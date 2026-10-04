Németh Balázs szerint óriási hazugság, amit Magyar Péter és Vitézy Dávid állít az autópályákról

Németh Balázs videóban reagált az autópálya-koncesszióval kapcsolatban megfogalmazott kritikákra. A képviselő szerint nem igaz az az állítás, hogy az autópályákat üzemeltető magyar cég érdemi munkavégzés nélkül tenne el több száz vagy akár ezer milliárd forintot.
Az autópályák jelentős része megújult
A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy 2022 óta több mint 700 kilométeren újították fel az autópályákat. Példaként az M7-est említette, ahol több szakaszon is megújították az útburkolatot. Németh Balázs szerint mindez a koncesszor által kezelt úthálózat állapotán is jól látható. Állítása szerint
2022 óta 25 százalékról 66 százalékra nőtt az öt évnél fiatalabb burkolatú autópályák aránya.
Ez azt jelenti, hogy a képviselő által ismertetett adatok alapján a koncesszor által kezelt autópályák mintegy kétharmadán öt évnél fiatalabb a burkolat. Németh Balázs ezért azt hangsúlyozta, hogy az autópálya-koncesszióval kapcsolatban nem állja meg a helyét az a kép, amely szerint a koncesszor munka nélkül jutna jelentős összegekhez. A felújítások nagyságrendje szerinte éppen azt mutatja, hogy az elmúlt években komoly munkát végeztek a magyar gyorsforgalmi úthálózaton.
A képviselő videójában úgy fogalmazott:
óriási hazugság, amit Magyar Péter és Vitézy Dávid az autópályákat üzemeltető magyar cégről állít.