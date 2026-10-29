A Tisza-kormány egyre nagyobb bajba sodorja az azbeszttel szennyezett településeket

Felháborítónak és szakmaiatlannak nevezte az azbesztpályázat utólagos módosítását Nemény András, Szombathely polgármestere a városi közgyűlés csütörtöki ülésének elején. A Nyugat.hu beszámolója szerint kissé indulatos felszólalásában Nemény felolvasta a minisztérium levelének egy részletét, ami az azbesztalapra benyújtott pályázat szabályainak módosításáról szól. A lényeg, hogy a pályázat elbírálásánál csak olyan területeken végzett munkákat lehet figyelembe venni, ahol rendelkezésre állnak olyan akkreditált mérések, amelyek kimutatják, hogy a levegőben azbesztszálak vannak. A polgármester emlékeztetett rá, hogy az önkormányzatnak az volt az első dolga, hogy az érintett területeken megakadályozzák az azbeszt kiporzását. Ezért vezettek be sebességkorlátozást az érintett utcákban, és locsolással, valamint vegyszeres kezeléssel előzték meg, hogy a levegőben az egészségre ártalmas azbesztszálak legyenek.
Veszélyben az önkormányaztok azbesztmentesítési támogatása
Szombathely polgármestere hangsúlyozta, ez az előírás veszélybe sodorhatja a város 2,5 milliárdos azbesztpályázatát, amihez 10 százalékos önrészt vállaltak.
Szombathely már kifizetett közel 1,5 milliárd forintot az Oladi Platón és a város más területein végzett bitumenes lefedések után.
A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy az új előírás szerint a munka elvégzése előtt 317 helyszínen kellett volna mérni a levegő azbeszttartalmát. Egy mérés 1,5 millió forintba kerül, ami 317 helyszínen közel félmilliárd forintot jelentene, ráadásul nincs is ekkora kapacitásuk az akkreditált laboroknak.
Azt is kiemelte, hogy
a kormány magára hagyta az önkormányzatokat az azbesztmentesítési feladatokhoz, még szakmai iránymutatást sem adtak, az önkormányzatnak saját magának kellett dönteni, amit a legjobb tudásuk szerint meg is tettek. Hozzátette, ha az önkormányzat nem kap állami támogatást az azbesztes munkákra költött közel 2,5 milliárd forintos összeghez, akkor az komoly veszélyt jelent a városnak.
Nemény András arra kérte a kormány, hogy javítsák ki a pályázati szabályokat, ez még nem késő, de előtte hallgassák meg a szakértők véleményét, azokét, akik évtizedek óta foglalkoznak ezekkel az ügyekkel.
A közgyűlés után a polgármester az általa közzétett videóban azt is elmondta, hogy nem csak a vasi megyeszékhely van gondban, a felháborító rendelkezések azonnali módosítását kérte.
Több száz települést érint az azbesztszennyezés
Az azbesztszennyezés ügye április 13-án robbant ki Vas megyében, ahol a helyi kormányhivatal környezetvédelmi főosztályának vezetője és Szombathely polgármestere sajtótájékoztatón közölte, hogy a város egyik családi házas övezetének 12 utcájában azbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban.
A következő hetekben számos vasi önkormányzat, közöttük Kőszeg, Lukácsháza, Táplánszentkereszt, Bük, Sárvár és Szentgotthárd jelezte, hogy szintén érintett, a laboratóriumi vizsgálatok mindenhol a határértéket meghaladó azbeszttartalmat mutattak ki. A Vas Megyei Kormányhivatal később közölte: 720 helyszínről érkezett bejelentés, a szennyezett kőzúzalék becsült tömege 216 451 tonna.
Az eddig feltárt adatok és mintavételek alapján 2015 és 2026 között legalább 250 magyar településre érkezett kőzúzalék-szállítmány abból a négy-öt osztrák bányából (Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf, Rumpersdorf, Rechnitz), ahol azbeszttartalmú kőzetet termeltek ki. Egyes becslések szerint a kiterjedtebb továbbszállítások miatt a potenciális helyszínek száma az 1000-et is meghaladhatja. A rákkeltő anyaggal szennyezett területek elsősorban Nyugat-Magyarországon (Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megye) vannak. A legsúlyosabb szennyezések helyszínei: Szombathely, Sopron, Kőszeg, Zalaegerszeg, Szentgotthárd, Bozsok és Harka
A kormány nagyon lassan reagált az azbeszt-ügyre
Május 21-én a magyar kormányfő Bécsben tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Bejelentették, hogy magyar-osztrák közös bizottságot hoznak létre a helyzet vizsgálatára. Magyar Péter közölte: még nem tudják, ki a felelős, egy cég, egy magánszemély, vagy a politika, "de a szennyező fizet elvét a végén Magyarország alkalmazni fogja".
Július elején 14 nemzetközi azbesztellenes munkavédelmi és egészségügyi környezetvédelmi szervezet és szakértő közös nyílt levélben fordult az Európai Unió és a magyar állam vezetőihez. Levelükben felhívták a figyelmet a szombathelyi helyzet súlyosságára, rámutatva azokra a veszélyekre, amelyek különösen a gyermekek egészségét fenyegetik. A nyílt levelet Holdosi Dániel szombathelyi aktivista kezdeményezte, és Laurie Kazah-Allen, az International Ban Asbestos Secretariat (IBAS) koordinátorának segítségével jutott el a nemzetközi szervezetekhez.
Július 23-án a kormányszóvivő jelentette be, hogy a magyar kormány úgy döntött, hárommilliárd forintos, felülről nyitott alapot hoz létre az azbesztkérdés megoldására.
A kormány rendelkezése szerint a mentesítési munkálatokat az önkormányzatok szervezik meg a kormányhivatalok támogatásával, minden érintett önkormányzatnak létre kell hoznia egy azbeszttérképet.