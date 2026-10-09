Orbán Viktor keményen beleállt a kormányba: Szégyen, amit művelnek!

Orbán Viktor – a Havasi Bertalan sajtófőnök által kiadott, lapunkhoz eljuttatott – közleményben reagált az ukrán pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ügyre. A volt kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar hatóságok önállóan, kormányzati utasítás nélkül jártak el, munkájukat pedig példamutatónak nevezte. Egyúttal élesen bírálta a jelenlegi kormány eljárását az aranykonvoj ügyében.
Orbán Viktor szerint az aranykonvoj ügyében fellépő hatóságok jutalmat érdemelnének
Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy kormányzása idején sikerült megállítani és felszámolni Magyarországon az általa Európa legnagyobb korrupciós botrányának nevezett pénzügyi tevékenységet.
Orbán Viktor külön kiemelte, hogy az érintett hatóságok saját hatáskörükben, politikai utasítás nélkül végezték munkájukat. Mint fogalmazott:
A hatóságok példamutatóan és sikeresen dolgoztak. Saját jogkörükben eljárva, kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat. Ha szükséges lett volna, akkor a megfelelő utasításokat kiadtam volna.”
A volt kormányfő szerint az ügyben eljáró szakemberek elismerést és jutalmat érdemelnének a munkájukért, nem pedig felelősségre vonást.
Szégyen, hogy a mostani kormány a haza érdekét legjobban szolgáló munkatársait meghurcolja, amiért a kötelességüket teljesítették”
– jelentette ki Orbán Viktor.