Németh Balázs szerint óriási hazugság, amit Magyar Péter és Vitézy Dávid állít az autópályákról

Németh Balázs videóban reagált az autópálya-koncesszióval kapcsolatban megfogalmazott kritikákra. A képviselő szerint nem igaz az az állítás, hogy az autópályákat üzemeltető magyar cég érdemi munkavégzés nélkül tenne el több száz vagy akár ezer milliárd forintot.

Németh Balázs szerint jelentős fejlesztéseken estek át a magyar autópályák az elmúlt években (Fotó: FRANK HOERMANN / SVEN SIMON / SVEN SIMON)

Az autópályák jelentős része megújult

A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022 óta több mint 700 kilométeren újították fel az autópályákat. Példaként az M7-est említette, ahol több szakaszon is megújították az útburkolatot. Németh Balázs szerint mindez a koncesszor által kezelt úthálózat állapotán is jól látható. Állítása szerint

2022 óta 25 százalékról 66 százalékra nőtt az öt évnél fiatalabb burkolatú autópályák aránya.

Ez azt jelenti, hogy a képviselő által ismertetett adatok alapján a koncesszor által kezelt autópályák mintegy kétharmadán öt évnél fiatalabb a burkolat. Németh Balázs ezért azt hangsúlyozta, hogy az autópálya-koncesszióval kapcsolatban nem állja meg a helyét az a kép, amely szerint a koncesszor munka nélkül jutna jelentős összegekhez. A felújítások nagyságrendje szerinte éppen azt mutatja, hogy az elmúlt években komoly munkát végeztek a magyar gyorsforgalmi úthálózaton.

A képviselő videójában úgy fogalmazott: