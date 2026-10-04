Ezrek tüntettek Berlinben a fegyverkezés és a sorkatonaság ellen

Több ezer ember tüntetett szombaton Berlinben a katonai fegyverkezés és a sorkötelezettség ellen – számolt be róla a Világgazdaság. A Brandenburgi kaputól induló menetet a „Nem a fegyverkezésre, a sorkötelezettségre és a háborúra!” mottóval hirdették meg. A rendőrség délután mintegy 5800 résztvevőről számolt be, míg a szervezők szerint több mint 20 ezren csatlakoztak a demonstrációhoz.
Békét és diplomáciai megoldásokat követeltek
A tüntetők között békegalambos, palesztin és elszórtan orosz zászlók is feltűntek. A rendezvény egyik moderátora, Wiebke Diehl, a BSW berlini tartományi ügyvezetője beszédében a sorkötelezettség esetleges visszaállítása ellen is felszólalt.
Diehl úgy fogalmazott, meggyőződésük, hogy a béke nemcsak szükséges, hanem elérhető is, és annak megteremtése az állampolgárok politikai felelőssége is.
A berlini és a vele párhuzamosan megrendezett stuttgarti demonstráció mögött széles békemozgalmi összefogás állt. A kezdeményezést békeszervezetek, szakszervezeti és politikai csoportok, valamint a Pax Christi katolikus békemozgalom is támogatta.
A szervezők nemcsak a sorkatonaság ellen tiltakoztak. Elutasították a német fegyverkezési kiadások növelését, a fegyverszállításokat és a társadalom militarizálását is, helyettük leszerelést, nemzetközi fegyverzet-ellenőrzési megállapodásokat és diplomáciai megoldásokat sürgettek.
Már előző nap is utcára vonultak Berlinben
Nem ez volt az első tiltakozás a német fővárosban. Pénteken elsősorban fiatalok demonstráltak a Brandenburgi kapunál a katonai szolgálat és a fegyverkezés ellen.
A rendőrség akkor mintegy kétezer résztvevőről számolt be.
A tiltakozások hátterében a német katonai szolgálati rendszer átalakítása is áll. A 2026 januárjában életbe lépett szabályozás alapján a 18 éves német állampolgárok kérdőívet kapnak a Bundeswehrben történő szolgálati hajlandóságukról. A férfiak számára a válaszadás kötelező, a nők számára önkéntes.
Az új rendszer egyelőre az önkéntességre épül, ám ha így nem sikerül elérni a szükséges létszámot, a Bundestag dönthet egy szükségalapú sorkötelezettség bevezetéséről. A klasszikus sorkatonai szolgálatot Németországban 2011-ben függesztették fel.