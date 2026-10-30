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Nagy változás jöhet a magyar autópályákon, már tesztelik az új sebességmérő rendszert

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Új módszerrel léphetnek fel a gyorshajtók ellen Magyarországon, amely alapjaiban változtathatja meg a sebességellenőrzést az autópályákon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy az átlagsebesség-mérés bevezetésén dolgoznak, az M6-os autópályán pedig már tesztelték a rendszert.
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A közlekedési és beruházási miniszter pénteki tájékoztatása szerint több mint 300 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, és a válaszadók 72 százaléka támogatta az átlagsebesség-mérés bevezetését. Vitézy Dávid arról is beszámolt, hogy az M6-os autópályán végzett teszt során kirívó gyorshajtásokat rögzítettek.

Vitézy Dávid elárulta, hogyan működik az átlagsebesség-mérés
Átlagsebesség-mérés Magyarországon: Vitézy Dávid bejelentést tett Fotó: Gábor Zoltán 

Vitézy Dávid elárulta, hogyan működik az átlagsebesség-mérés

Az új módszerrel nem egyetlen ponton ellenőrzik a járművek sebességét. A kamerák egy adott útszakasz különböző pontjain rögzítik a rendszámokat, majd az áthaladási idő alapján kiszámítják az autók átlagsebességét. A Magyar Közút a meglévő rendszámfelismerő kamerákkal tesztelte a rendszert.

Az M6-os autópályán 214 kilométer/órás átlagsebességet is mértek. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy ez nem egy pillanatnyi gyorshajtást, hanem kilométereken keresztül tartó, életveszélyes száguldást jelentett.

Mikor vezethetik be az átlagsebesség-mérést Magyarországon?

A rendszer bevezetéséről egyelőre nem született döntés, és az M6-os tesztje során senkit nem bírságoltak meg.

  • Vitézy Dávid közölte, hogy a közlekedésbiztonsági kérdőív és a teszt eredményei alapján már dolgoznak az átlagsebesség-mérés bevezetéséhez szükséges jogszabály-módosítási javaslaton.

A miniszter egyelőre nem közölt időpontot az új sebességellenőrzési rendszer bevezetésére.

 

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