— Az Európai Unióban a bővítés külső és belső hatásairól a hét második felében, az Európai Tanácson az állam- és kormányfők tartanak vitát. Ennek előkészítéseként az elkészült bizottsági jelentés alapján az uniós bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetek az ülésen – írta a tárcavezető.

Az uniós külügyminiszterek tanácsülésére utazott Orbán Anita

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Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország ismét az érdemalapú bővítés mellett fog érvelni és kiemelten fontosnak tartja a Nyugat-Balkánt Európa biztonsága szempontjából.

A magyar külügyminiszter, aki az Európa ellen irányuló orosz hibrid tevékenység kapcsán a szolidaritásról fog beszélni, a nap végi kormányközi konferencián hat EU-tagállam (Bulgária, Ciprus, Csehország, Görögország, Olaszország és Szlovénia) felkérésére a nevükben is felszólal.

Gratulálni fogunk Montenegrónak, mivel újabb sikeres fejezetzárásokkal került közelebb az EU-tagsághoz. Egyben felhívom a figyelmet arra, hogy a déli szomszédságunk békéjének és biztonságának megőrzése érdekében prioritás a Nyugat-Balkán EU-integrációja

– írta Orbán Anita.