Nagy változás jön a bankszámláknál: így alakulnak át az átutalás költségei

Átalakítaná a pénzügyi tranzakciós illeték szabályait a kormány a 2027-es költségvetés részeként: Kármán András pénzügyminiszter közlése szerint a magánszemélyek átutalásainál az illetékmentes összeghatár 50 ezerről 150 ezer forintra nőne, míg ezzel párhuzamosan az illeték tranzakciónkénti maximumát 20 ezerről 30 ezer forintra emelnék. A cél az, hogy a lakosságot a készpénz helyett a digitális fizetés felé tereljék, miközben a költségvetés 40 milliárd forinttal több bevételt vár az illetéktől. A Bankmonitor szerint a kisebb utalások ugyan olcsóbbá válhatnak, a nagyobb összegeket mozgató ügyfelek és különösen a vállalkozások azonban rosszabbul járhatnak – írja a Világgazdaság.

Átalakulnak az átutalások költségei / Fotó: Unsplash

Átalakulnak az átutalások költségei

Jelenleg a lakossági átutalások 50 ezer forint feletti részére 0,45 százalékos illeték jut, legfeljebb 20 ezer forint. Ha az illetékmentes sáv 150 ezer forintra emelkedik, akkor az ennél kisebb utalások után a bankoknak már nem kell tranzakciós illetéket fizetniük. Az MNB adatai szerint 2026 második negyedévében az összes átutalás közel 73 százaléka nem haladta meg a 100 ezer forintot, a Bankmonitor becslése alapján pedig legalább háromnegyedük beleférhet az új, 150 ezer forintos értékhatárba.

A statisztikák alapján 2026. II. negyedévében a lakossági egyedi átutalások átlagösszege 175 748 forint volt. Egy ilyen megbízás után már kell tranzakciós illetéket fizetni. A jelenlegi szabályok alapján erre az utalásra az adó mértéke 566 forint. Az új szabályok alapján ez 116 forintra csökkenne, ami 450 forintos megtakarítást jelentene a banknak.

A könnyítéssel párhuzamosan az illetékplafon is emelkedne: mintegy 4,6 millió forint feletti lakossági átutalásnál már magasabb lehetne a teher, közel 6,82 millió forinttól pedig elérné a 30 ezer forintos maximumot, ami 10 ezer forintos növekedést jelentene. Különösen a cégek járhatnak rosszul, ugyanis a vállalkozói átutalásoknál nincs illetékmentes rész, tehát a lakosságnak szánt könnyítésből sem részesülnének. A felső korlát emelése viszont őket is érintené: a vállalati átutalásoknál mintegy 4,44 millió forint felett nőne az illeték, 6,67 millió forinttól pedig már a 30 ezres maximumot kellene megfizetni.