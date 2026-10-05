Nem ezt ígérték a tanároknak – béremelés helyett kevesebb fizetést kapnak

Béremelés helyett magyarázó levél

A fideszes politikus felidézte: Magyar Péter a kampányban a szociális dolgozók, a rendőrök, a tűzoltók és az ápolók mellett a pedagógusoknak is jelentős béremelést ígért. Felidézte: Magyar korábban Rétvári Bence KDNP-frakcióvezetőnek határozottan tagadta, hogy elvennék a teljesítményértékelés után járó fizetéskiegészítést.

A Fidesz–KDNP a törvény vitájában már jelezte, hogy a változtatás ebben a formában elvonást eredményezhet. Takács úgy értékelte: a pedagógusok magasabb fizetés helyett alacsonyabb összeget és a változást magyarázó levelet kaptak.

Az általa idézett tájékoztató szerint a szeptemberi fizetés már a 2026/2027-es tanév illetménye, a kormány pedig megszüntette a teljesítményértékelési rendszert. A levél így indokolja a kiegészítés kivezetését:

Ezért az előző tanévi teljesítményértékelés alapján járó fizetéskiegészítést a kormány a 2025/2026-os tanév végével (2026. augusztus 31-ével) eltörölte az iskolai finanszírozásból, így az a jelenlegi tanévtől kezdve már nem képezi az illetmény részét.”

Takács szerint a tanárok joggal érezhetik úgy, hogy elárulták és becsapták őket.