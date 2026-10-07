Válaszolt Mészáros Lőrinc és Szijj László cége Magyar Péternek az autópálya-ügyben

Közleményt adott ki az MKIF Zrt. az autópálya-koncesszió jövőjéről, miután Magyar Péter beszámolt a kormánnyal folyó tárgyalásokról a Facebook-oldalán – írja a Világgazdaság. A miniszterelnök szerint a „Mészáros-Szíjj tandem” kész megszüntetni a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót.
Gyorsan változnak a dolgok. Néhány hete még azt hallhattuk, hogy mindörökké… Mostanra pedig kiderül, hogy a Mészáros–Szíjj tandem elfogadja a kormány döntését, és megszűnik a 23 ezer milliárdos autópálya-koncessziót
– fogalmazott a kormányfő. A téma már pénteken, a miniszterelnök országjárásának kisvárdai állomásán is felmerült, amikor arról beszélt, mekkorát változott a helyzet az autópálya-koncesszió ügyében.
Folynak az egyeztetések az MKIF Zrt. és a Közlekedési és Beruházási Minisztérium között. Amíg ez a folyamat le nem zárul, a tárgyalások részleteiről nem kívánunk nyilatkozni
– olvasható az MKIF hivatalos közleményében.
Miről szól az autópálya-koncesszió?
Magyar Péter szeptember 18-án, a kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy a kormány megszünteti az autópálya-koncesszióról szóló szerződést, feljelentést tesz, és büntetőeljárások indulnak. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azt mondta:
az állam 53 százalékkal olcsóbban tudná üzemeltetni és fenntartani az autópályákat, és 61 százalékkal olcsóbban végezhetné el a nagy karbantartási feladatokat, ha ezeket nem a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt. látná el.
Az MKIF Zrt.-t 2022-ben hét magántőkealap alapította, Mészáros Lőrinc és Szíjj László üzletember érdekeltségébe tartozik. A cég honlapja szerint az MKIF az állammal kötött szerződés alapján a már megépült gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását, valamint az újonnan épülő szakaszok tervezését, fejlesztését és építését végzi. Az MKIF 2022 szeptember 1-jén vette át 1237 kilométeres gyorsforgalmi út üzemeltetését és fenntartását a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től.
A koncessziót az állam által kiírt nyílt európai uniós pályázaton nyerték el el, ennek értelmében az üzemeltetésükbe került
- az M1-es és M7-es autópálya M0-s és országhatár közötti szakasza,
- az M15-ös,
- az M25-ös,
- az M3-as,
- az M4-es,
- az M30-as,
- az M35-ös,
- az M44-es,
- az M70-es,
- az M85-ös és
- az M86-os teljes hosszban, valamint
- az M8-as autópálya Kisapostag és Apostag közötti szakasza.
Az MKIF az állammal kötött szerződésben vállalja, hogy 35 éven keresztül nemcsak biztosítja a már megépült hálózat biztonságos fenntartását, üzemeltetését, de azt is, hogy
2034-ig 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is épít, 299 kilométeren pedig bővíti a már meglévő hálózatot.
A társaság árbevétele 2025-ben mintegy 427,3 milliárd forint, adózott eredménye 1,695 milliárd forint volt.
Eldőlt az M6-os üzemeltetése
Mint beszámoltunk róla, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden bejelentette, hogy aláírták az üzemeltetési szerződést az M6-os autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszára.
A megbízást 44 milliárd forintért az autópálya érintett szakaszát korábban megépítő és mintegy két évtizede működtető koncesszor kapta meg további tizenegy évre. Vitézy Dávid szerint ezzel hivatalosan is lezárult az érintett útszakasz üzemeltetésének ügye.
A miniszter szerint az előző kormány ugyanezt a feladatot 149 milliárd forintért adta volna az MKIF-nek. Az új szerződéssel a korábbi konstrukcióhoz képest 105 milliárd forintot takarít meg az állam – közölte Vitézy Dávid.
A Közlekedési és Beruházási Minisztérium augusztus végén büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya üzemeltetési jogának tervezett odaítélése miatt. A tárca különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját vetette fel.
Vitézy Dávid akkor azt közölte, hogy a korábbi konstrukció tizenegy év alatt több mint 100 milliárd forinttal nagyobb kiadást jelentett volna az államnak. A miniszter szerint az MKIF 149 milliárd forintos konstrukciójával szemben az M6 Duna 44 milliárd forintért vállalta volna az érintett szakasz üzemeltetését.
Az ügyben vita alakult ki. Gyopáros Alpár korábban vitatta Vitézy Dávid állításait, és azt közölte, hogy
nem született kormánydöntés, illetve szerződés az MKIF megbízásáról, továbbá állítása szerint a 149 milliárd forintos összeg sem szerepelt a bemutatott minisztériumi dokumentumokban.
Az MKIF ugyancsak az M6-os autópálya üzemeltetésére vonatkozó valamennyi ajánlat és műszaki adat nyilvánosságra hozatalát kérte, arra hivatkozva, hogy a különböző konstrukciók csak ezek ismeretében hasonlíthatók össze érdemben.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság később megerősítette, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az ügyben.