Megszólalt Baka András a tragikus spanyolországi vonatbalesetről

A spanyolországi vonatbaleset után Baka András a Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett közleményben fejezte ki együttérzését.

Baka András együttérez a spanyolországi tragédia áldozatainak családjaival. Fotó: Ladóczki Balázs

Baka András üzent a spanyolországi vonatkatasztrófa után

A köztársasági elnök őszinte részvétét nyilvánította a tragédiában elhunytak családjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felgyógyulást kívánt.