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Fordulat az aranykonvoj-ügyben: nem a fővárosi ügyészség fog nyomozni

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Új szakaszba lépett az aranykonvoj ügye: a Központi Nyomozó Főügyészség veszi át a nyomozást, amelyben több tízmillió dollár és euró, valamint 9 kilogramm arany lefoglalása is szerepel.
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nyomozásügyészségnav

A Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoj-ügy nyomozását – közölte a vádhatóság pénteken.

aranykonvoj
A Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvoj-ügy nyomozását.
Fotó: Képernyőfotó

Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozást a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja.

Kifejtették, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozásért felelős főügyészhelyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy 

az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja.

Az eddig a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő büntetőeljárásban a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség Nyomozó Osztálya jár el – jelezték.

Az ügyészség hangsúlyozta: 

a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. A héttagú, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt.

Korábban a Fidesz az aranykonvoj-ügy kapcsán közölte: az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. A magyar hatóságok ennek véget vetettek a nemzeti kormány idején. Ezért elismerést érdemelnek, és nem vádaskodást - írták.

 

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