Orbán Viktor keményen beleállt a kormányba: Szégyen, amit művelnek!

Orbán Viktor – a Havasi Bertalan sajtófőnök által kiadott, lapunkhoz eljuttatott – közleményben reagált az ukrán pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ügyre. A volt kormányfő hangsúlyozta, hogy a magyar hatóságok önállóan, kormányzati utasítás nélkül jártak el, munkájukat pedig példamutatónak nevezte. Egyúttal élesen bírálta a jelenlegi kormány eljárását az aranykonvoj ügyében.

Orbán Viktor az aranykonvoj ügyében fellépő hatóságok védelmére kelt (Fotó: Facebook/Magyarország Kormánya)

Orbán Viktor szerint az aranykonvoj ügyében fellépő hatóságok jutalmat érdemelnének

Úgy fogalmazott, büszke arra, hogy kormányzása idején sikerült megállítani és felszámolni Magyarországon az általa Európa legnagyobb korrupciós botrányának nevezett pénzügyi tevékenységet.

Orbán Viktor külön kiemelte, hogy az érintett hatóságok saját hatáskörükben, politikai utasítás nélkül végezték munkájukat. Mint fogalmazott: