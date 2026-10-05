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béremelés

Nem ezt ígérték a tanároknak – béremelés helyett kevesebb fizetést kapnak

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Csökkent a pedagógusok szeptemberi fizetése a teljesítményértékelés után járó kiegészítés megszüntetése miatt – állította Takács Péter. A politikus Magyar Péter korábbi béremelési ígéreteit kérte számon, és egy, a változásról szóló tájékoztató szövegét is idézte.
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Takács Péter szerint a napokban számfejtett tanári fizetésekből már hiányzik a Teljesítményértékelési Rendszerhez, vagyis a TÉR-hez kapcsolódó juttatás. Bejegyzésében ezt szembeállította a kampányban elhangzott ígéretekkel, többek között a pedagógusok béremelésével. Mint fogalmazott:

béremelés
Takács Péter szerint béremelés helyett kevesebb fizetést kaptak a tanárok (Fotó: Facebook/Takács Péter)

A tanárok értetlenül állnak a fizetési csekk fölött – nem ezt ígérték nekik.”

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Béremelés helyett magyarázó levél

A fideszes politikus felidézte: Magyar Péter a kampányban a szociális dolgozók, a rendőrök, a tűzoltók és az ápolók mellett a pedagógusoknak is jelentős béremelést ígért. Felidézte: Magyar korábban Rétvári Bence KDNP-frakcióvezetőnek határozottan tagadta, hogy elvennék a teljesítményértékelés után járó fizetéskiegészítést.

A Fidesz–KDNP a törvény vitájában már jelezte, hogy a változtatás ebben a formában elvonást eredményezhet. Takács úgy értékelte: a pedagógusok magasabb fizetés helyett alacsonyabb összeget és a változást magyarázó levelet kaptak.

Az általa idézett tájékoztató szerint a szeptemberi fizetés már a 2026/2027-es tanév illetménye, a kormány pedig megszüntette a teljesítményértékelési rendszert. A levél így indokolja a kiegészítés kivezetését:

Ezért az előző tanévi teljesítményértékelés alapján járó fizetéskiegészítést a kormány a 2025/2026-os tanév végével (2026. augusztus 31-ével) eltörölte az iskolai finanszírozásból, így az a jelenlegi tanévtől kezdve már nem képezi az illetmény részét.”

Takács szerint a tanárok joggal érezhetik úgy, hogy elárulták és becsapták őket.

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