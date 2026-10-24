A belügyminiszter köszönetnyilvánítása alatt elszabadultak a kommentelők

Pósfai Gábor belügyminiszter Facebook-bejegyzésben mondott köszönetet az október 23-i megemlékezések lebonyolításában és biztosításában részt vevőknek, különösen a rendőröknek, azonban a hozzászólások között hamar megjelentek a rendvédelmi dolgozók anyagi megbecsülését hiányoló vélemények – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A belügyminiszter közösségi oldalán mondott köszönetet az ünnepi eseményeket biztosító állománynak Fotó: Facebook

A lap beszámolója szerint a hozzászólásokban visszatérő témaként jelent meg a túlórák elszámolása, a szabadnapokon végzett munka, valamint a rendvédelmi állománynak ígért 15 százalékos béremelés mértéke.

Szembesítették a belügyminisztert

Az egyik hozzászóló arra panaszkodott, hogy a rendőröknek az ünnepnapon is szolgálatot kellett teljesíteniük, miközben szerinte a túlórák megfelelő kifizetése továbbra sem megoldott.

A rendvédelmi dolgozók bérezését egy másik hozzászóló is szóvá tette, aki kifejezetten az ígért 15 százalékos emelés mértékét kifogásolta.

A legélesebb hangvételű hozzászólások egyike szintén a 15 százalékos béremelést vette célba. Illetve ironikusan azt javasolta, hogy a miniszteri köszönetet akár fizetőeszközként is el lehetne fogadni az üzletekben. A hozzászóló a rendezvények biztosításában részt vevő magánbiztonsági cégek alkalmazottainak bérezését is szóba hozta.

A dechatlonos múlt tovább kísérti a belügyminisztert

A kommentelők között voltak, akik ironikus módon, a korábbi munkahelyére emlékeztették a belügyminisztert. Egyikük például azt kérdezte:

Boldog születésnapot utalvánnyal fizette ki a cipőárus őket?

Egy másik hozzászóló pedig így reagált: