Fordulat az aranykonvoj-ügyben: nem a fővárosi ügyészség fog nyomozni

A Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az úgynevezett aranykonvoj-ügy nyomozását – közölte a vádhatóság pénteken.

A Központi Nyomozó Ügyészség saját hatáskörbe vonta az aranykonvoj-ügy nyomozását.

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Azt írták, hogy a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntette miatt indult nyomozást a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja.

Kifejtették, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozásért felelős főügyészhelyettese az ügyészségről szóló törvény által biztosított lehetőségével élve pénteken úgy határozott, hogy

az ügy nyomozását célszerűségből a főügyészség hatáskörébe vonja.

Az eddig a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő büntetőeljárásban a továbbiakban a Központi Nyomozó Főügyészség Nyomozó Osztálya jár el – jelezték.

Az ügyészség hangsúlyozta:

a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint.

Korábban a Fidesz az aranykonvoj-ügy kapcsán közölte: az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. A magyar hatóságok ennek véget vetettek a nemzeti kormány idején. Ezért elismerést érdemelnek, és nem vádaskodást - írták.