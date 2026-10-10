Brutális bírságokat jelentett be Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány a korábbi vállalásainak megfelelően szigorítja a környezetvédelmi előírásokat. A változtatás célja, hogy a környezetszennyező nagyüzemek a jelenleginél súlyosabb bírsággal számoljanak.
A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből!”
– írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Már százmilliós bírságot is kiszabtak egy akkumulátorgyárra
A kormány már megkezdte a szigorúbb környezetvédelmi fellépést. Mint lapunk már megírta, szeptember végén újabb 100 millió forintos bírságot szabtak ki az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárára, miután az üzem az engedélyétől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott.
A most bejelentett intézkedés értelmében a jövőben akár ötmilliárd forintos bírság is sújthatja a környezetszennyező nagyüzemeket.
A szigorítás több területet is érint:
- A szennyező nagyüzemekre kiszabható bírság felső határát ötmilliárd forintra emelik.
- Fokozott figyelmet fordítanak az akkumulátorgyárak működésére.
- Ellenőrzik a környezeti hatásvizsgálatok és az engedélyezési feltételek betartását.
- Önálló akkumulátoripari igazgatóságot hoznak létre az új környezetvédelmi főhatóságon belül.
Új hatóság ellenőrzi az akkumulátorgyárakat
A környezetvédelmi ellenőrzések megerősítésének részeként januárban megkezdi működését az Országos Élőkörnyezet-felügyeleti Főhatóság, amelyen belül önálló akkumulátoripari igazgatóságot alakítanak ki.
Gajdos László élő környezetért felelős miniszter korábbi tájékoztatása szerint az új szervezet egyik kiemelt feladata az akkumulátorgyárak létesítésének és működésének felügyelete lesz. A hatóság különös figyelmet fordít majd arra, hogy az üzemek betartsák a környezeti hatásvizsgálatokban és a működési engedélyekben meghatározott feltételeket.
Szükségünk van az iparra, de nem minden áron, az emberek egészsége az első
– hangsúlyozta Gajdos László.
A kormány célja a bejelentések szerint, hogy a környezetvédelmi szabályok megsértése súlyosabb következményekkel járjon, és az ipari beruházások működése mellett a lakosság egészségének és a környezetnek a védelme is érvényesüljön.