Ma tartották a 22. Polgári Magyarországért Díj átadóünnepségét, amelyet idén az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezve rendeztek meg. Az idei est házigazdája Gulyás István, az M5 kulturális csatorna korábbi igazgatója volt, akinek nyitóbeszéde után Oberfrank Pál Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész lépett színpadra, aki elszavalta Márai Sándor Mennyből az angyal című versét.
Gulyás István ezután hivatalosan is bejelentette, Baranyi László színművész kapta a 22. Polgári Magyarországért Díjat, majd a Polgári Magyarország Alapítvány elnöke, Kövér László mondott beszédet az egybegyűlteknek. Az egykori házelnök beszédében hangsúlyozta: 1956 jelentősége mindenkor túlmutat a magyar történelem keretein. – A nemzet, amely a fojtogató évtizedek után visszakövetelte a szabadságát, a méltóságát és a jogot, hogy maga dönthessen a sorsáról, nemet mondott arra, hogy idegen hatalom rendelkezzen a jövőjéről, és arra is, hogy a saját hazájában idegennek kelljen éreznie magát – fogalmazott, majd kiemelte:
A forradalmat ugyan vérbe fojtották, de a hatalom nem tehette meg nem történtté, és nem törölhette el azt az igazságot, amelyért a hősök kiálltak.
Úgy folytatta: hetven esztendő telt el azóta, de 1956 öröksége ma is kötelez bennünket. – Arra, hogy a szabadságot ne tekintsük magától értetődőnek, hogy a nemzeti önrendelkezésből ne engedjünk, és soha ne adjuk át másoknak a jogot, hogy helyettünk mondják meg, kik voltak történelmünk hősei, kik az áldozatai és kik a tettesek. Mert amelyik nemzet hagyja, hogy átírják a múltját, az előbb-utóbb a jövőjét is elveszítheti. A forradalmat ugyan leverték, az erkölcsi győzelmet azonban nem tudták elvenni tőlünk, és nem veheti el ma sem senki – mondta.
Ki kaphatja meg a Polgári Magyarországért Díjat?
Az elismerés évente olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki vagy amely maradandó tudományos, közéleti, művészeti vagy karitatív tevékenységével gazdagította és erősítette a magyarságot, hitelesen képviseli a polgári, keresztény és nemzeti értékeket, valamint hozzájárul a magyarság európai közösségen belüli megerősödéséhez. Magánszemély esetében kiemelt szempont a közösségépítő tevékenység.
Kövér László kitért a Terror Háza Múzeum jelenlegi helyzetére is. Mint mondta, az intézményt éppen az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján érte egy méltatlan politikai leszámolás árnyéka, és ekkor különös súlya van minden kimondott szónak.
Mert nem csupán egy intézmény sorsáról van szó, hanem arról is, hogy ki és milyen jogon akarja újraértelmezni történelmünk legfájdalmasabb helyzeteit
– jelentette ki.
„Ahol a hősöket nem felejtik el, ott mindig lesznek újak”
Szerinte ugyanis miközben az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára emlékezünk, a múzeum új fenntartója szakmai felülvizsgálatot rendelt el. Az illetékesek a múlt sokoldalúságáról, a különböző nézőpontokról és a történelmi hitelesség biztosításáról beszélnek. – De vajon milyen nézőpontok hiányoznak innen? Nem értettük meg eléggé a nyilas és a kommunista diktatúra működtetőinek motivációit? Túl egyértelműen nevezi néven a múzeum a tetteseket, és túl sok áldozatnak ad arcot? Vajon kik azok a független szakértők, akiknek most meg kellene mondaniuk, hogyan nézzünk szembe a saját múltunkkal, és pontosan mitől, illetve kitől függetlenek? – mutatott rá kérdéseivel az elnök, majd Baranyi László felé fordult.
Hetven évvel 1956 után az ön példája arra emlékeztet bennünket, hogy a szabadságot nem elég egyszer kivívni. A szabadságért mindig újra és újra meg kell küzdenünk. Az ön élete arra is emlékeztet bennünket, amit a Terror Háza Múzeum az elmúlt huszonnégy évben tanított nekünk, magyaroknak: ahol a hősöket nem felejtik el, ott mindig lesznek újak
– fogalmazott, és Schmittné Makray Katalinnal (a Polgári Magyarországért Alapítvány díj egykori kitüntetettjével) átadták Baranyi Lászlónak az elismerést. A szabadságharcos ezután elmesélte a hetven évvel ezelőtti élményeit, majd Nemcsák Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész szavalta el Reményik Sándor „Eredj, ha tudsz!” című versét. Az ünnepséget Szappanos Tibor operaénekes zárta Erkel Ferenc Bánk Bán című operájából a Hazám, hazám című dallal.
Mit érdemes tudni az idei díjazottról, Baranyi Lászlóról?
Az idei kitüntetett Baranyi László színművész, 1956-os szabadságharcos, akinek az Alapítvány több évtizedes, kiemelkedő művészi munkásságát, az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított helytállását, valamint a nemzeti és polgári értékek iránti hűségét ismeri el. De mit is érdemes tudni Baranyi Lászlóról? Életútját a magyar történelem sorsfordító eseményei és a magyar kultúra iránti elkötelezettsége egyaránt meghatározták. Mindössze tizenhét éves volt Budapest ostroma idején, amikor az Egyetemi Rohamzászlóalj tagjaként a budai Rózsadomb térségében teljesített szolgálatot. Visszaemlékezéseiben a harcok borzalmairól, a fiatal katonák félelméről, a sebesültekről és bajtársai elvesztéséről is beszámolt. A háború egyik legmegrendítőbb emlékeként idézte fel, hogy egy szlovákul beszélő pozsonyi magyar lány közbelépése mentette meg az életét, amikor szovjet katonák fegyvert szegeztek a fejéhez.
Az 1956-os forradalom idején a sebesültek mentésében is részt vett, majd igazolt nemzetőrként a New York-palotában működő, Igazság című lap szerkesztőségének védelmében vállalt szerepet. A szovjet támadás során légnyomás érte, a forradalom leverését követően pedig egy ideig bujkálnia kellett. Visszaemlékezései a szabadságért vállalt személyes kockázat és az embertársak iránti felelősségvállalás tanúságai.
A történelmi megpróbáltatások ellenére Baranyi László a művészetnek szentelte életét. Színészi pályáját 1957-ben kezdte az Állami Déryné Színházban, később számos vidéki és budapesti társulatban, köztük a Nemzeti Színházban is játszott. Színpadi, filmes és televíziós szerepeivel évtizedeken át gazdagította a magyar kulturális életet, országos ismertségét pedig a Família Kft. Nagypapájaként szerezte. Munkássága és személyes életútja egyszerre tanúskodik a magyar kultúra iránti elkötelezettségről, a történelmi megpróbáltatásokon átívelő helytállásról és az emberi értékek megőrzésének fontosságáról. 2011-ben Zugló díszpolgárává választották.