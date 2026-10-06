Frissült az ÁVH-figyelő, új információk jelentek meg a Tisza-kormány hivataláról

Még szeptemberben indult a Fidesz ÁVH-figyelője. Az Indulást Orbán Viktor jelentette be, miközben rámutatott: a Tisza-kormány a rekord magas benzinárról, az eladósodásról és az elmaradt béremelésekről próbálja elterelni a figyelmet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításával. A Fidesz elnöke hozzátette: „Kommunista módszerek és újkommunista tempó.” Most új, friss információk jelentek meg az ÁVH-figyelőn – jelentette be Bohár Dániel a közösségi oldalán.

A Fidesz frissítette az ÁVH-figyelőt Fotó: Polyák Attila

Az új ÁVH megalakulásával kontroll nélküli büntetőhatalom jött létre, amely bárkit, bármikor utolérhet, hónapokra, évekre eljárás alá vonhat, megfigyelhet, átveheti cége irányítását, elveheti a vagyonát, szabadságát

– ismerteti a Tisza új hivatalát a párt figyelője. Az NVVH kapcsán azt is elmondják: „az új ÁVH egy olyan szervezet, amely bárkit lehallgathat, megfigyelhet, besúgóhálózatot hozhat létre és bárkivel szemben kényszerítő eszközök használatáról dönthet, bárkinek a magánvállalkozását saját felügyelete alá vonhatja, bárkit anyagilag tönkre tehet, mindezt pedig bírói kontroll és jogorvoslati lehetőség nélkül”.

Ezek mellett arra is rámutatnak, hogy a hivatal titkosan és önkényesen dolgozik, ráadásul úgy, hogy gyakorlatilag bárkit vizsgálat alá vonhatnak.

Mindenkinek tudnia kell, kik azok, akik ezt irányítják, és kik azok, akik ebben részt vesznek. Semmi nem maradhat titokban, ők sem maradhatnak árnyékban

– jelentette ki a figyelő indulásakor Orbán Viktor.

A frissített ÁVH-figyelőben megtalálhatóak párt szerinti legfontosabb információk Unger Annáról, az NVVH elnökéről és Tasnády Katalinról, a hivatal nyomozati elnökhelyetteséről. Emellett a Tisza által létrehozott hivatal jogköreiről, és lehetőségeiről is lehet bővebben tájékozódni.