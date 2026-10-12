Magyar Péter-bingóval készült a Fidesz a Parlamentben

Nem mindennapi játék bukkant fel az Országgyűlés üléstermében. Takács Péter Facebook-bejegyzésében egy „Magyar Péter-bingó” feliratú lapot mutatott, amelyen a miniszterelnök visszatérő szófordulatai, politikai ellenfelei és gyakran emlegetett témái szerepelnek. A játék arra utal, hogy a résztvevők már annyira kiszámíthatónak tartják Magyar Péter megszólalásait, hogy inkább bingózással szórakoztatják magukat.
Vajon hány perc alatt jön össze a Magyar Péter-bingó?
A Takács Péter által megosztott képen látható bingólapon többek között az „Orbán Viktor”, a „maffia”, a „hazug”, a „propagandista”, a „börtön”, a „Facebook” és a „vergődés” kifejezések is helyet kaptak.
A játék szabályai szerint öt egymás melletti mező bejelölésével lehet bingót elérni. A volt egészségügyi államtitkár a bejegyzésében a legendás rádiós vetélkedőre utalva így kommentálta a parlamenti játékot:
Ki nyer ma? – játék és muzsika tíz percben. Szerintetek hány perc kell majd a bingóhoz?”
A humoros kezdeményezés egyben politikai fricska is: azt sugallja, hogy Magyar Péter felszólalásaiban olyan gyakran ismétlődnek ugyanazok a fordulatok és támadások, hogy azokból már társasjátékot is lehet készíteni. A bingólap készítői láthatóan arra számítanak, hogy a miniszterelnök ezúttal sem okoz majd túl nagy meglepetést.
Mint később Németh Balázs posztjából kiderült, a bingót a frakcióból Takács Péter nyerte.