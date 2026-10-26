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Baka András

A közpénzek felelős felhasználásáról beszélt, közben luxushotelben szállt meg a magyar államfő

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Miközben az ENSZ-ben a közpénzek felelős felhasználását hangsúlyozta, Baka András New York-i útjára súlyos milliókat költhettek. A köztársasági elnök és kísérete luxusszállodában lakott, az államfő pedig business osztályon repült az Egyesült Államokba.
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Baka AndrásközpénzENSZ-csúcsköztársasági elnök

Baka András 2026. szeptember 22. és 27. között részt vett az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán, ahol több külföldi vezetővel is tárgyalt. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy a közpénzek felhasználásának a közjót kell szolgálnia.

A képen Baka András, Forsthoffer Ágnes, Ursula von der Leyen és természetesen Magyar Péter látható., Hungarian Prime Minister Peter Magyar (R) poses with (L-R) Hungarian President Andras Baka, Speaker of the Hungarian Parliament Agnes Forsthoffer and European Commission President Ursula von der Leyen ahead a Commemorative Session to mark the 70th anniversary of the Hungarian Revolution of 1956, also known as the Hungarian Uprising against the Soviet communist regime, on October 23, 2026 at the Hungarian Parliament in Budapest. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A képen Baka András, Forsthoffer Ágnes, Ursula von der Leyen és természetesen Magyar Péter látható. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Mennyibe kerülhetett Baka András New York-i útja?

A Világgazdaság közérdekű adatigényléssel fordult a Sándor-palotához, de a hivatal még nem közölte a pontos költségeket, mert az elszámolás hónapokig tarthat. A lap a rendelkezésre álló adatokból a következő kiadásokat becsülte:

  • Repülőjegyek: mintegy 6 millió forint. A 12 fős delegáció Bécsből repült New Yorkba. Baka András és két kísérője business osztályon, a többiek turistaosztályon utaztak.
  • Szállás: mintegy 14 millió forint. A küldöttség négy éjszakára tíz szobát foglalt a manhattani InterContinental New York Barclay luxushotelben.
  • Lakosztály: több mint 6 millió forint. A szállásköltségből ekkora összeget tehetett ki az egyik kétszobás lakosztály.

A repülőjegyek és a hotelszámla tehát együtt közel 20 milliós tételt jelenthettek. Ebben még nincs benne az étkezés és a közúti utazás költsége.

Miért lehetett ilyen drága a hotelszámla?

A szálloda által megadott alapárak szerint a lakosztály egy éjszakára 4056 dollárba (kb. 1,3 millió forint), a többi szoba 523–632 dollárba  (170 és 200 ezer forint) kerül. Az árak időszakonként változhatnak, ráadásul az ENSZ-közgyűlés alatt különösen sok vendég szállt meg a hotelben.

A lap számítása szerint, ha a küldöttség minden tagja hagyományos szobában lakott volna, a szállásköltség nagyjából 40 százalékkal alacsonyabb lehetett volna.

Lehetett volna olcsóbb a köztársasági elnök utazása?

Összehasonlításként a szlovén államfő 2023-ban öt kísérővel érkezett az ENSZ-közgyűlésre, és a delegáció minden tagja hagyományos szobában szállt meg. Baka András mellett Orbán Anita külügyminiszter is képviselte Magyarországot a New York-i találkozón. Az államfő útjának tényleges végösszege azonban egyelőre nem ismert: a Sándor-palota még nem adta ki a számlákat.

További részletek és információk a Világgazdaság cikkében.

 

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