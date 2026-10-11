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külügyminiszter

Az uniós külügyminiszterek tanácsülésére utazott Orbán Anita

19 perce
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Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az EU bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek témaként az Európai Unió külügyminisztereinek hétfőn kezdődő luxemburgi tanácsülésén. Orbán Anita külügyminiszter vasárnapi Facebook-bejegyzésében kiemelte: a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt információs manipulációval és a külső hibrid fenyegetésekkel szemben.
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— Az Európai Unióban a bővítés külső és belső hatásairól a hét második felében, az Európai Tanácson az állam- és kormányfők tartanak vitát. Ennek előkészítéseként az elkészült bizottsági jelentés alapján az uniós bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetek az ülésen – írta a tárcavezető.

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Az uniós külügyminiszterek tanácsülésére utazott Orbán Anita 
Fotó: Facebook

Orbán Anita hangsúlyozta: Magyarország ismét az érdemalapú bővítés mellett fog érvelni és kiemelten fontosnak tartja a Nyugat-Balkánt Európa biztonsága szempontjából.

A magyar külügyminiszter, aki az Európa ellen irányuló orosz hibrid tevékenység kapcsán a szolidaritásról fog beszélni, a nap végi kormányközi konferencián hat EU-tagállam (Bulgária, Ciprus, Csehország, Görögország, Olaszország és Szlovénia) felkérésére a nevükben is felszólal.

Gratulálni fogunk Montenegrónak, mivel újabb sikeres fejezetzárásokkal került közelebb az EU-tagsághoz. Egyben felhívom a figyelmet arra, hogy a déli szomszédságunk békéjének és biztonságának megőrzése érdekében prioritás a Nyugat-Balkán EU-integrációja

– írta Orbán Anita.

 

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