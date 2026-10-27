Babaváró hitel: szinte az utolsó pillanatig kivárt a Tisza-kormány

Már csak napok maradtak hátra, hogy a Tisza-kormány rendezze annak a közel 30 ezer házaspárnak a helyzetét, akik nem teljesítették a babaváró hitelhez kapcsolódó gyermekvállalási feltételt. A korábban kétszer is meghosszabbított határidő ugyanis november 1-jén lejárt volna, az érintettek azonban most föllélegezhetnek. A pénzügyminiszter ugyanis egy mai sajtótájékoztatón a Wekerle-program mellett a babaváró hitel átalakításáról is beszélt.

A határidő előtt pár nappal lépett a Tisza-kormány a babaváró hitelesek ügyében Fotó: Mediaworks

A babaváró hitelt még 2019-ben vezette be az Orbán-kormány

Emlékezetes, a babaváró hitelt 2019-ben vezette be az Orbán-kormány, a konstrukció egyik legfontosabb feltétele pedig az volt, hogy a házaspároknak öt éven belül gyermeket kell vállalniuk ahhoz, hogy megőrizzék a kamatmentességet. Akik ezt nem tudták teljesíteni, először a korábbi kormánytól kaptak kétéves haladékot, majd a Tisza-kormány idén júniusban további négy hónappal, november 1-jéig hosszabbította meg a határidőt.

A halasztás azonban sok érintett számára nem jelentett végleges megoldást.

A már igénybe vett kamattámogatást ugyanis a jelenlegi szabályok alapján vissza kellene fizetniük, az összeg pedig a hosszabbítások idején tovább növekedhetett.

A mai sajtótájékoztatón Magyar Péter jelezte, hogy a hitel célja helyes, ezért a kormány fenntartja ezt a konstrukciót. Azonban szerinte eredetileg nehéz feltételeket szabtak azon családoknak, akiknél végül nem születtek meg a várt gyermekek. A miniszterelnök azzal vádolta a korábbi kormányt, hogy ezeknek a családoknak nem nyújtott segítséget.

A pénzügyminiszter elmondása szerint ahol a párnak önhibáján kívül nem született meg a gyereke, ott semmiféle szankciót nem alkalmaznak, ezt azonban orvosi papírokkal kell majd igazolni. Emellett, akiknél már folyamatban van a meddőségi kezelés vagy az örökbefogadás, az öt éves gyermekvállalási határidő mellé plusz egy év haladékot kapnak.

Mindemellett két kamatmentes részletfizetés kérhető válás, elmaradt gyermekvállalás, előtörlesztés vagy külföldre költözés esetén is. Új szerződéseknél, de a meglévő szerződéseknél is kérik a bankokat, hogy a szerződésben szereplő büntetőkamat helyett a jelzáloghiteleknek megfelelő piaci kamatokat számoljanak el.

Ezen kívül elengednek a visszafizetendő kamatból egymillió forintot, ha az egy főre jutó havi bruttó jövedelem legfeljebb a minimálbért (322 800 forint) éri el.

Kármán András azt is jelezte, hogy decemberben a bankok levelet küldenek az érintetteknek azzal kapcsolatban, hogy 120 nap áll az ügyfelek rendelkezésre, hogy az egymilliós tartozáselengedésre és a hosszabb részletfizetésre jelentkezzenek.