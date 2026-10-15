Bakiparádé a Fehér Házban: Trump új szóvivője már az első sajtótájékoztatóján felsült

Alaposan feladta a leckét a humoristáknak Katie Zacharia, Donald Trump új sajtótitkára, aki kedden először állt a Fehér Ház újságírói elé. Az Associated Press beszámolója szerint a korábbi Newsmax-kommentátor mindössze 14 percig tartó tájékoztatóján rendszeresen a jegyzeteiből olvasott, többször megakadt, sőt egy alkalommal még a „férj” és az „elnök” szavakat is összekeverte. A bakiparádét azonnal felkapta az amerikai sajtó.

Bakiparádéba torkollott Trump új szóvivőjének debütálása (Fotó: Julia Demaree Nikhinson/The Associated Press)

Jimmy Kimmel sem kímélte Trump új szóvivőjét

A CBC szerint a sajtótájékoztatón Zacharia mindössze három újságírónak adott lehetőséget kérdésfeltevésre, majd távozás előtt még egy kérdésre válaszolt. A megszólalók a Breitbart, a Fox News és a Daily Mail munkatársai voltak, akik nem is szegeztek különösebben kellemetlen kérdéseket az új sajtótitkárnak.

A legkínosabb pillanatok egyike akkor következett, amikor Zachariát a szakmai hátteréről kérdezték. A jogi szakvizsgájával kapcsolatos kérdésre ugyanis mindössze annyit válaszolt:

Kínába költöztem.”

Ahogyan az várható volt, Katie Zacharia bakiparádéját számos médium kommentálta (Fotó: YouTube/képernyőkép)

A bakiparádé megihlette a humoristákat is

A bemutatkozás természetesen az amerikai humoristákat sem hagyta hidegen – számolt be a The Guardian. Jimmy Kimmel műsorában több részletet is bemutatott a sajtótájékoztatóból, és gúnyosan megjegyezte, hogy Zacharia olvasási képessége egy 11 éves gyermek szintjén van.

A humorista végül úgy értékelte a szereplést, hogy Trump új szóvivője rekordgyorsasággal vált az elnök egyik legrosszabb sajtótitkárává.

A kritikákhoz Joe Biden korábbi sajtótitkára, Jen Psaki is csatlakozott, aki szerint a tájékoztató leginkább egy Saturday Night Live-paródiára emlékeztetett.

Donald Trump azonban egészen másként látta a történteket: az amerikai elnök röviddel a sajtótájékoztató után „kiválónak” nevezte Zacharia bemutatkozását.

Így aztán egyelőre úgy tűnik, hogy bár a sajtó és a humoristák nem voltak elragadtatva, a szóvivő a legfontosabb nézőjét máris sikeresen meggyőzte.