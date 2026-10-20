Csalódást kelt a beígért 15 százalékos béremelés a rendvédelmi szakszervezetek szerint

Pongó Géza a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára azt mondta, a szakszervezet által készített felmérés szerint minimum 50 százalékos béremelést tartana elfogadhatónak az állomány a lemorzsolódás megállítása érdekében.

A rendvédelmi dolgozók 2027-ben átlagosan 15 százalékos béremelést kapnak - Illusztráció

Fotó: police.hu

Az állomány azzal számolt, hogy még idén sor kerül béremelésre, így dupla csalódást jelent számukra a most bejelentett átlagos 15 százalékos mérték.

Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének (HTFSZ) elnöke azt mondta, szintén kevésnek tartják a 15 százalékos mértékű béremelést.

Megjegyezte, ez abban az esetben lehet megfelelő, ha egy bérfelzárkóztatási folyamat kiinduló lépését jelenti. Üdvözlik viszont az illetményalap bejelentett emelését.

Powell Pál, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke elsősorban azt kifogásolta, hogy semmilyen információval nem rendelkeznek a béremelés eloszlásának módjáról, arról, hogy kiket és milyen mértékben érint az átlagos béremelés.

A civilként dolgozó belügyi és rendvédelmi munkavállalók bérhelyzete még a hivatásos állományénál is rosszabb, a fizetésük jelenleg a minimálbér és a garantált bérminimum közelében van.

Magyar Péter a béremelések mellett a költségvetési hiány várható alakulásáról is beszélt

A kormány jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol, 2030-ra pedig 3 százalék feletti bővülést szeretne elérni. Magyar Péter keddi rádióinterjújában a költségvetési hiány várható alakulásáról is beszélt, a Fidesz viszont adóemelésekkel és a munkahelyek veszélyeztetésével vádolta a kormányt.