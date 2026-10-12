Magyar Péter-bingóval készült a Fidesz a Parlamentben

A játék szabályai szerint öt egymás melletti mező bejelölésével lehet bingót elérni. A volt egészségügyi államtitkár a bejegyzésében a legendás rádiós vetélkedőre utalva így kommentálta a parlamenti játékot:

Ki nyer ma? – játék és muzsika tíz percben. Szerintetek hány perc kell majd a bingóhoz?”

A humoros kezdeményezés egyben politikai fricska is: azt sugallja, hogy Magyar Péter felszólalásaiban olyan gyakran ismétlődnek ugyanazok a fordulatok és támadások, hogy azokból már társasjátékot is lehet készíteni. A bingólap készítői láthatóan arra számítanak, hogy a miniszterelnök ezúttal sem okoz majd túl nagy meglepetést.

Mint később Németh Balázs posztjából kiderült, a bingót a frakcióból Takács Péter nyerte.