Megszólalt Baka András a tragikus spanyolországi vonatbalesetről

Részvétét fejezte ki a spanyolországi vonatszerencsétlenség áldozatainak hozzátartozói számára Baka András. A köztársasági elnök a spanyolországi vonatbaleset sérültjeinek mielőbbi felépülést kívánt.
A spanyolországi vonatbaleset után Baka András a Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett közleményben fejezte ki együttérzését.
Baka András üzent a spanyolországi vonatkatasztrófa után
A köztársasági elnök őszinte részvétét nyilvánította a tragédiában elhunytak családjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felgyógyulást kívánt.