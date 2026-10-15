Meghátrálás vagy helytállás? Fontos csúcstalálkozón vesz részt a magyar államfő

Az Európai Unió előtt álló kihívások és a kontinens jövője kerül a középpontba a Szlovéniában rendezett kétnapos államfői találkozón. Magyarországot Baka András köztársasági elnök képviseli az Arraiolos Csoport tanácskozásán, amelynek résztvevői az Európát sújtó válságokra keresik a válaszokat. A magyar államfő október 15–16-án vesz részt a Ljubljanában és környékén megrendezett informális találkozón. Az esemény központi témája „Az Európai Unió a sokrétű válságok korában: meghátrálás vagy helytállás” – derül ki a Sándor-palota tájékoztatásából.

Baka András köztársasági elnök Fotó: Ladóczki Balázs

Baka András Szlovéniába utazott, hogy az Arraiolos Csoport fóromán tárgyaljon

A részt vevő államfők az Európai Unió jövőjéről, biztonságáról és nemzetközi szerepéről tanácskoznak. A találkozó házigazdája Nataša Pirc Musar szlovén köztársasági elnök.

Az Arraiolos Csoport az Európai Unió végrehajtó hatalmat nem gyakorló köztársasági elnökeinek informális fóruma, amely 2003 óta rendszeresen összeül. A jelenleg 16 tagállamot tömörítő csoport célja, hogy az államfők közösen vitassák meg az Európát érintő legfontosabb politikai és társadalmi kérdéseket.

Az idei találkozón különös figyelmet kap az európai együttműködés jövője, valamint az, hogy az Európai Unió miként őrizheti meg egységét és befolyását a nemzetközi válságok közepette.

Alig öt hónap után lemondott a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára

Benyújtotta lemondását Tótth András, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium energetikai államtitkára. A tárca közleménye szerint a politikus személyes okokból távozik posztjáról, megbízatása október 13-i hatállyal szűnt meg. Az új energetikai államtitkár kinevezéséről még nincs hír.