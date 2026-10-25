Tizenöt százalékos béremelést ígér a kormány az egészségügyi dolgozóknak

2027-től átlagosan 15%-os béremelést tervezünk, amely a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt akár 17%-os nettó keresetnövekedést is jelenthet – jelentette be Hegedűs Zsolt szombat éjjel a közösségi oldalán. Az egészségügyi miniszter tájákoztatása szerint a kormány évente 192 milliárd forint többletforrást biztosít mintegy 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó bérrendezésére.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter most is a Facebook-oldalán jelentette be a béremelést

Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

A tárcavezető azt is hozzátette, hogy a végleges bértábla egyeztetése már az utolsó szakaszában tart.

A pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium a megfelelő időben hivatalos tájékoztatást ad.

– jegyezte meg.

Széles körű béremelést ígér a kormány a szakdolgozóknak

A tárcavezető szerint ez az eddigi legszélesebb körű bérrendezés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben.

A korábbi bérrendezésekből kimaradt dolgozói csoportokat is bevonjuk!

– ígérte meg a miniszter.

A bejelentés szerint a bérrendezés érinti a kórházakban, szakrendelőkben, a mentésben és az alapellátásban dolgozó érintett munkatársakat, többek között:

• ápolók, szakápolók, segédápolók, vezető ápolók,

• asszisztensek, szakasszisztensek, laborasszisztensek,

• diétás nővérek, dietetikusok,

• gyógytornászok, szülésznők, védőnők,

• csecsemő- és gyermekápolók,

• egyetemi okleveles ápolók,

• radiográfusok, szonográfusok,

• boncmesterek, műtőssegédek, gipszmesterek,

• gyógymasszőrök, beteghordók,

• mentőtisztek, mentőápolók, mentésirányítók,

• mentőgépkocsi-vezetők, légimentőpilóták,

• szociális munkások, szociális ügyintézők,

• egészségügyi szakoktatók, orvosírnokok,

• dentálhigiénikusok.

Szintén érintettek a vállalkozásban űködő háziorvosoknál dolgozó szakdolgoztókat is:

• ápolók,

• asszisztensek,

• kiterjesztett hatáskörű ápolók,

• fogászati asszisztensek.

A bérrendezés kiterjed az érintett egészségügyi intézményekben dolgozó nem egészségügyi végzettségű munkatársakra is:

• bér- és munkaügyi munkatársakra,

• informatikusokra és más informatikai dolgozókra,

• pénzügyi és számviteli dolgozókra,