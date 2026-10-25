Újabb dugóhullám jön a Budapest környéki autópályákon, hétfőtől ismét nehéz lesz az autósoknak

Nagyfelületű burkolatjavítás kezdődik október 26-án az M1-es és M7-es autópálya közös szakaszán, az M7-esen és az M0-son, Budaörs, Törökbálint és Diósd térségében – figyelmeztetett lapunkhoz eljuttatott közleményében a Magyar Közút. A beavatkozások idején sávlezárásokra, egyes csomópontoknál pedig ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani. A bejelentés kapcsán a Világgazdaság hangsúlyozta, az autósok jobb ha felkészülnek lelkileg: alighogy véget ért a súlyos közlekedési torlódásokkal terhelt hét, hétfőtől az újabb jelentős forgalomkorlátozások miatt ismét több kilométer hosszúságú dugók alakulhatnak ki a Budapest környékén.

Az autópálya-hálózatot érintő burkolatjavítások hétfőtől az M1–M7 közös szakaszán, az M7-esen és az M0-son is sávlezárásokkal járnak (Fotó: Pexels)

Emlékezetes ugyanis, az elmúlt napokban megtapasztalhatták az autósok, milyen következményekkel járhatnak a főváros környéki gyorsforgalmi utakon zajló munkálatok. Az M0-s déli szektorában, a Deák Ferenc híd térségében a sávlezárások miatt kilométeres kocsisorok alakultak ki, a torlódások pedig a környező úthálózat közlekedését is megnehezítették. Csütörtökön például a csepeli szakaszon már közel tíz kilométeres dugó alakult ki, az autósoknak pedig legalább egyórás többletmenetidővel kellett számolniuk.

A burkolatjavítás részleteit Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter is megosztotta közösségi oldalán. A héten kialakult torlódások minden bizonnyal az ő figyelmét sem kerülték el, bejegyzése végén már előre próbálta csitítani a kedélyeket.

Tudom, hogy a munkálatok miatti forgalomkorlátozások időszakosan torlódásokat és hosszabb menetidőket eredményeknek, de ezek a beavatkozások elengedhetetlenek ahhoz, hogy hosszabb távon is biztonságosan és komfortosan legyenek használhatóak ezek a gyorsforgalmi szakaszok

– fogalmazott.

Több ütemben zajlik majd a burkolatjavítás, ez várható az autópályákon

De mivel és érdemes számolni a következő hetekben? A Magyar Közút tájékoztatása szerint a tervezett beavatkozások összesen közel 35 ezer négyzetméter felületet érintenek, mintegy 9 kilométer hosszon. A munkálatok során várhatóan 8400 tonna aszfalt kerül bedolgozásra. Az első ütemben, október 26. és 29. között az alábbi helyszíneken terveznek munkavégzést:

Az M1–M7-es autópályák közös, Budapest felől kivezető szakaszán, Budaörs térségében, az autópályák szétválásánál lezárják a középső sávot. Az M7-es autópálya felé a belső, az M1-es autópálya felé a külső sávon haladhat a forgalom.

Az M7-es autópályán, a Balaton irányában lezárják az M0-s autóútra és a 8103-as útra vezető lehajtót. A közlekedők az érdi csomóponton keresztül kerülhetnek.

A beavatkozás részeként október 26-án mintegy 1800 négyzetméteren kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkafolyamat során 310 tonna kötőréteg 7 centiméter, valamint 180 tonna kopóréteg készül 4 centiméter vastagságban.

Október 27–28. között:

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a budaörsi Sport utcai csomópontnál a két lassítósáv közül a külsőt lezárják. A lehajtás továbbra is biztosított lesz. Mintegy 2300 négyzetméteren kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 27-én az aszfaltozási munkák során 390 tonna kötőréteg 7 centiméter, valamint 220 tonna kopóréteg készül 4 centiméter vastagságban.

Október 28–29. között:

Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M0-s csomópont térségében mintegy 500 méteren lezárják a külső sávot. A forgalom a belső sávon haladhat.

A budaörsi csomópontnál a Budapest irányába vezető gyorsítósáv külső részét lezárják, a felhajtás a gyorsítósáv belső részén továbbra is biztosított lesz. Ebben az időszakban 1400 m²-en kerül sor a burkolat előkészítésére és marására. Ezt követően, október 29-én az aszfaltozási munkafolyamat során 230 tonna kötőréteg 7 centiméter, valamint 130 tonna kopóréteg készül 4 centiméter vastagságban.

A tervek szerint a burkolatjavítások novemberben további helyszíneken folytatódnak az M7-es autópálya és az M0-s autóút érintett szakaszain. A későbbi munkálatok pontos időpontjairól és a kapcsolódó forgalomkorlátozásokról a Magyar Közút külön tájékoztatást ad. A munkálatok ütemezése az időjárási és a kivitelezési körülmények függvényében változhat. A közlemény végén a vállalat is figyelmeztetett: az érintett útszakaszokon torlódások alakulhatnak ki, ezért arra kérik a közlekedőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről, és hosszabb menetidővel tervezzenek.