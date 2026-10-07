Válaszolt Mészáros Lőrinc és Szijj László cége Magyar Péternek az autópálya-ügyben

Közleményt adott ki az MKIF Zrt. az autópálya-koncesszió jövőjéről, miután Magyar Péter beszámolt a kormánnyal folyó tárgyalásokról a Facebook-oldalán – írja a Világgazdaság. A miniszterelnök szerint a „Mészáros-Szíjj tandem” kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót.

Magyar Péter kormánya megszüntetné a 35 évre szóló autópálya-koncessziót (Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó)

Gyorsan változnak a dolgok. Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké… Mostanra pedig kiderül, hogy a Mészáros–Szíjj tandem elfogadja a kormány döntését, és megszűnik a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót

– fogalmazott a kormányfő. A téma már pénteken, a miniszterelnök országjárásának kisvárdai állomásán is felmerült, amikor arról beszélt, mekkorát változott a helyzet az autópálya-koncesszió ügyében.

Folynak az egyeztetések az MKIF Zrt. és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között. Amíg ez a folyamat le nem zárul, a tárgyalások részleteiről nem kívánunk nyilatkozni

– olvasható az MKIF hivatalos közleményében.

Miről szól az autópálya-koncesszió?

Magyar Péter szeptember 18-án, a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a kormány megszünteti az autópálya-koncesszióról szóló szerződést, feljelentést tesz, és büntetőeljárások indulnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta:

az állam 53 százalékkal olcsóbban tudná üzemeltetni és fenntartani az autópályákat, és 61 százalékkal olcsóbban végezhetné el a nagy karbantartási feladatokat, ha ezeket nem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. látná el.

Az MKIF Zrt.-t 2022-ben hét magántőkealap alapította, Mészáros Lőrinc és Szíjj László üzletember érdekeltségébe tartozik. A cég honlapja szerint az MKIF az állammal kötött szerződés alapján a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését és építését végzi. Az MKIF 2022 szeptember 1-jén vette át 1237 kilométeres gyorsforgalmi út üzemeltetését és fenntartását a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től.

A koncessziót az állam által kiírt nyílt európai uniós pályázaton nyerték el el, ennek értelmében az üzemeltetésükbe került

az M1-es és M7-es autópálya M0-s és országhatár közötti szakasza,

az M15-ös,

az M25-ös,

az M3-as,

az M4-es,

az M30-as,

az M35-ös,

az M44-es,

az M70-es,

az M85-ös és

az M86-os teljes hosszban, valamint

az M8-as autópálya Kisapostag és Apostag közötti szakasza.

Az MKIF az állammal kötött szerződésben vállalja, hogy 35 éven keresztül nemcsak biztosítja a már megépült hálózat biztonságos fenntartását, üzemeltetését, de azt is, hogy

2034-ig 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is épít, 299 kilométeren pedig bővíti a már meglévő hálózatot.

A társaság árbevétele 2025-ben mintegy 427,3 milliárd forint, adózott eredménye 1,695 milliárd forint volt.