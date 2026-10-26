Mindössze öt napja maradt a Tisza-kormánynak, hogy rendezze annak a közel 30 ezer házaspárnak a helyzetét, akik nem teljesítették a babaváró hitelhez kapcsolódó gyermekvállalási feltételt. A korábban kétszer is meghosszabbított határidő november 1-jén lejár, az érintettek számára azonban továbbra sem jelent meg új jogszabály. A bizonytalanság nemcsak a családokat, hanem a hitelintézeteket is érinti – számolt be róla a Portfolio.

Öt napja maradt a Tisza-kormánynak, 30 ezer házaspár várja a kormány döntését Fotó: Hatlaczki Balazs

Babaváró hitel: novembertől súlyos terhek várhatnak a családokra

A babaváró hitelt 2019-ben vezette be az Orbán-kormány, a konstrukció egyik legfontosabb feltétele pedig az volt, hogy a házaspároknak öt éven belül gyermeket kell vállalniuk ahhoz, hogy megőrizzék a kamatmentességet. Azok, akik ezt nem tudták teljesíteni, először a korábbi kormánytól kaptak kétéves haladékot, majd a Tisza-kormány idén júniusban további négy hónappal, november 1-jéig hosszabbította meg a határidőt.

A halasztás azonban sok érintett számára nem jelentett végleges megoldást. A már igénybe vett kamattámogatást ugyanis a jelenlegi szabályok alapján vissza kellene fizetniük, az összeg pedig a hosszabbítások idején tovább növekedhetett. A Portfolio számításai szerint

újabb kormányzati intézkedés hiányában egyes családoknak akár 3,9 millió forintnyi kamattámogatást is vissza kellene fizetniük 2027 februárjának végéig.

Ráadásul nem ez lenne az egyetlen pénzügyi következmény. A gyermekvállalási feltétel nem teljesítése miatt a házaspárok a jövőre nézve is elveszíthetnék a kamattámogatást. Egy 13 éves hátralévő futamidővel számoló példában a havi törlesztőrészlet 44 ezer forintról több mint 80 ezer forintra emelkedhetne. A tényleges fizetési kötelezettség ugyanakkor az egyes hitelszerződések feltételeitől függ.

Magyar Péter korábban a támogatások megőrzéséről beszélt

Magyar Péter miniszterelnök egy héttel ezelőtt, a 2027-es költségvetés parlamenti ismertetésekor kijelentette, hogy a babaváró hitel, a CSOK, a falusi CSOK és a rezsicsökkentés szabályain nem változtatnak.

Arról azonban nem tett külön bejelentést, hogy mi történik azokkal a családokkal, amelyek számára november elején lejár a gyermekvállalási határidő.

A júniusban elfogadott rendelet módosításával a kormány időt kívánt biztosítani az érintettek terheinek kezelésére, ám a november 1-je utáni helyzetet rendező új szabályozás hétfőig nem jelent meg. Így a határidő közeledtével továbbra is nyitott a kérdés, hogy a Tisza-kormány újabb haladékot ad-e a családoknak, módosítja-e a visszafizetési kötelezettségeket, vagy változatlanul hagyja a jelenlegi előírásokat.