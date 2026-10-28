A legfrissebb, kedd este megjelent Magyar Közlönyben jelent meg a kormány határozata „egyes honvédelmi tárgyú beszerzési eljárások eredményeként kötendő szerződésekkel kapcsolatos éven túli kötelezettségvállalások előzetes jóváhagyásáról” címmel.

Az éjjel kapott 50 milliárdot Ruszin-Szendi Romulusz - Fotó: Hatlaczki Balázs

Ebben az szerepel, hogy 2027-ben és 2028-ban összesen 50,2 milliárd forintot költhet el a Ruszin-Szendi Romulusz vezette Honvédelmi Minisztérium „Katona egyéni felszerelés beszerzése” céljából.

Mint írják, a kormány "az 1. pont szerinti feladat vonatkozásában vállalható kötelezettség felső korlátját a 2027–2028. évek tekintetében a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvény 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím vonatkozásában az alábbiak szerint állapítja meg: