Az árrésstop kivezetésével árbombát robbanthat a Tisza-kormány a boltokban

A hivatalos fogyasztói átlagárak alapján elvégzett számításaink szerint az alapvető élelmiszerek ára egyik napról a másikra 20–27 százalékkal ugorhat meg, ha az üzletláncok visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos haszonkulcsaikat az árrésstop eltörlését követően – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, a 2027-es költségvetés részeként megszűnik az alapvető élelmiszerekre kivetett 10 százalékos árrésstop, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter piaci torzításként hivatkozik az árrésstop.

Magyar Péter miniszterelnök már október 2-án, országjárásának kisvárdai állomásán azt mondta, hogy ki kell vezetni az árrástopot, amit október 19-i parlamenti felszólalásában is megerősített.

Magyar Péter többször is kijelentette, hogy ki kell vezetni az árrásstopot Fotó: Hatlaczki Balázs

Komoly spórolást jelent az árrésstop a vásárlóknak

Szalai Piroska országgyűlési képviselő korábbi elemzésében már rámutatott: az árrésstop bevezetése előtt a boltláncok nem ritkán 30–40 százalékos, sőt egyes tejtermékeknél ennél is magasabb árrést alkalmaztak.

A 30 százalékos árréshez való visszatérés 18,2 százalékos, a 40 százalékos árrés visszaállítása pedig 27,3 százalékos azonnali drágulást jelent a polcokon, még változatlan beszerzési árak mellett is. Ez a számítás nem tartalmazza azokat a korábban tapasztalt extrém eseteket, amikor 100 százalékot is meghaladó árréssel kerültek a polcokra egyes márkázott tejfölök, vagy akár a Túró Rudi.

Az árstop kivezetése miatt jelentősen megdrágulhatnak az alapélelmiszerek

A lap a hivatalos fogyasztói átlagárakat rögzítő adatbázisok – a KSH Fogyasztói átlagárak (STADAT) rendszere és a GVH Árfigyelő adatai – alapján kiszámolta, hogyan változhat a 20 legfontosabb, árrésstop alá tartozó alapélelmiszer ára:

Csirkemellfilé (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 250 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 660 – 2 865 forint

Sertéskaraj (csont nélkül, 1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 390 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 825 – 3 040 forint

Sertéscomb (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 890 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 235 – 2 405 forint

Csirkecomb (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 150 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 1 360 – 1 465 forint

Trappista sajt (tömbös, 1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 950 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 3 485 – 3 755 forint

Teavaj (80 százalék-os zsírtartalom, 100 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint

Tejföl (20 százalék-os, 330 g – nagy poharas)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 450 forint (kis poharas saját márkás: ~300 forint)

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 530 – 575 forint (extrém, árrésstop előtti árazással a márkás termékeknél akár 900–1 200 forint)

Tehéntúró (félzsíros, 250 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 490 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 580 – 625 forint

ESL tej (2,8 százalék-os, 1 liter)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 420 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 495 – 535 forint

UHT tej (1,5 százalék-os, 1 liter)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 350 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 415 – 445 forint

Natúr joghurt (150 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 135 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 160 – 175 forint

Friss tojás (M-es méret, 10 db)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint

Napraforgó-étolaj (1 liter)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 680 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 805 – 865 forint

Sertészsír (500 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 650 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 770 – 830 forint

Margarin (kenhető, 450 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint

Finomliszt (BL 55, 1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 230 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 270 – 295 forint

Kristálycukor (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 390 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 460 – 495 forint

Étkezési burgonya (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 380 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 450 – 485 forint

Száraztészta (4 tojásos, 500 g)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint

Párizsi felvágott (1 kg)

Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 100 forint

Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 480 – 2 675 forint

A Magyar Nemzet arra is felhívja a figyelmeztet, hogy az árrésstop kivezetése erodálja a családok reálbérének vásárlóerejét, emellett újra pénzromást hozhat:

az alapélelmiszerek 20–27 százalékos drágulása azonnal felfelé húzza az inflációs mutatót, ami a jegybanki kamatcsökkentési ciklust is megakaszthatja.

Nem csökkenti az áfát a kormány, maradnak a magas gyümölcs- és zöldségárak

A fenyegető áremelkédéssel párhuzamosan egy tiszás választási ígéret is kukába került.

Pedig Magyar Péter egyik fő üzenete volt a kampányban, sőt azt állította, hogy az áfa tartalom csökkentését a költségvetési helyzettől függetlenül végbe kell vinni az új kabinetnek. Kármán András a héten az ATV-nek azonban úgy nyilatkozott, hogy mégsem vezetik be a 2027-es költségvetési évben a gyümölcsökre és a zöldségekre vonatkozó áfa ötszázalékra csökkentését.

Kármán András pénzügyminiszter azzal indokolta a döntést, hogy a tervezett adócsökkentés (amely mintegy 160 milliárd forintos bevételkiesést okozna a költségvetésnek) jelenleg nem fér bele a büdzsébe.

A hazai kertészeti és zöldség-gyümölcs szakmai szervezetek (például a FruitVeB) csalódottan fogadták a hírt, mivel korábban 2027 tavaszára várták az áfacsökkenést. A szakma szerint az 5 százalékos áfa akár 20 százalékkal is csökkenthette volna a bolti árakat, és segített volna a feketegazdaság visszaszorításában, valamint a zuhanó hazai fogyasztás élénkítésében.