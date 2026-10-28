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Az este megjelent Magyar Közlöny szerint Ruszin-Szendi Romulusz 50 milliárd forintot költhet "egyéni felszerelés beszerzésére".
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ruszin - szendi romuluszmagyar közlönyhonvédelmi minisztérium

A legfrissebb, kedd este megjelent Magyar Közlönyben jelent meg a kormány határozata „egyes honvédelmi tárgyú beszerzési eljárások eredményeként kötendő szerződésekkel kapcsolatos éven túli kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyásáról” címmel.

Az éjjel kapott 50 milliárdot Ruszin-Szendi Romulusz
Az éjjel kapott 50 milliárdot Ruszin-Szendi Romulusz - Fotó: Hatlaczki Balázs

Ebben az szerepel, hogy 2027-ben és 2028-ban összesen 50,2 milliárd forintot költhet el a Ruszin-Szendi Romulusz vezette Honvédelmi Minisztérium „Katona egyéni felszerelés beszerzése” céljából.

Mint írják, a kormány "az 1. pont szerinti feladat vonatkozásában vállalható kötelezettség felső korlátját a 2027–2028. évek tekintetében a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) a 2027. évben legfeljebb bruttó 18 893 500 000 forint,
  • b) a 2028. évben legfeljebb bruttó 31 331 283 000 forint.

 

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