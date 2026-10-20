Ma tartották a 22. Polgári Magyarországért Díj átadóünnepségét, amelyet idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezve rendeztek meg. Az idei est házigazdája Gulyás István, az M5 kulturális csatorna korábbi igazgatója volt, akinek nyitóbeszéde után Oberfrank Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész lépett színpadra, aki elszavalta Márai Sándor Mennyből az angyal című versét.

Baranyi László színművész kapta idén a Polgári Magyarországért Díjat (Fotó: Mediaworks)

Gulyás István ezután hivatalosan is bejelentette, Baranyi László színművész kapta a 22. Polgári Magyarországért Díjat, majd a Polgári Magyarország Alapítvány elnöke, Kövér László mondott beszédet az egybegyűlteknek. Az egykori házelnök beszédében hangsúlyozta: 1956 jelentősége mindenkor túlmutat a magyar történelem keretein. – A nemzet, amely a fojtogató évtizedek után visszakövetelte a szabadságát, a méltóságát és a jogot, hogy maga dönthessen a sorsáról, nemet mondott arra, hogy idegen hatalom rendelkezzen a jövőjéről, és arra is, hogy a saját hazájában idegennek kelljen éreznie magát – fogalmazott, majd kiemelte:

A forradalmat ugyan vérbe fojtották, de a hatalom nem tehette meg nem történtté, és nem törölhette el azt az igazságot, amelyért a hősök kiálltak.

Úgy folytatta: hetven esztendő telt el azóta, de 1956 öröksége ma is kötelez bennünket. – Arra, hogy a szabadságot ne tekintsük magától értetődőnek, hogy a nemzeti önrendelkezésből ne engedjünk, és soha ne adjuk át másoknak a jogot, hogy helyettünk mondják meg, kik voltak történelmünk hősei, kik az áldozatai és kik a tettesek. Mert amelyik nemzet hagyja, hogy átírják a múltját, az előbb-utóbb a jövőjét is elveszítheti. A forradalmat ugyan leverték, az erkölcsi győzelmet azonban nem tudták elvenni tőlünk, és nem veheti el ma sem senki – mondta.

Ki kaphatja meg a Polgári Magyarországért Díjat? Az elismerés évente olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely maradandó tudományos, közéleti, művészeti vagy karitatív tevékenységével gazdagította és erősítette a magyarságot, hitelesen képviseli a polgári, keresztény és nemzeti értékeket, valamint hozzájárul a magyarság európai közösségen belüli megerősödéséhez. Magánszemély esetében kiemelt szempont a közösségépítő tevékenység.

Kövér László kitért a Terror Háza Múzeum jelenlegi helyzetére is. Mint mondta, az intézményt éppen az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján érte egy méltatlan politikai leszámolás árnyéka, és ekkor különös súlya van minden kimondott szónak.

Mert nem csupán egy intézmény sorsáról van szó, hanem arról is, hogy ki és milyen jogon akarja újraértelmezni történelmünk legfájdalmasabb helyzeteit

– jelentette ki.