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magyar péter bingó

Magyar Péter-bingóval készült a Fidesz a Parlamentben

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Sajátos módját választották a parlamentben Magyar Péter felszólalásainak követésére: játékkal készültek a miniszterelnök beszédére. Takács Péter közösségi oldalán mutatta meg a maguk készítette Bingó-játékot, amelynek célja, hogy a résztvevők minél hamarabb kipipálják a politikus gyakran használt kifejezéseit.
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magyar péter bingóOrszággyűléshumorTakács PéterMagyar PéterParlament

Nem mindennapi játék bukkant fel az Országgyűlés üléstermében. Takács Péter Facebook-bejegyzésében egy „Magyar Péter-bingó” feliratú lapot mutatott, amelyen a miniszterelnök visszatérő szófordulatai, politikai ellenfelei és gyakran emlegetett témái szerepelnek. A játék arra utal, hogy a résztvevők már annyira kiszámíthatónak tartják Magyar Péter megszólalásait, hogy inkább bingózással szórakoztatják magukat.

Bingó
Takács Péterék speciális Bingó-játékkal készültek Magyar Péter napirend előtti felszólalására (Fotó: Facebook/Takács Péter)

Vajon hány perc alatt jön össze a Magyar Péter-bingó?

A Takács Péter által megosztott képen látható bingólapon többek között az „Orbán Viktor”, a „maffia”, a „hazug”, a „propagandista”, a „börtön”, a „Facebook” és a „vergődés” kifejezések is helyet kaptak. 

Magyar Péter ezúttal is csak a korábbi kormánnyal foglalkozott a napirend előtti felszólalásában – élőben az Országgyűlésből az Origón!

A játék szabályai szerint öt egymás melletti mező bejelölésével lehet bingót elérni. A volt egészségügyi államtitkár a bejegyzésében a legendás rádiós vetélkedőre utalva így kommentálta a parlamenti játékot:

Ki nyer ma? – játék és muzsika tíz percben. Szerintetek hány perc kell majd a bingóhoz?”

A humoros kezdeményezés egyben politikai fricska is: azt sugallja, hogy Magyar Péter felszólalásaiban olyan gyakran ismétlődnek ugyanazok a fordulatok és támadások, hogy azokból már társasjátékot is lehet készíteni. A bingólap készítői láthatóan arra számítanak, hogy a miniszterelnök ezúttal sem okoz majd túl nagy meglepetést.

Mint később Németh Balázs posztjából kiderült, a bingót a frakcióból Takács Péter nyerte. 

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