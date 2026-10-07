Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság a 2026. augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezésére kiírt közbeszerzés miatt. Az ügyben korábban több politikus is feljelentést tett, és Radnai Márk kormánybiztos neve is felmerült. A BRFK a 24.hu megkeresésére közölte, hogy az augusztus 20-i közbeszerzés ügyében versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt indult nyomozás.

A BRFK nyomozást indított az augusztus 20-i közbeszerzés miatt. Korábban Hadházy Ákos és Toroczkai László is feljelentést tett az ügyben (A képen a tűzijáték) Fotó: ORIGÓ

Nyomozás indult az augusztus 20-i rendezvények közbeszerzése miatt

Az ügy azt követően kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy sajtóértesülések szerint a nyertes céghez köthető szereplők már a pályázat kiírása előtt részt vettek a rendezvény előkészítésében.

Hadházy Ákos korábbi országgyűlési képviselő azt állította, hogy az általa megismert levelezés alapján Radnai Márk kormánybiztos több üzenet címzettje is volt. Radnai ezzel szemben azt közölte, hogy a közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében nem vett részt, a levelek egy részén csak másolatban szerepelt. Hadházy mellett Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is feljelentést tett az ügyben. A közbeszerzést a Hardrock Kft. nyerte el.

A Belügyminisztérium korábban külön vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i rendezvények előkészítése és a közbeszerzési folyamat körülményeinek tisztázására. Ennek eredményéről egyelőre nem érkezett tájékoztatás.

Magyar Pétert az augusztus 20-i, aggályos közbeszerzésről kérdezték

Bohár Dániel az augusztus 20-i rendezvénysorozat közbeszerzéséről próbálta kérdezni Magyar Pétert, aki a tavalyi rendezvény költségeit és a Belügyminisztérium által elrendelt vizsgálatot emlegette válaszában. A miniszterelnök szerint a tárca azonnal vizsgálatot rendelt el, miközben a riporter azt próbálta megtudni tőle, hogyan fordulhatott elő, hogy a későbbi nyertes cég állítólag már a tender kiírása előtt tudhatta, hogy ő nyer.