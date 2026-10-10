Brutális bírságokat jelentett be Magyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány a korábbi vállalásainak megfelelően szigorítja a környezetvédelmi előírásokat. A változtatás célja, hogy a környezetszennyező nagyüzemek a jelenleginél súlyosabb bírsággal számoljanak.

Újabb 100 millió forintos bírságot szabtak ki az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárára (Fotó: SK On Hungary)

A vállalásunknak megfelelően jelentősen szigorítunk a környezetvédelmi szabályokon: a szennyező nagyüzemek kapcsán ötmilliárd forintra emeljük a kiszabható bírságot. Elég volt a következmények nélküli szennyezésből!”

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Már százmilliós bírságot is kiszabtak egy akkumulátorgyárra

A kormány már megkezdte a szigorúbb környezetvédelmi fellépést. Mint lapunk már megírta, szeptember végén újabb 100 millió forintos bírságot szabtak ki az SK On Hungary iváncsai akkumulátorgyárára, miután az üzem az engedélyétől eltérő működésével talajvízszennyezést okozott.

A most bejelentett intézkedés értelmében a jövőben akár ötmilliárd forintos bírság is sújthatja a környezetszennyező nagyüzemeket.

A szigorítás több területet is érint: