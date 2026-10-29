A Tisza-kormány egyre nagyobb bajba sodorja az azbeszttel szennyezett településeket

Felháborítónak és szakmaiatlannak nevezte az azbesztpályázat utólagos módosítását Nemény András, Szombathely polgármestere a városi közgyűlés csütörtöki ülésének elején. A Nyugat.hu beszámolója szerint kissé indulatos felszólalásában Nemény felolvasta a minisztérium levelének egy részletét, ami az azbesztalapra benyújtott pályázat szabályainak módosításáról szól. A lényeg, hogy a pályázat elbírálásánál csak olyan területeken végzett munkákat lehet figyelembe venni, ahol rendelkezésre állnak olyan akkreditált mérések, amelyek kimutatják, hogy a levegőben azbesztszálak vannak. A polgármester emlékeztetett rá, hogy az önkormányzatnak az volt az első dolga, hogy az érintett területeken megakadályozzák az azbeszt kiporzását. Ezért vezettek be sebességkorlátozást az érintett utcákban, és locsolással, valamint vegyszeres kezeléssel előzték meg, hogy a levegőben az egészségre ártalmas azbesztszálak legyenek.

Több száz magyar településre jutott a súlyosan rákkeltő azbeszttartalmú kőből Fotó: MW

Veszélyben az önkormányaztok azbesztmentesítési támogatása

Szombathely polgármestere hangsúlyozta, ez az előírás veszélybe sodorhatja a város 2,5 milliárdos azbesztpályázatát, amihez 10 százalékos önrészt vállaltak.

Szombathely már kifizetett közel 1,5 milliárd forintot az Oladi Platón és a város más területein végzett bitumenes lefedések után.

A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy az új előírás szerint a munka elvégzése előtt 317 helyszínen kellett volna mérni a levegő azbeszttartalmát. Egy mérés 1,5 millió forintba kerül, ami 317 helyszínen közel félmilliárd forintot jelentene, ráadásul nincs is ekkora kapacitásuk az akkreditált laboroknak.

Azt is kiemelte, hogy

a kormány magára hagyta az önkormányzatokat az azbesztmentesítési feladatokhoz, még szakmai iránymutatást sem adtak, az önkormányzatnak saját magának kellett dönteni, amit a legjobb tudásuk szerint meg is tettek. Hozzátette, ha az önkormányzat nem kap állami támogatást az azbesztes munkákra költött közel 2,5 milliárd forintos összeghez, akkor az komoly veszélyt jelent a városnak.

Nemény András arra kérte a kormány, hogy javítsák ki a pályázati szabályokat, ez még nem késő, de előtte hallgassák meg a szakértők véleményét, azokét, akik évtizedek óta foglalkoznak ezekkel az ügyekkel.