Bakiparádé a Fehér Házban: Trump új szóvivője már az első sajtótájékoztatóján felsült

Alaposan feladta a leckét a humoristáknak Katie Zacharia, Donald Trump új sajtótitkára, aki kedden először állt a Fehér Ház újságírói elé. Az Associated Press beszámolója szerint a korábbi Newsmax-kommentátor mindössze 14 percig tartó tájékoztatóján rendszeresen a jegyzeteiből olvasott, többször megakadt, sőt egy alkalommal még a „férj” és az „elnök” szavakat is összekeverte. A bakiparádét azonnal felkapta az amerikai sajtó.
Jimmy Kimmel sem kímélte Trump új szóvivőjét
A CBC szerint a sajtótájékoztatón Zacharia mindössze három újságírónak adott lehetőséget kérdésfeltevésre, majd távozás előtt még egy kérdésre válaszolt. A megszólalók a Breitbart, a Fox News és a Daily Mail munkatársai voltak, akik nem is szegeztek különösebben kellemetlen kérdéseket az új sajtótitkárnak.
A legkínosabb pillanatok egyike akkor következett, amikor Zachariát a szakmai hátteréről kérdezték. A jogi szakvizsgájával kapcsolatos kérdésre ugyanis mindössze annyit válaszolt:
Kínába költöztem.”
A bakiparádé megihlette a humoristákat is
A bemutatkozás természetesen az amerikai humoristákat sem hagyta hidegen – számolt be a The Guardian. Jimmy Kimmel műsorában több részletet is bemutatott a sajtótájékoztatóból, és gúnyosan megjegyezte, hogy Zacharia olvasási képessége egy 11 éves gyermek szintjén van.
A humorista végül úgy értékelte a szereplést, hogy Trump új szóvivője rekordgyorsasággal vált az elnök egyik legrosszabb sajtótitkárává.
A kritikákhoz Joe Biden korábbi sajtótitkára, Jen Psaki is csatlakozott, aki szerint a tájékoztató leginkább egy Saturday Night Live-paródiára emlékeztetett.
Donald Trump azonban egészen másként látta a történteket: az amerikai elnök röviddel a sajtótájékoztató után „kiválónak” nevezte Zacharia bemutatkozását.
Így aztán egyelőre úgy tűnik, hogy bár a sajtó és a humoristák nem voltak elragadtatva, a szóvivő a legfontosabb nézőjét máris sikeresen meggyőzte.