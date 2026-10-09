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ukrán aranykonvoj

Orbán Viktor keményen beleállt a kormányba: Szégyen, amit művelnek!

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Orbán Viktor szerint a korábbi kormány sikeresen megállította az általa ukrán maffiához kötött pénzügyi műveleteket Magyarországon. A volt miniszterelnök közleményében keményen bírálta a jelenlegi kormányt, amiért meghurcolja az aranykonvoj ügyében eljáró hatósági szakembereket.
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Orbán Viktor – a Havasi Bertalan sajtófőnök által kiadott, lapunkhoz eljuttatott – közleményben reagált az ukrán pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ügyre. A volt kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar hatóságok önállóan, kormányzati utasítás nélkül jártak el, munkájukat pedig példamutatónak nevezte. Egyúttal élesen bírálta a jelenlegi kormány eljárását az aranykonvoj ügyében.

aranykonvoj
Orbán Viktor az aranykonvoj ügyében fellépő hatóságok védelmére kelt (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

Orbán Viktor szerint az aranykonvoj ügyében fellépő hatóságok jutalmat érdemelnének

Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy kormányzása idején sikerült megállítani és felszámolni Magyarországon az általa Európa legnagyobb korrupciós botrányának nevezett pénzügyi tevékenységet.

Orbán Viktor külön kiemelte, hogy az érintett hatóságok saját hatáskörükben, politikai utasítás nélkül végezték munkájukat. Mint fogalmazott:

A hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak. Saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadtam volna.”

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A volt kormányfő szerint az ügyben eljáró szakemberek elismerést és jutalmat érdemelnének a munkájukért, nem pedig felelősségre vonást.

Szégyen, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették” 

– jelentette ki Orbán Viktor. 

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