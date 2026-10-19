Baka András vértelen forradalomról beszélt, és az előző rendszer lebontását sürgette

Baka András szerint az áprilisi választásokon a társadalom túlnyomó többsége egyértelműen elutasította a korábbi politikai rendszert. Az államfő a Válasz Online hétfőn megjelent interjújában úgy fogalmazott, hogy a választás egyfajta forradalom volt, hozzátéve: „jobb, ha ennél a vértelen változatnál maradunk”. Véleménye szerint ilyen választási eredmény után a hatalom átadása nem lehetett kérdés, ellenkező esetben akár erőszakos események is bekövetkezhettek volna.
Baka András szerint az előző rendszer lebontása még nem ért véget
A köztársasági elnök az interjúban hangsúlyozta, hogy a hatalom békés átadása önmagában nem bizonyítja az előző rendszer demokratikus vagy jogállami működését. Visszautasította ugyanakkor azt az értelmezést, amely szerint jelenleg önkényuralom épülne Magyarországon.
Baka András szerint az új politikai vezetés előtt két alapvető feladat áll:
- Új állam kiépítése: olyan európai, alkotmányos demokrácia megteremtése, amelyben érvényesülnek a jogállamiság követelményei, valamint Magyarország nemzetközi hitelességének és a kétoldalú kapcsolatokban elveszített bizalomnak a helyreállítása.
- Az előző rendszer lebontása: a korábbi állami működés jogellenességeinek feltárása, valamint azok bíróság elé állítása és felelősségre vonása, akik részt vettek a rendszer jogellenes működtetésében vagy a közvagyon magánvagyonná alakításában.
Az államfő ugyanakkor leszögezte, hogy az elszámoltatás kizárólag jogállami keretek között történhet, és nem válhat politikai bosszú eszközévé.
Hozzátette, hogy amennyiben ennek ellenkezőjét tapasztalná, kötelességének tekintené a fellépést, jelenleg azonban nem lát erre utaló jeleket.
Windisch László ügyében sem kíván közbelépni az államfő
Az interjú egyik kiemelt témája az Állami Számvevőszék elnökének helyzete volt. Windisch László korábban Baka András segítségét kérte, miután állítása szerint Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában nyomást gyakorolt az intézményre.
Baka András elmondta, hogy több nyílt levelet is kapott, köztük az ÁSZ elnökétől, egy fideszes országgyűlési képviselőtől és egy volt ügyésztől. Ezekre azonban nem kíván válaszolni, mert politikai megnyilatkozásoknak tekinti őket.
Hangsúlyozta, hogy köztársasági elnökként akkor kell megszólalnia, ha a jogállami működés veszélybe kerül.
Az államfő szerint az előző rendszert úgy alakították ki, hogy a kulcsfontosságú állami intézmények élére politikailag megbízható vezetők kerüljenek. Úgy vélte, hogy ezeknek a tisztségviselőknek a hivatalban maradása akadályozhatta volna az új államszervezet kiépítését, és veszélyeztethette volna a választási eredmény érvényesülését.
Arra a kérdésre, hogy jogállami problémát jelentene-e az ÁSZ elnökének törvény- vagy alkotmánymódosítással történő elmozdítása, összetettnek nevezte a helyzetet.
Hangsúlyozta, hogy az érintett vezetők tevékenységét egyenként, pártatlan és független vizsgálat keretében kell értékelni. Rendkívüli eszközök alkalmazását csak akkor tartja elfogadhatónak, ha az adott intézmény jogállami működése másként nem biztosítható.
Az új alkotmányról, az ügyészségről és a kegyelmi jogkörről is beszélt
Baka András az interjúban arról is beszámolt, hogy azért vállalta el a köztársasági elnöki tisztséget, mert szeretné helyreállítani az államfői intézmény alkotmányos szerepét. Mint mondta, a jelenlegi időszakban számos meghatározó jogi kérdés merül fel, amelyekben az államfőnek is szerepet kell vállalnia.
Az új alkotmány megalkotását időszerűnek tartja, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy önmagában egy alkotmány sem jelent garanciát a demokratikus értékek tartós fennmaradására. Szerinte legalább ilyen fontos az állami intézmények vezetőinek magatartása és a civil társadalom szerepvállalása.
Jelezte, hogy figyelemmel kívánja kísérni az alkotmányozás folyamatát, és véleményét is megfogalmazza majd.
Az államfő a legfőbb ügyész jelölésével kapcsolatos kérdésekre is kitért. Elmondta, hogy Szathmáry Zoltánt szakmailag alkalmas jelöltnek tartotta, annak ellenére, hogy tudott testvére gyanúsítotti érintettségéről az aranykonvoj-ügyben. A Tisza-frakció azonban a két ügyet együtt kezelte, ezért végül nem tartott ki jelöltje mellett, mivel fontosnak tartotta, hogy az ügyészség mielőbb új vezetőt kapjon.
Második jelöltjéről, Fejes Péterről úgy nyilatkozott, hogy hivatástudata, becsülete és tenni akarása számára megkérdőjelezhetetlen.
A kegyelmezési jogkörrel kapcsolatban Baka András hangsúlyozta, hogy döntéseit sem politikai szempontok, sem személyes közbenjárások nem befolyásolhatják. A Budaházy-ügyre utalva kijelentette, hogy terrorcselekményért elítélteknek nem kíván a korábbi gyakorlathoz hasonló módon kegyelmet adni.
Az interjúban az 1956-os forradalom öröksége is szóba került.
Baka András visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának tagjaként elárulta volna az 1956-os forradalmat a tatai sortűzperben hozott döntésével.
Kifejtette, hogy Korbely János emberölést követett el, a jogi kérdés azonban az volt, hogy cselekménye az elkövetés idején emberiesség elleni bűncselekménynek minősült-e. A bíróság megállapítása szerint nem, az emberölés pedig addigra elévült.
Az államfő az 1956-os forradalom közelgő évfordulójáról szólva örömtelinek nevezte, hogy Magyarország megítélése szerint „visszatalálni látszik” oda, ahová mindig is tartozni akart.