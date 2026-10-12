Címlapon az aranykonvojügy Ausztriában: újabb rejtélyes ukrán szállítmány borzolja a kedélyeket

Az Orbán Viktor harcostársaként ismert Herbert Kickl vezette Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vizsgálatai során újabb, az aranykonvojügyhöz hasonló, konkrét szállítmányi ügyeket tárt fel. A Krone Zeitung számolt be arról, hogy egy, az ukrán állambiztonsági szolgálathoz tartozó, „200 kiló különleges rakományt” szállító járművet bármiféle vám- és biztonsági ellenőrzés nélkül engedték át az országon. Az FPÖ írásbeli kérdésére válaszolva az osztrák Külügyminisztérium elismerte: egy úgynevezett szóbeli jegyzékben, – amely az érintett államok közötti hivatalos diplomáciai levelezés része – az ukrán delegáció davosi Világgazdasági Fórumon való részvételével kapcsolatban engedélyt kértek egy konvoj Ausztrián való áthaladására. A januárban megrendezett svájci fórumon a világpolitikai elit számos tagja, köztük Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is jelen volt.

Márciusban csapott le a TEK az ukrán aranykonvojra (Fotó: TEK)

A legújabb ügy egy „feltűnésmentes, az ukrán titkosszolgálathoz tartozó VW furgont” érint, amely a be nem jelentett „különleges rakományt” vitte. Ezt a furgont a hatóságok tudtával, ám vámkezelés és biztonsági átvilágítás nélkül engedték át.

Csak csepp volt a tengerben az aranykonvoj-ügy?

Az FPÖ főtitkára, Christian Hafenecker kemény kérdéseket fogalmazott meg: „Mi volt abban a 200 kilogrammban? Készpénz, arany, fegyverek, dokumentumok, vagy valami egészen más?” Hafenecker rámutatott, hogy a kormánykoalícióban részt vevő, liberális NEOS párt egyre inkább védekező álláspontra kényszerül, különösen két ukrán hírszerző a napokban történt bécsi letartóztatása után. Az FPÖ tisztviselői leszögezték:

Ausztria nem törvénytelen tranzitfolyosó a külföldi hírszerző szolgálatok számára. Továbbra is semleges állam vagyunk.”

A Krone Zeitung megkeresésére az osztrák külügy elismerte, hogy „gyakorlatilag naponta több száz szóbeli figyelmeztetést kapnak, amit az illetékes Belügyminisztériumnak továbbítanak.”

Az Osztrák Szabadságpárt nem hagyja annyiban az ügyet: újabb vizsgálatokat indítanak annak tisztázására, hogy ki engedélyezte a davosi szállítást, pontosan mi szerepelt benne, és miért tekintettek el a szigorú ellenőrzéstől.