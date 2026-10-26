A közpénzek felelős felhasználásáról beszélt, közben luxushotelben szállt meg a magyar államfő

Baka András 2026. szeptember 22. és 27. között részt vett az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán, ahol több külföldi vezetővel is tárgyalt. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának a közjót kell szolgálnia.

A képen Baka András, Forsthoffer Ágnes, Ursula von der Leyen és természetesen Magyar Péter látható. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mennyibe kerülhetett Baka András New York-i útja?

A Világgazdaság közérdekű adatigényléssel fordult a Sándor-palotához, de a hivatal még nem közölte a pontos költségeket, mert az elszámolás hónapokig tarthat. A lap a rendelkezésre álló adatokból a következő kiadásokat becsülte:

Repülőjegyek : mintegy 6 millió forint. A 12 fős delegáció Bécsből repült New Yorkba. Baka András és két kísérője business osztályon, a többiek turistaosztályon utaztak.

: mintegy 6 millió forint. A 12 fős delegáció Bécsből repült New Yorkba. Baka András és két kísérője business osztályon, a többiek turistaosztályon utaztak. Szállás : mintegy 14 millió forint. A küldöttség négy éjszakára tíz szobát foglalt a manhattani InterContinental New York Barclay luxushotelben.

: mintegy 14 millió forint. A küldöttség négy éjszakára tíz szobát foglalt a manhattani InterContinental New York Barclay luxushotelben. Lakosztály: több mint 6 millió forint. A szállásköltségből ekkora összeget tehetett ki az egyik kétszobás lakosztály.

A repülőjegyek és a hotelszámla tehát együtt közel 20 milliós tételt jelenthettek. Ebben még nincs benne az étkezés és a közúti utazás költsége.

Miért lehetett ilyen drága a hotelszámla?

A szálloda által megadott alapárak szerint a lakosztály egy éjszakára 4056 dollárba (kb. 1,3 millió forint), a többi szoba 523–632 dollárba (170 és 200 ezer forint) kerül. Az árak időszakonként változhatnak, ráadásul az ENSZ-közgyűlés alatt különösen sok vendég szállt meg a hotelben.

A lap számítása szerint, ha a küldöttség minden tagja hagyományos szobában lakott volna, a szállásköltség nagyjából 40 százalékkal alacsonyabb lehetett volna.

Lehetett volna olcsóbb a köztársasági elnök utazása?

Összehasonlításként a szlovén államfő 2023-ban öt kísérővel érkezett az ENSZ-közgyűlésre, és a delegáció minden tagja hagyományos szobában szállt meg. Baka András mellett Orbán Anita külügyminiszter is képviselte Magyarországot a New York-i találkozón. Az államfő útjának tényleges végösszege azonban egyelőre nem ismert: a Sándor-palota még nem adta ki a számlákat.

További részletek és információk a Világgazdaság cikkében.