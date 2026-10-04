Ezrek tüntettek Berlinben a fegyverkezés és a sorkatonaság ellen

Több ezer ember tüntetett szombaton Berlinben a katonai fegyverkezés és a sorkötelezettség ellen – számolt be róla a Világgazdaság. A Brandenburgi kaputól induló menetet a „Nem a fegyverkezésre, a sorkötelezettségre és a háborúra!” mottóval hirdették meg. A rendőrség délután mintegy 5800 résztvevőről számolt be, míg a szervezők szerint több mint 20 ezren csatlakoztak a demonstrációhoz.

Sok ezren tüntettek Berlinben a sorkatonaság ellen (Fotó: YouTube/képernyőkép)

Békét és diplomáciai megoldásokat követeltek

A tüntetők között békegalambos, palesztin és elszórtan orosz zászlók is feltűntek. A rendezvény egyik moderátora, Wiebke Diehl, a BSW berlini tartományi ügyvezetője beszédében a sorkötelezettség esetleges visszaállítása ellen is felszólalt.

Diehl úgy fogalmazott, meggyőződésük, hogy a béke nemcsak szükséges, hanem elérhető is, és annak megteremtése az állampolgárok politikai felelőssége is.

A berlini és a vele párhuzamosan megrendezett stuttgarti demonstráció mögött széles békemozgalmi összefogás állt. A kezdeményezést békeszervezetek, szakszervezeti és politikai csoportok, valamint a Pax Christi katolikus békemozgalom is támogatta.