ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
baka andrás

Megszólalt Baka András a tragikus spanyolországi vonatbalesetről

25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Részvétét fejezte ki a spanyolországi vonatszerencsétlenség áldozatainak hozzátartozói számára Baka András. A köztársasági elnök a spanyolországi vonatbaleset sérültjeinek mielőbbi felépülést kívánt.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
baka andrásvonatbalesettragédia

A spanyolországi vonatbaleset után Baka András a Sándor-palota Facebook-oldalán közzétett közleményben fejezte ki együttérzését.

baka andrás
Baka András együttérez a spanyolországi tragédia áldozatainak családjaival. Fotó: Ladóczki Balázs

Baka András üzent a spanyolországi vonatkatasztrófa után

A köztársasági elnök őszinte részvétét nyilvánította a tragédiában elhunytak családjainak, a sérülteknek pedig mielőbbi felgyógyulást kívánt.

 

Szóljon hozzá!