Már az amerikai Newsmax is beszámolt Orbán Viktor cáfolatáról az ukrán aranykonvoj ügyében

Az ügy előzménye, hogy március 5-én a magyar hatóságok feltartóztattak két, Ukrajna felé tartó pénzszállító járművet, amelyek mintegy 82 millió dollár értékű készpénzt és aranyat szállítottak. A művelet során hét ukrán állampolgárt is előállítottak pénzmosás gyanújával. Az ukrán Oscsadbank ugyanakkor azt állította, hogy a szállítmány egy szokásos, jogszerű bankközi tranzakció része volt.

Az ügyben később a magyar hatóságok eljárásának jogszerűségét is vizsgálni kezdték. A pénzmosás miatt indított nyomozást a NAV augusztusban bűncselekmény hiányában lezárta, miközben a pénzszállítók feltartóztatásával összefüggésben külön büntetőeljárás indult.