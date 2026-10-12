Fidesz: Az „ÁVH-figyelő” a magyar jogállamiság visszaállítását célozza

„Nem lehet jogellenes egy olyan politikai kezdeményezés, amely rámutat a kormányzati hatalom és az önkényuralmi erőszakszervezet visszaéléseire, és bemutatja az egypártrendszer felé haladó önkény politikai foglyait” – reagált a Fidesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az „ÁVH-figyelővel” kapcsolatos hétfői közleményére. Az ellenzéki párt részéről hHozzátették, az „ÁVH-figyelő” a magyar jogállamiság visszaállítását célozza.

Szeptember 30-án a Fidesz oldalán elindult az ÁVH-figyelő (Fotó: Facebook/Fidesz)

Az önkényuralmi rendszer megteremtésében és fenntartásában részt vevőknek tudniuk kell, hogy kilétük nem marad titokban, tetteik pedig nem maradnak következmények nélkül. Ugyanerre kell készülniük a »Tisza-ÁVH-hoz« a napokban belépő új elnökhelyetteseknek is”

– hangsúlyozták az MTI-hez eljuttatott közleményben.

NAIH: sérül a GDPR

A NAIH az ÁVH-figyelő kapcsán közölte: bármilyen szempont alapján megvalósuló diszkriminatív, politikai célzatú listázás sérti a GDPR szinte valamennyi alapelvét, így különösen a jogszerű és tisztességes adatkezelést, a célhoz kötöttséget, valamin az adattakarékosságot. A hatóság azt is hangsúlyozta, hogy egy közfeladatot ellátó szerv munkatársai nem minősülnek közszereplőnek, jogellenesnek minősül ugyanakkor minden olyan adatkezelés, amelynek során közfeladatot ellátó személyek közérdekből nyilvános személyes adatait olyan célból vagy olyan módon hozzák nyilvánosságra, amely alkalmas arra, hogy a tevékenységük, közfeladat-ellátásuk miatt beavatkozzanak a magánéletükbe, őket zaklatásnak tegye ki.

Semmi nem maradhat titokban

Amint arról az Origo is beszámolt, Orbán Viktor szeptember 30-án közösségi oldalán jelentette be, hogy elindult a Fidesz „ÁVH-figyelője”. A volt miniszterelnök bejegyzésében azt írta, hogy a Tisza-kormány a rekordmagas benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről próbálja elterelni a figyelmet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításával.

Az ÁVH bárkire lecsaphat. Lehallgathatnak, besúgásra kényszeríthetik az ismerőseidet, és elvehetik a cégedet. Mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban”

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a bejegyzésében.