Baka András vértelen forradalomról beszélt, és az előző rendszer lebontását sürgette

Baka András szerint az áprilisi választásokon a társadalom túlnyomó többsége egyértelműen elutasította a korábbi politikai rendszert. Az államfő a Válasz Online hétfőn megjelent interjújában úgy fogalmazott, hogy a választás egyfajta forradalom volt, hozzátéve: „jobb, ha ennél a vértelen változatnál maradunk”. Véleménye szerint ilyen választási eredmény után a hatalom átadása nem lehetett kérdés, ellenkező esetben akár erőszakos események is bekövetkezhettek volna.

Baka András szerint egyszerre kell a régi rendszert lebontani és új államot építeni (Fotó: Facebook/Baka András)

Baka András szerint az előző rendszer lebontása még nem ért véget

A köztársasági elnök az interjúban hangsúlyozta, hogy a hatalom békés átadása önmagában nem bizonyítja az előző rendszer demokratikus vagy jogállami működését. Visszautasította ugyanakkor azt az értelmezést, amely szerint jelenleg önkényuralom épülne Magyarországon.

Baka András szerint az új politikai vezetés előtt két alapvető feladat áll:

Új állam kiépítése : olyan európai, alkotmányos demokrácia megteremtése, amelyben érvényesülnek a jogállamiság követelményei, valamint Magyarország nemzetközi hitelességének és a kétoldalú kapcsolatokban elveszített bizalomnak a helyreállítása.

: olyan európai, alkotmányos demokrácia megteremtése, amelyben érvényesülnek a jogállamiság követelményei, valamint Magyarország nemzetközi hitelességének és a kétoldalú kapcsolatokban elveszített bizalomnak a helyreállítása. Az előző rendszer lebontása: a korábbi állami működés jogellenességeinek feltárása, valamint azok bíróság elé állítása és felelősségre vonása, akik részt vettek a rendszer jogellenes működtetésében vagy a közvagyon magánvagyonná alakításában.

Az államfő ugyanakkor leszögezte, hogy az elszámoltatás kizárólag jogállami keretek között történhet, és nem válhat politikai bosszú eszközévé.