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hegedűs zsolt

Tizenöt százalékos béremelést ígér a kormány az egészségügyi dolgozóknak

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A kormány évente 192 milliárd forint többletforrást biztosít mintegy 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó béremelésére.
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hegedűs zsoltegészségügyi minisztériumbéremelés

2027-től átlagosan 15%-os béremelést tervezünk, amely a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt akár 17%-os nettó keresetnövekedést is jelenthet – jelentette be Hegedűs Zsolt szombat éjjel a közösségi oldalán. Az egészségügyi miniszter tájákoztatása szerint a kormány évente 192 milliárd forint többletforrást biztosít mintegy 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó bérrendezésére.

kórház
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter most is a Facebook-oldalán jelentette be a béremelést
Fotó: Facebook/Hegedűs Zsolt

A tárcavezető azt is hozzátette, hogy a végleges bértábla egyeztetése már az utolsó szakaszában tart. 

A pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium a megfelelő időben hivatalos tájékoztatást ad.

– jegyezte meg. 

Széles körű béremelést ígér a kormány a szakdolgozóknak

A tárcavezető szerint ez az eddigi legszélesebb körű bérrendezés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben. 

A korábbi bérrendezésekből kimaradt dolgozói csoportokat is bevonjuk!

– ígérte meg a miniszter.

A bejelentés szerint a bérrendezés érinti a kórházakban, szakrendelőkben, a mentésben és az alapellátásban dolgozó érintett munkatársakat, többek között:

• ápolók, szakápolók, segédápolók, vezető ápolók,

• asszisztensek, szakasszisztensek, laborasszisztensek,

• diétás nővérek, dietetikusok,

• gyógytornászok, szülésznők, védőnők,

• csecsemő- és gyermekápolók,

• egyetemi okleveles ápolók,

• radiográfusok, szonográfusok,

• boncmesterek, műtőssegédek, gipszmesterek,

• gyógymasszőrök, beteghordók,

• mentőtisztek, mentőápolók, mentésirányítók,

• mentőgépkocsi-vezetők, légimentőpilóták,

• szociális munkások, szociális ügyintézők,

• egészségügyi szakoktatók, orvosírnokok,

• dentálhigiénikusok.

Szintén érintettek a vállalkozásban űködő háziorvosoknál dolgozó szakdolgoztókat is:

• ápolók,

• asszisztensek,

• kiterjesztett hatáskörű ápolók,

• fogászati asszisztensek.

A bérrendezés kiterjed az érintett egészségügyi intézményekben dolgozó nem egészségügyi végzettségű munkatársakra is:

• bér- és munkaügyi munkatársakra,

• informatikusokra és más informatikai dolgozókra,

• pénzügyi és számviteli dolgozókra,

• élelmezési területen dolgozókra,

• anyaggazdálkodási munkatársakra,

• raktárosokra.

Ide tartoznak az érintett egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) egészségügyi intézményeinek működtetésében részt vevő munkatársak is.

Érintettek a korábbi bérrendezésből kimaradt, egyéb közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó szakdolgozók is. 

Azokat is bevonják a körbe, akik nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgoznak:

• az otthoni szakápolásban,

• az otthoni hospice-ellátásban,

• a betegszállításban,

• a művesekezelésben, vagyis a dialízisellátásban.

  • Az ezeken a területeken dolgozó ápolók, szakápolók, gyógytornászok, fizikoterapeuták és diplomás ápolók is az érintetti körbe tartoznak.

A kormány ígérete szerint a bérrendezésbe bevonják az alapítványi és egyéb közfeladatot ellátó egészségügyi szolgáltatók munkatársait is. Az érintett alapítványok pontos körét és a bevonás feltételeit külön határozzák meg.

A béremeléshez új bértábla is jár

Olyan új bértáblát készítünk elő az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók számára, amelyben a szakmai tapasztalat és a magasabb képzettség megszerzése is kiszámítható előmeneteli lehetőséget jelent.

fogalmazott Hegedűs Zsolt.

A miniszter tájékoztatása szerint a tervezett rendszer 6 besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból áll.

  • Az ígéret alapján a gyakorlatban ez azt jelenti:
  • Nemcsak most emelkedhet a fizetés, hanem a következő bérfokozatba lépéskor is!
  • A gyakorlati idő alapján jellemzően háromévenként nyílik lehetőség a magasabb bérfokozatba lépésre.
  • Lesz, aki az elismert szakmai gyakorlati ideje alapján akár már egy év múlva ismét magasabb alapbérre lehet jogosult, mások két vagy három év múlva léphetnek tovább.
  • Aki továbbtanul, magasabb szakképzettséget szerez, és ennek megfelelő magasabb besorolású munkakörbe kerül, annak szintén emelkedhet a fizetése.
  • Az alacsonyabb bérek felzárkóztatása a kormány fő célja. 

A pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium később ad tájékoztatást.

 

 


 

 

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