában nem jelenti, hogy a médium bizonyítottnak tekintené Orbán állításait.

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Az Egyesült Államokban is visszhangot kapott az ukrán aranykonvoj ügye: a Newsmax bezámolt Orbán Viktor cáfolatáról (Fotó: Magyarország Kormánya)

Orbán Viktor szerint politikai támadás áll az aranykonvoj ügye mögött

Az ügy előzménye, hogy március 5-én a magyar hatóságok feltartóztattak két, Ukrajna felé tartó pénzszállító járművet, amelyek mintegy 82 millió dollár értékű készpénzt és aranyat szállítottak. A művelet során hét ukrán állampolgárt is előállítottak pénzmosás gyanújával. Az ukrán Oscsadbank ugyanakkor azt állította, hogy a szállítmány egy szokásos, jogszerű bankközi tranzakció része volt.

Az ügyben később a magyar hatóságok eljárásának jogszerűségét is vizsgálni kezdték. A pénzmosás miatt indított nyomozást a NAV augusztusban bűncselekmény hiányában lezárta, miközben a pénzszállítók feltartóztatásával összefüggésben külön büntetőeljárás indult.

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Orbán Viktor azonban határozottan tagadta, hogy ő adott volna utasítást az akció végrehajtására. A Hír TV-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a magyar hatóságok saját hatáskörükben végezték a munkájukat, ezért nem volt szükség kormányzati beavatkozásra. A volt miniszterelnök ugyanakkor hozzátette, hogy szükség esetén maga is elrendelte volna az intézkedést. 

Az ellene irányuló eljárásokat politikai támadásként értékelte, és úgy fogalmazott, hogy szerinte a jobboldal ellehetetlenítése a cél.

Az ügy tehát már az amerikai sajtó figyelmét is felkeltette, ami nemzetközi nyilvánosságot biztosított Orbán Viktor álláspontjának az aranykonvoj körül kialakult politikai és jogi vitában.

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