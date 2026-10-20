Baka András: Baráti és stabil a kapcsolat Magyarország és Izrael között

A Sándor-palotában fogadta kedden Baka András köztársasági elnök Jichák Hercog izraeli államfőt. Az MTI beszámolója szerint a magyar államfő hangsúlyozta, hogy Magyarország biztonságos hely a zsidó közösségek és a más hátterű látogatók számára egyaránt. Kiemelte, hogy hazánk zéró toleranciát alkalmaz az antiszemitizmussal szemben, és nemzetközi fórumokon is határozottan kiáll a zsidó közösségek védelme mellett. Mint fogalmazott:

Baka András hivatlában fogadta Jichák Hercog izraeli államfőt, akivel gazdaságról, az antiszemitizmus elleni harcról, valamint a történelmi tanulságokról is beszéltek (Fotó: Facebook/Sándor-palota)

Országunk elítéli az antiszemitizmus minden formáját.”

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A köztársasági elnök emlékeztetett arra, hogy Magyarország Közép-Európa egyik legnépesebb zsidó közösségének ad otthont, amelynek tagjai szabadon gyakorolhatják vallásukat és megőrizhetik hagyományaikat. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy Budapest rendezheti meg az Izrael által kezdeményezett Voice of the People konferenciát.

Baka András a kétoldalú gazdasági együttműködés jelentőségét is hangsúlyozta. Mint mondta, Izrael Magyarország fontos gazdasági partnere, és a két ország a következő években is folytatni kívánja a pragmatikus együttműködést.