Magyar Péter: Meg kell fontolni az árrésstop kivezetését

Az árrésstopot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak élelmiszerek, de azt eredményezte, hogy tönkremennek az agrárium szereplői – mondta Magyar Péter.

Magyar Péter szerint meg kell fontolni az árrésstop kivezetését

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Az árrésstop jövője

Alacsony a felvásárlási ár, és az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű, Lengyelországból hozott termékeket adják el, mert nem hajlandóak viselni az árrésstop miatt keletkező veszteséget – mondta.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre az árrésstop miatt. Az előző kormány meg akarta őket védeni azzal, hogy nem kellett alkalmazniuk az árrésstopot, de az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló, nagy élelmiszerláncok élték túl

– folytatta a miniszterelnök.

Magyar Péter szerint nem véletlenül kérik az árrésstop kivezetését, és mivel jelenleg az infláció 1,7 százalék, és az utóbbi hónapokban még csökkent is több élelmiszer ára, meg kell fontolni a kamarákkal, az élelmiszer-üzletláncokkal együttműködve az intézkedés kivezetését – írja az MTI.