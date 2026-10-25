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Az árrésstop kivezetésével árbombát robbanthat a Tisza-kormány a boltokban

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A Magyar Nemzet a hivatalos fogyasztói átlagárakat rögzítő adatbázisok alapján kiszámolta, hogyan változhat a 20 legfontosabb, árrésstop alá tartozó alapélelmiszer ára.
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árrésstopkapitány istvánkármán andrásMagyar Péter

A hivatalos fogyasztói átlagárak alapján elvégzett számításaink szerint az alapvető élelmiszerek ára egyik napról a másikra 20–27 százalékkal ugorhat meg, ha az üzletláncok visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos haszonkulcsaikat az árrésstop eltörlését követően – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet. A lap emlékeztet, a 2027-es költségvetés részeként megszűnik az alapvető élelmiszerekre kivetett 10 százalékos árrésstop, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter piaci torzításként hivatkozik az árrésstop.

Magyar Péter miniszterelnök már október 2-án, országjárásának kisvárdai állomásán azt mondta, hogy ki kell vezetni az árrástopot, amit október 19-i parlamenti felszólalásában is megerősített. 

2027-es költségvetést bemutató sajtótájékoztató, kormányzati sajtótájékoztató, 2026.10.20. Magyar Péter, MagyarPéter, Kármán András, KármánAndrás, kormányzatisajtótájékoztató, Magyar Péter miniszterelnök, Kármán András pénzügyminiszter,
Magyar Péter többször is kijelentette, hogy ki kell vezetni az árrásstopot Fotó: Hatlaczki Balázs

Komoly spórolást jelent az árrésstop a vásárlóknak

Szalai Piroska országgyűlési képviselő korábbi elemzésében már rámutatott: az árrésstop bevezetése előtt a boltláncok nem ritkán 30–40 százalékos, sőt egyes tejtermékeknél ennél is magasabb árrést alkalmaztak. 

A 30 százalékos árréshez való visszatérés 18,2 százalékos, a 40 százalékos árrés visszaállítása pedig 27,3 százalékos azonnali drágulást jelent a polcokon, még változatlan beszerzési árak mellett is. Ez a számítás nem tartalmazza azokat a korábban tapasztalt extrém eseteket, amikor 100 százalékot is meghaladó árréssel kerültek a polcokra egyes márkázott tejfölök, vagy akár a Túró Rudi.

Az árstop kivezetése miatt jelentősen megdrágulhatnak az alapélelmiszerek

A lap a hivatalos fogyasztói átlagárakat rögzítő adatbázisok – a KSH Fogyasztói átlagárak (STADAT) rendszere és a GVH Árfigyelő adatai – alapján kiszámolta, hogyan változhat a 20 legfontosabb, árrésstop alá tartozó alapélelmiszer ára:

Csirkemellfilé (1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 250 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 660 – 2 865 forint

Sertéskaraj (csont nélkül, 1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 390 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 825 – 3 040 forint

Sertéscomb (1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 890 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 235 – 2 405 forint

Csirkecomb (1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 1 150 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 1 360 – 1 465 forint

Trappista sajt (tömbös, 1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 950 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 3 485 – 3 755 forint

Teavaj (80 százalék-os zsírtartalom, 100 g)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint

Tejföl (20 százalék-os, 330 g – nagy poharas)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 450 forint (kis poharas saját márkás: ~300 forint)
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 530 – 575 forint (extrém, árrésstop előtti árazással a márkás termékeknél akár 900–1 200 forint)

Tehéntúró (félzsíros, 250 g)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 490 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 580 – 625 forint

ESL tej (2,8 százalék-os, 1 liter)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 420 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 495 – 535 forint

UHT tej (1,5 százalék-os, 1 liter)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 350 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 415 – 445 forint

Natúr joghurt (150 g)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 135 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 160 – 175 forint

Friss tojás (M-es méret, 10 db)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint

Napraforgó-étolaj (1 liter)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 680 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 805 – 865 forint

Sertészsír (500 g)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 650 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 770 – 830 forint

Margarin (kenhető, 450 g)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 690 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 815 – 880 forint

Finomliszt (BL 55, 1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 230 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 270 – 295 forint

Kristálycukor (1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 390 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 460 – 495 forint

Étkezési burgonya (1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 380 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 450 – 485 forint

Száraztészta (4 tojásos, 500 g)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 460 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 545 – 585 forint

Párizsi felvágott (1 kg)

  • Jelenlegi átlagár (10 százalék árréssel): 2 100 forint
  • Várható ár (30–40 százalék árréssel): 2 480 – 2 675 forint

A Magyar Nemzet arra is felhívja a figyelmeztet, hogy az árrésstop kivezetése erodálja a családok reálbérének vásárlóerejét, emellett újra pénzromást hozhat:

az alapélelmiszerek 20–27 százalékos drágulása azonnal felfelé húzza az inflációs mutatót, ami a jegybanki kamatcsökkentési ciklust is megakaszthatja.

Nem csökkenti az áfát a kormány, maradnak a magas gyümölcs- és zöldségárak

A fenyegető áremelkédéssel párhuzamosan egy tiszás választási ígéret is kukába került. 

Pedig Magyar Péter egyik fő üzenete volt a kampányban, sőt azt állította, hogy az áfa tartalom csökkentését a költségvetési helyzettől függetlenül végbe kell vinni az új kabinetnek. Kármán András a héten az ATV-nek azonban úgy nyilatkozott, hogy mégsem vezetik be a 2027-es költségvetési évben a gyümölcsökre és a zöldségekre vonatkozó áfa ötszázalékra csökkentését.

Kármán András pénzügyminiszter azzal indokolta a döntést, hogy a tervezett adócsökkentés (amely mintegy 160 milliárd forintos bevételkiesést okozna a költségvetésnek) jelenleg nem fér bele a büdzsébe.

A hazai kertészeti és zöldség-gyümölcs szakmai szervezetek (például a FruitVeB) csalódottan fogadták a hírt, mivel korábban 2027 tavaszára várták az áfacsökkenést. A szakma szerint az 5 százalékos áfa akár 20 százalékkal is csökkenthette volna a bolti árakat, és segített volna a feketegazdaság visszaszorításában, valamint a zuhanó hazai fogyasztás élénkítésében.

 

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