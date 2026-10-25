Tizenöt százalékos béremelést ígér a kormány az egészségügyi dolgozóknak

2027-től átlagosan 15%-os béremelést tervezünk, amely a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt akár 17%-os nettó keresetnövekedést is jelenthet – jelentette be Hegedűs Zsolt szombat éjjel a közösségi oldalán. Az egészségügyi miniszter tájákoztatása szerint a kormány évente 192 milliárd forint többletforrást biztosít mintegy 123 ezer egészségügyi és egészségügyben dolgozó bérrendezésére.
A tárcavezető azt is hozzátette, hogy a végleges bértábla egyeztetése már az utolsó szakaszában tart.
A pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium a megfelelő időben hivatalos tájékoztatást ad.
– jegyezte meg.
Széles körű béremelést ígér a kormány a szakdolgozóknak
A tárcavezető szerint ez az eddigi legszélesebb körű bérrendezés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben.
A korábbi bérrendezésekből kimaradt dolgozói csoportokat is bevonjuk!
– ígérte meg a miniszter.
A bejelentés szerint a bérrendezés érinti a kórházakban, szakrendelőkben, a mentésben és az alapellátásban dolgozó érintett munkatársakat, többek között:
• ápolók, szakápolók, segédápolók, vezető ápolók,
• asszisztensek, szakasszisztensek, laborasszisztensek,
• diétás nővérek, dietetikusok,
• gyógytornászok, szülésznők, védőnők,
• csecsemő- és gyermekápolók,
• egyetemi okleveles ápolók,
• radiográfusok, szonográfusok,
• boncmesterek, műtőssegédek, gipszmesterek,
• gyógymasszőrök, beteghordók,
• mentőtisztek, mentőápolók, mentésirányítók,
• mentőgépkocsi-vezetők, légimentőpilóták,
• szociális munkások, szociális ügyintézők,
• egészségügyi szakoktatók, orvosírnokok,
• dentálhigiénikusok.
Szintén érintettek a vállalkozásban űködő háziorvosoknál dolgozó szakdolgoztókat is:
• ápolók,
• asszisztensek,
• kiterjesztett hatáskörű ápolók,
• fogászati asszisztensek.
A bérrendezés kiterjed az érintett egészségügyi intézményekben dolgozó nem egészségügyi végzettségű munkatársakra is:
• bér- és munkaügyi munkatársakra,
• informatikusokra és más informatikai dolgozókra,
• pénzügyi és számviteli dolgozókra,
• élelmezési területen dolgozókra,
• anyaggazdálkodási munkatársakra,
• raktárosokra.
Ide tartoznak az érintett egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) egészségügyi intézményeinek működtetésében részt vevő munkatársak is.
Érintettek a korábbi bérrendezésből kimaradt, egyéb közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó szakdolgozók is.
Azokat is bevonják a körbe, akik nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgoznak:
• az otthoni szakápolásban,
• az otthoni hospice-ellátásban,
• a betegszállításban,
• a művesekezelésben, vagyis a dialízisellátásban.
- Az ezeken a területeken dolgozó ápolók, szakápolók, gyógytornászok, fizikoterapeuták és diplomás ápolók is az érintetti körbe tartoznak.
A kormány ígérete szerint a bérrendezésbe bevonják az alapítványi és egyéb közfeladatot ellátó egészségügyi szolgáltatók munkatársait is. Az érintett alapítványok pontos körét és a bevonás feltételeit külön határozzák meg.
A béremeléshez új bértábla is jár
Olyan új bértáblát készítünk elő az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók számára, amelyben a szakmai tapasztalat és a magasabb képzettség megszerzése is kiszámítható előmeneteli lehetőséget jelent.
fogalmazott Hegedűs Zsolt.
A miniszter tájékoztatása szerint a tervezett rendszer 6 besorolási csoportból és 15 gyakorlatiidő-fokozatból áll.
- Az ígéret alapján a gyakorlatban ez azt jelenti:
- Nemcsak most emelkedhet a fizetés, hanem a következő bérfokozatba lépéskor is!
- A gyakorlati idő alapján jellemzően háromévenként nyílik lehetőség a magasabb bérfokozatba lépésre.
- Lesz, aki az elismert szakmai gyakorlati ideje alapján akár már egy év múlva ismét magasabb alapbérre lehet jogosult, mások két vagy három év múlva léphetnek tovább.
- Aki továbbtanul, magasabb szakképzettséget szerez, és ennek megfelelő magasabb besorolású munkakörbe kerül, annak szintén emelkedhet a fizetése.
- Az alacsonyabb bérek felzárkóztatása a kormány fő célja.
A pontos besorolásokról, az új bérösszegekről és az előmenetel részletes szabályairól az Egészségügyi Minisztérium később ad tájékoztatást.