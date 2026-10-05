Fokozódik a feszültség: az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke Magyar Péter kijelentései miatt

"Tisztelettel kérem Elnök Urat alkotmányos jogkörének gyakorlására, tekintélyének érvényesítésére annak érdekében, hogy a végrehajtó hatalom tartsa tiszteletben a tőle független intézmények autonómiáját, és ne veszélyeztesse Magyarország demokratikus intézményrendszerének befolyásmentes működését" - írta a közleményhez csatolt nyílt levelében Windisch László, az ÁSZ elnöke.

Komoly ügy lett a kormányfő nyilatkozataiból: az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke. Fotó: Ladóczki Balázs

Az államfőhöz fordult az ÁSZ elnöke a kormányfő kijelentései miatt

Az ÁSZ azt követően tette közzé a nyilatkozatot, hogy Magyar Péter a hétfő reggeli Facebook-posztjában azt a kérdést tette fel: az Állami Számvevőszék vajon meddig hallgat a tiltott kampányfinanszírozásról? A miniszterelnök a posztban azt írta: "Bebizonyosodott: Mészáros Lőrinc közpénzen felhizlalt cégei sok milliárd forinttal támogatták Orbán Viktor leggusztustalanabb propagandáját, a Megafont".

A számvevőszék a közleményében hangsúlyozta, hogy az Állami Számvevőszék - a jogszabályban meghatározott hatáskörének gyakorlásával - minden releváns és hiteles információt, adatot gyűjt és felhasznál a törvény alapján végzett kampányfinanszírozási vizsgálatához. Az ÁSZ eljárásait a jog szabályozza, megállapításait is csak igazolt tények, valamint a jogszabályok, és nem közhangulat, sajtóhírek vagy politikusi vélekedés alapján teszi meg.

Az Állami Számvevőszék a törvényeket mindenben betartva folytatja vizsgálatait, annak eredményéről a jogszabálynak megfelelően jelentéseket tesz majd közzé - tartalmazza a dokumentum.

Windisch László Baka András köztársasági elnöknek címzett levelében hangsúlyozta:

az ÁSZ elnökeként és a Költségvetési Tanács tagjaként "tisztelettel, de határozottan hívom fel a figyelmét azokra az aggasztó tendenciákra, amelyek az elmúlt időszakban a miniszterelnök úr részéről a független alkotmányos intézményeket, köztük kiemelten az Állami Számvevőszéket érték".

Felidézte, hogy az elmúlt hetekben Magyar Péter miniszterelnök sajtónyilatkozataiban és a közösségi médiában tett bejegyzéseiben ismételten éles, valótlan kritikával illette az Állami Számvevőszéket és annak vezetését. Azt állította, hogy az ÁSZ asszisztál a tiltott pártfinanszírozási botrányokhoz, valamint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványainak "kifosztásához".